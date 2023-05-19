https://ria.ru/20230519/onkologiya-1872822559.html

Московский онкологический форум пройдет с 14 по 17 июня

Московский онкологический форум пройдет с 14 по 17 июня - РИА Новости, 19.05.2023

Московский онкологический форум пройдет с 14 по 17 июня

Московский онкологический форум пройдёт с 14 по 17 июня в Гостином дворе, в завершающий день работы площадки мероприятия впервые будут открыты для... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:01

2023-05-19T10:01

2023-05-19T10:01

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Московский онкологический форум пройдёт с 14 по 17 июня в Гостином дворе, в завершающий день работы площадки мероприятия впервые будут открыты для представителей сообществ пациентов, онкологических больных и их близких, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "С 14 по 17 июня в Гостином дворе пройдет Московский онкологический форум 2023. Деловая программа включает в себя десятки дискуссий и экспертных сессий для представителей профессионального сообщества. Их участниками станут более 300 экспертов из 13 стран. В рамках мероприятия также состоится конкурс молодых ученых", - говорится в сообщении Отмечается, что в завершающий день работы площадки форума впервые будут открыты для представителей сообществ пациентов, онкологических больных и их близких. "Два года назад мы провели первый Московский онкологический форум — масштабное событие, которое было полностью посвящено теме онкологии. Это направление стало первым, где мы реализовали новые подходы к организации медицинской помощи по новому московскому стандарту. Мы внедрили клиентские пути для бесшовного и максимально быстрого пути пациента — от подозрения на заболевание до лечения и последующего наблюдения. Сформировали каркас онкологической службы города, провели реконструкцию крупнейших объектов и построили самый мощный в стране онкоцентр имени Логинова. Сегодня мы готовы делиться опытом и знаниями, обсуждать идеи и треки развития с профессионалами и пациентами", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

https://ria.ru/20230210/onkologi-1851010382.html

https://ria.ru/20230419/onkologiya-1866218607.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, анастасия ракова