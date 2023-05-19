https://ria.ru/20230519/ois-1873025409.html
Россия стремится укреплять связи со странами ОИС, заявил Минниханов
Россия стремится укреплять связи со странами ОИС, заявил Минниханов - РИА Новости, 19.05.2023
Россия стремится укреплять связи со странами ОИС, заявил Минниханов
Россия стремится укреплять сотрудничество со странами Организации исламского сотрудничества и имеет большие перспективы в области развития исламской экономики,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T19:40
2023-05-19T19:40
2023-05-19T19:40
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
россия
рустам минниханов
казань
организация исламского сотрудничества
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Россия стремится укреплять сотрудничество со странами Организации исламского сотрудничества и имеет большие перспективы в области развития исламской экономики, заявил глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, позиции Российской Федерации и мусульманских стран сегодня совпадают по многим вопросам мирового развития, их сотрудничество в условиях глобальной нестабильности играет большую роль в становлении справедливого миропорядка с многообразием культур и ценностных ориентиров. Глава Татарстана отметил, что в текущих условиях важно наращивать взаимный товарооборот, разумно перестраивать логистические цепочки поставок товаров, в том числе перестраивать экспортные потоки, работать над вопросами импортозамещения и укрепления технологического суверенитета в странах, совершенствовать работу международных транспортных коридоров и реализовывать совместные инвестиционные проекты. "Согласно прогнозам, объем исламских финансовых технологий к 2026 году вырастет до 179 миллиардов долларов при среднегодовом темпе роста 21%, что выше общемирового значения, прогнозируемого на уровне 17,9%. Россия имеет большие перспективы в области развития исламской экономики", - добавил Минниханов. Он напомнил, что в РФ сегодня активно развивается индустрия халяль – еда, туризм, медицина и другие направления, создаются IT-технологии, ориентированные как на мусульман, так и на более широкую аудиторию. Серьезная работа ведется в сфере исламских финансов: в первом чтении принят законопроект о проведении эксперимента по организации партнерского финансирования, в Казани уже открылся офис Сбера, который специализируется на предоставлении услуг по принципам исламского финансирования. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230519/islam-1873012078.html
https://ria.ru/20230519/kazanforum-1872871695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рустам минниханов, казань, организация исламского сотрудничества, республика татарстан (татарстан)
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Россия, Рустам Минниханов, Казань, Организация исламского сотрудничества, Республика Татарстан (Татарстан)
Россия стремится укреплять связи со странами ОИС, заявил Минниханов
Глава Татарстана Минниханов заявил, что Россия стремится укреплять связи со странами ОИС
КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Россия стремится укреплять сотрудничество со странами Организации исламского сотрудничества и имеет большие перспективы в области развития исламской экономики, заявил глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов.
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"Россия стремится укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с государствами-членами ОИС, уважая их общественно-политические уклады и традиционные духовно-нравственные ценности", - сказал Минниханов в ходе пленарного заседания KazanForum.
По его словам, позиции Российской Федерации и мусульманских стран сегодня совпадают по многим вопросам мирового развития, их сотрудничество в условиях глобальной нестабильности играет большую роль в становлении справедливого миропорядка с многообразием культур и ценностных ориентиров.
Глава Татарстана отметил, что в текущих условиях важно наращивать взаимный товарооборот, разумно перестраивать логистические цепочки поставок товаров, в том числе перестраивать экспортные потоки, работать над вопросами импортозамещения и укрепления технологического суверенитета в странах, совершенствовать работу международных транспортных коридоров и реализовывать совместные инвестиционные проекты.
"Согласно прогнозам, объем исламских финансовых технологий к 2026 году вырастет до 179 миллиардов долларов при среднегодовом темпе роста 21%, что выше общемирового значения, прогнозируемого на уровне 17,9%. Россия имеет большие перспективы в области развития исламской экономики", - добавил Минниханов.
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Он напомнил, что в РФ сегодня активно развивается индустрия халяль – еда, туризм, медицина и другие направления, создаются IT-технологии, ориентированные как на мусульман, так и на более широкую аудиторию. Серьезная работа ведется в сфере исламских финансов: в первом чтении принят законопроект о проведении эксперимента по организации партнерского финансирования, в Казани
уже открылся офис Сбера
, который специализируется на предоставлении услуг по принципам исламского финансирования.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Минниханов рассказал о значении KazanForum для России