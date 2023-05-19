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Губернатор Гладков рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/obstrel-1872814544.html
Губернатор Гладков рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле
Губернатор Гладков рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле - РИА Новости, 19.05.2023
Губернатор Гладков рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле
Житель Белгородской области, пострадавший в результате украинского обстрела села Нижнее Березово, находится в реанимации в больнице Белгорода, сообщил... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T09:13
2023-05-19T09:13
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Житель Белгородской области, пострадавший в результате украинского обстрела села Нижнее Березово, находится в реанимации в больнице Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее он информировал, что в результате украинского обстрела в четверг села Нижнее Березово погибли мужчина и женщина, а одного пострадавшего доставили в больницу с множественными осколочными ранениями и ожогами 80% тела. "Находится в больнице в городе Белгороде. В реанимации. Сергей Павлович в сознании, общается с медиками. Получил множественные ранения. Мы сделаем все, чтобы он максимально быстро пошел на поправку", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, десятки мирных жителей погибли и получили ранения. Село Нижнее Березово Шебекинского городского округа находится примерно в 9 километрах от границы с Украиной.
https://ria.ru/20230518/vsu-1872745903.html
https://ria.ru/20230517/lepestok-1872354381.html
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происшествия, белгородская область, белгород, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Украина, Вячеслав Гладков
Губернатор Гладков рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле

Губернатор Гладков: пострадавший при обстреле Белгородского села находится в реанимации

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Житель Белгородской области, пострадавший в результате украинского обстрела села Нижнее Березово, находится в реанимации в больнице Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее он информировал, что в результате украинского обстрела в четверг села Нижнее Березово погибли мужчина и женщина, а одного пострадавшего доставили в больницу с множественными осколочными ранениями и ожогами 80% тела.
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"Находится в больнице в городе Белгороде. В реанимации. Сергей Павлович в сознании, общается с медиками. Получил множественные ранения. Мы сделаем все, чтобы он максимально быстро пошел на поправку", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, десятки мирных жителей погибли и получили ранения. Село Нижнее Березово Шебекинского городского округа находится примерно в 9 километрах от границы с Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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