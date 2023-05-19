https://ria.ru/20230519/oborona-1872953260.html

В России оборудовали тысячи оборонительных сооружений у границ

В России оборудовали тысячи оборонительных сооружений у границ - РИА Новости, 19.05.2023

В России оборудовали тысячи оборонительных сооружений у границ

Нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов РФ полностью оборудованы, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:20

2023-05-19T15:20

2023-05-19T15:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

михаил мишустин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов РФ полностью оборудованы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Полностью завершено оборудование нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов. Выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам", - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20230417/vsu-1865929648.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, михаил мишустин, ситуация в днр и лнр