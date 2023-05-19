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Россия стремится укреплять связи со странами ОИС, заявил Минниханов - РИА Новости, 19.05.2023
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XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
19:40 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/ois-1873025409.html
Россия стремится укреплять связи со странами ОИС, заявил Минниханов
Россия стремится укреплять связи со странами ОИС, заявил Минниханов - РИА Новости, 19.05.2023
Россия стремится укреплять связи со странами ОИС, заявил Минниханов
Россия стремится укреплять сотрудничество со странами Организации исламского сотрудничества и имеет большие перспективы в области развития исламской экономики,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T19:40
2023-05-19T19:40
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
россия
рустам минниханов
казань
организация исламского сотрудничества
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Россия стремится укреплять сотрудничество со странами Организации исламского сотрудничества и имеет большие перспективы в области развития исламской экономики, заявил глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, позиции Российской Федерации и мусульманских стран сегодня совпадают по многим вопросам мирового развития, их сотрудничество в условиях глобальной нестабильности играет большую роль в становлении справедливого миропорядка с многообразием культур и ценностных ориентиров. Глава Татарстана отметил, что в текущих условиях важно наращивать взаимный товарооборот, разумно перестраивать логистические цепочки поставок товаров, в том числе перестраивать экспортные потоки, работать над вопросами импортозамещения и укрепления технологического суверенитета в странах, совершенствовать работу международных транспортных коридоров и реализовывать совместные инвестиционные проекты. "Согласно прогнозам, объем исламских финансовых технологий к 2026 году вырастет до 179 миллиардов долларов при среднегодовом темпе роста 21%, что выше общемирового значения, прогнозируемого на уровне 17,9%. Россия имеет большие перспективы в области развития исламской экономики", - добавил Минниханов. Он напомнил, что в РФ сегодня активно развивается индустрия халяль – еда, туризм, медицина и другие направления, создаются IT-технологии, ориентированные как на мусульман, так и на более широкую аудиторию. Серьезная работа ведется в сфере исламских финансов: в первом чтении принят законопроект о проведении эксперимента по организации партнерского финансирования, в Казани уже открылся офис Сбера, который специализируется на предоставлении услуг по принципам исламского финансирования. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230519/islam-1873012078.html
https://ria.ru/20230519/kazanforum-1872871695.html
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россия, рустам минниханов, казань, организация исламского сотрудничества, республика татарстан (татарстан)
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Россия, Рустам Минниханов, Казань, Организация исламского сотрудничества, Республика Татарстан (Татарстан)
Россия стремится укреплять связи со странами ОИС, заявил Минниханов

Глава Татарстана Минниханов заявил, что Россия стремится укреплять связи со странами ОИС

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Россия стремится укреплять сотрудничество со странами Организации исламского сотрудничества и имеет большие перспективы в области развития исламской экономики, заявил глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов.
«
"Россия стремится укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с государствами-членами ОИС, уважая их общественно-политические уклады и традиционные духовно-нравственные ценности", - сказал Минниханов в ходе пленарного заседания KazanForum.
По его словам, позиции Российской Федерации и мусульманских стран сегодня совпадают по многим вопросам мирового развития, их сотрудничество в условиях глобальной нестабильности играет большую роль в становлении справедливого миропорядка с многообразием культур и ценностных ориентиров.
Глава Татарстана отметил, что в текущих условиях важно наращивать взаимный товарооборот, разумно перестраивать логистические цепочки поставок товаров, в том числе перестраивать экспортные потоки, работать над вопросами импортозамещения и укрепления технологического суверенитета в странах, совершенствовать работу международных транспортных коридоров и реализовывать совместные инвестиционные проекты.
"Согласно прогнозам, объем исламских финансовых технологий к 2026 году вырастет до 179 миллиардов долларов при среднегодовом темпе роста 21%, что выше общемирового значения, прогнозируемого на уровне 17,9%. Россия имеет большие перспективы в области развития исламской экономики", - добавил Минниханов.
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Он напомнил, что в РФ сегодня активно развивается индустрия халяль – еда, туризм, медицина и другие направления, создаются IT-технологии, ориентированные как на мусульман, так и на более широкую аудиторию. Серьезная работа ведется в сфере исламских финансов: в первом чтении принят законопроект о проведении эксперимента по организации партнерского финансирования, в Казани уже открылся офис Сбера, который специализируется на предоставлении услуг по принципам исламского финансирования.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"РоссияРустам МиннихановКазаньОрганизация исламского сотрудничестваРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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