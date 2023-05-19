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Московский онкологический форум пройдет с 14 по 17 июня - РИА Новости, 19.05.2023
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10:01 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/onkologiya-1872822559.html
Московский онкологический форум пройдет с 14 по 17 июня
Московский онкологический форум пройдет с 14 по 17 июня - РИА Новости, 19.05.2023
Московский онкологический форум пройдет с 14 по 17 июня
Московский онкологический форум пройдёт с 14 по 17 июня в Гостином дворе, в завершающий день работы площадки мероприятия впервые будут открыты для... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:01
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общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Московский онкологический форум пройдёт с 14 по 17 июня в Гостином дворе, в завершающий день работы площадки мероприятия впервые будут открыты для представителей сообществ пациентов, онкологических больных и их близких, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "С 14 по 17 июня в Гостином дворе пройдет Московский онкологический форум 2023. Деловая программа включает в себя десятки дискуссий и экспертных сессий для представителей профессионального сообщества. Их участниками станут более 300 экспертов из 13 стран. В рамках мероприятия также состоится конкурс молодых ученых", - говорится в сообщении Отмечается, что в завершающий день работы площадки форума впервые будут открыты для представителей сообществ пациентов, онкологических больных и их близких. "Два года назад мы провели первый Московский онкологический форум — масштабное событие, которое было полностью посвящено теме онкологии. Это направление стало первым, где мы реализовали новые подходы к организации медицинской помощи по новому московскому стандарту. Мы внедрили клиентские пути для бесшовного и максимально быстрого пути пациента — от подозрения на заболевание до лечения и последующего наблюдения. Сформировали каркас онкологической службы города, провели реконструкцию крупнейших объектов и построили самый мощный в стране онкоцентр имени Логинова. Сегодня мы готовы делиться опытом и знаниями, обсуждать идеи и треки развития с профессионалами и пациентами", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
https://ria.ru/20230210/onkologi-1851010382.html
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
Московский онкологический форум пройдет с 14 по 17 июня

Московский онкологический форум пройдёт с 14 по 17 июня в Гостином дворе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТоргово-выставочный комплекс "Гостиный двор"
Торгово-выставочный комплекс Гостиный двор - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Торгово-выставочный комплекс "Гостиный двор". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Московский онкологический форум пройдёт с 14 по 17 июня в Гостином дворе, в завершающий день работы площадки мероприятия впервые будут открыты для представителей сообществ пациентов, онкологических больных и их близких, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"С 14 по 17 июня в Гостином дворе пройдет Московский онкологический форум 2023. Деловая программа включает в себя десятки дискуссий и экспертных сессий для представителей профессионального сообщества. Их участниками станут более 300 экспертов из 13 стран. В рамках мероприятия также состоится конкурс молодых ученых", - говорится в сообщении
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Отмечается, что в завершающий день работы площадки форума впервые будут открыты для представителей сообществ пациентов, онкологических больных и их близких.
"Два года назад мы провели первый Московский онкологический форум — масштабное событие, которое было полностью посвящено теме онкологии. Это направление стало первым, где мы реализовали новые подходы к организации медицинской помощи по новому московскому стандарту. Мы внедрили клиентские пути для бесшовного и максимально быстрого пути пациента — от подозрения на заболевание до лечения и последующего наблюдения. Сформировали каркас онкологической службы города, провели реконструкцию крупнейших объектов и построили самый мощный в стране онкоцентр имени Логинова. Сегодня мы готовы делиться опытом и знаниями, обсуждать идеи и треки развития с профессионалами и пациентами", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
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