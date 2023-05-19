https://ria.ru/20230519/ois-1873025409.html

Россия стремится укреплять связи со странами ОИС, заявил Минниханов

Россия стремится укреплять связи со странами ОИС, заявил Минниханов - РИА Новости, 19.05.2023

Россия стремится укреплять связи со странами ОИС, заявил Минниханов

Россия стремится укреплять сотрудничество со странами Организации исламского сотрудничества и имеет большие перспективы в области развития исламской экономики,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T19:40

2023-05-19T19:40

2023-05-19T19:40

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

россия

рустам минниханов

казань

организация исламского сотрудничества

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Россия стремится укреплять сотрудничество со странами Организации исламского сотрудничества и имеет большие перспективы в области развития исламской экономики, заявил глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, позиции Российской Федерации и мусульманских стран сегодня совпадают по многим вопросам мирового развития, их сотрудничество в условиях глобальной нестабильности играет большую роль в становлении справедливого миропорядка с многообразием культур и ценностных ориентиров. Глава Татарстана отметил, что в текущих условиях важно наращивать взаимный товарооборот, разумно перестраивать логистические цепочки поставок товаров, в том числе перестраивать экспортные потоки, работать над вопросами импортозамещения и укрепления технологического суверенитета в странах, совершенствовать работу международных транспортных коридоров и реализовывать совместные инвестиционные проекты. "Согласно прогнозам, объем исламских финансовых технологий к 2026 году вырастет до 179 миллиардов долларов при среднегодовом темпе роста 21%, что выше общемирового значения, прогнозируемого на уровне 17,9%. Россия имеет большие перспективы в области развития исламской экономики", - добавил Минниханов. Он напомнил, что в РФ сегодня активно развивается индустрия халяль – еда, туризм, медицина и другие направления, создаются IT-технологии, ориентированные как на мусульман, так и на более широкую аудиторию. Серьезная работа ведется в сфере исламских финансов: в первом чтении принят законопроект о проведении эксперимента по организации партнерского финансирования, в Казани уже открылся офис Сбера, который специализируется на предоставлении услуг по принципам исламского финансирования. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230519/islam-1873012078.html

https://ria.ru/20230519/kazanforum-1872871695.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, рустам минниханов, казань, организация исламского сотрудничества, республика татарстан (татарстан)