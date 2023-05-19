https://ria.ru/20230519/oborona-1872953260.html
В России оборудовали тысячи оборонительных сооружений у границ
В России оборудовали тысячи оборонительных сооружений у границ - РИА Новости, 19.05.2023
В России оборудовали тысячи оборонительных сооружений у границ
Нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов РФ полностью оборудованы, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:20
2023-05-19T15:20
2023-05-19T15:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил мишустин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов РФ полностью оборудованы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Полностью завершено оборудование нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов. Выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам", - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20230417/vsu-1865929648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, михаил мишустин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Михаил Мишустин, Ситуация в ДНР и ЛНР
В России оборудовали тысячи оборонительных сооружений у границ
Мишустин: в России создали тысячи оборонительных сооружений у границ и в новых регионах