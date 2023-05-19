Московский онкологический форум пройдет с 14 по 17 июня
Московский онкологический форум пройдёт с 14 по 17 июня в Гостином дворе
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТоргово-выставочный комплекс "Гостиный двор"
Торгово-выставочный комплекс "Гостиный двор". Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Московский онкологический форум пройдёт с 14 по 17 июня в Гостином дворе, в завершающий день работы площадки мероприятия впервые будут открыты для представителей сообществ пациентов, онкологических больных и их близких, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"С 14 по 17 июня в Гостином дворе пройдет Московский онкологический форум 2023. Деловая программа включает в себя десятки дискуссий и экспертных сессий для представителей профессионального сообщества. Их участниками станут более 300 экспертов из 13 стран. В рамках мероприятия также состоится конкурс молодых ученых", - говорится в сообщении
Отмечается, что в завершающий день работы площадки форума впервые будут открыты для представителей сообществ пациентов, онкологических больных и их близких.
"Два года назад мы провели первый Московский онкологический форум — масштабное событие, которое было полностью посвящено теме онкологии. Это направление стало первым, где мы реализовали новые подходы к организации медицинской помощи по новому московскому стандарту. Мы внедрили клиентские пути для бесшовного и максимально быстрого пути пациента — от подозрения на заболевание до лечения и последующего наблюдения. Сформировали каркас онкологической службы города, провели реконструкцию крупнейших объектов и построили самый мощный в стране онкоцентр имени Логинова. Сегодня мы готовы делиться опытом и знаниями, обсуждать идеи и треки развития с профессионалами и пациентами", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.