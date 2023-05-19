https://ria.ru/20230519/ombudsmen-1872826923.html
Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсека ООН
Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсека ООН - РИА Новости, 19.05.2023
Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсека ООН
Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова сообщила, что встретилась со специальным представителем генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:25
2023-05-19T10:25
2023-05-19T10:25
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова сообщила, что встретилась со специальным представителем генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджинией Гамбой, стороны обсудили различные формы дальнейшего сотрудничества. "Продолжаю работать с теми, кому небезразличны судьбы детей и их интересы. Встретилась со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджинией Гамбой… Обсудили различные формы дальнейшего сотрудничества с ООН и другими международными организациями, чтобы использовать все доступные инструменты защиты прав несовершеннолетних", - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале. Она отметила, что разговор со спецпредставителем получился "конструктивным и искренним – без политики", так как их объединяет "чувство личной ответственности за жизнь и безопасность детей". "Учтем полученные рекомендации. И продолжим с командой, не поддаваясь на провокации недоброжелателей, делать свое дело, которому служим – помогать в воссоединении семей, организовывать лечение и реабилитацию раненых детей, обеспечивать отдых и восстановление", - подчеркнула Львова-Белова.
https://ria.ru/20230512/travlya-1871237872.html
https://ria.ru/20230417/deti-1865903399.html
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РИА Новости
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в мире, россия, мария львова-белова, оон
В мире, Россия, Мария Львова-Белова, ООН
Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсека ООН
Львова-Белова обсудила сотрудничество со спецпредставителем генсека ООН по вопросу о детях
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова сообщила
, что встретилась со специальным представителем генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджинией Гамбой, стороны обсудили различные формы дальнейшего сотрудничества.
"Продолжаю работать с теми, кому небезразличны судьбы детей и их интересы. Встретилась со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджинией Гамбой… Обсудили различные формы дальнейшего сотрудничества с ООН и другими международными организациями, чтобы использовать все доступные инструменты защиты прав несовершеннолетних", - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале.
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Она отметила, что разговор со спецпредставителем получился "конструктивным и искренним – без политики", так как их объединяет "чувство личной ответственности за жизнь и безопасность детей".
"Учтем полученные рекомендации. И продолжим с командой, не поддаваясь на провокации недоброжелателей, делать свое дело, которому служим – помогать в воссоединении семей, организовывать лечение и реабилитацию раненых детей, обеспечивать отдых и восстановление", - подчеркнула Львова-Белова.
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