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В России оборудовали тысячи оборонительных сооружений у границ - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/oborona-1872953260.html
В России оборудовали тысячи оборонительных сооружений у границ
В России оборудовали тысячи оборонительных сооружений у границ - РИА Новости, 19.05.2023
В России оборудовали тысячи оборонительных сооружений у границ
Нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов РФ полностью оборудованы, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:20
2023-05-19T15:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил мишустин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов РФ полностью оборудованы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Полностью завершено оборудование нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов. Выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам", - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
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безопасность, россия, михаил мишустин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Михаил Мишустин, Ситуация в ДНР и ЛНР
В России оборудовали тысячи оборонительных сооружений у границ

Мишустин: в России создали тысячи оборонительных сооружений у границ и в новых регионах

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкВид на строящиеся оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Белгородской области
Вид на строящиеся оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Вид на строящиеся оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов РФ полностью оборудованы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Полностью завершено оборудование нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов. Выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам", - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМихаил МишустинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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