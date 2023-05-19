https://ria.ru/20230519/neft-1872993042.html
Боррель раскритиковал закупки в Индии нефтепродуктов из российского сырья
Боррель раскритиковал закупки в Индии нефтепродуктов из российского сырья - РИА Новости, 19.05.2023
Боррель раскритиковал закупки в Индии нефтепродуктов из российского сырья
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в своем блоге, что поднял вопрос об экспорте в ЕС индийских нефтепродуктов из российского сырья для привлечения... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:39
2023-05-19T17:39
2023-05-19T17:56
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в своем блоге, что поднял вопрос об экспорте в ЕС индийских нефтепродуктов из российского сырья для привлечения внимания к европейским операторам, а не для критики индийского правительства.Ранее в интервью газете Financial Times Боррель заявил, что ЕС должен принять меры в отношении Индии, которая якобы перерабатывает нефть из РФ для продажи в Европе. Он уверен, что это, "безусловно, является обходом санкций, и страны-члены (ЕС) должны принять меры". Однако в своем блоге в пятницу на сайте европейской внешнеполитической службы он указал, что хотел привлечь внимание к европейским компаниям, которые, по его мнению, участвуют в обходе санкций ЕС, а не критиковать правительство Индии. По его словам, необходимо, прежде всего, рассмотреть действия экономических операторов внутри ЕС. "Если индийские нефтепереработчики продают, то только потому, что европейские компании покупают напрямую или через посредников", - отметил Боррель. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано заявил РИА Новости, что в ЕС не комментируют, будет ли осуждаться в рамках нового 11-го пакета антироссийских санкций вопрос о мерах против экспорта в Европу якобы переработанной в Индии российской нефти. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый, 11-й, пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений. По ее словам, страны ЕС могут запретить экспорт ряда товаров в третьи страны в случае подозрения в их участии в обходе санкций против РФ. При этом в ЕС неоднократно заявляли, что в отличие от США Евросоюз не хочет использовать экстерриториальные санкции. Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). Для ряда стран из санкций были сделаны исключения. В Москве неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230518/neft-1872576690.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, европа, в мире, нефть, индия
Экономика, Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия, Европа, В мире, Нефть, Индия
Боррель раскритиковал закупки в Индии нефтепродуктов из российского сырья
Боррель раскритиковал компании в ЕС за покупку в Индии нефтепродуктов из российского сырья
БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в своем блоге
, что поднял вопрос об экспорте в ЕС индийских нефтепродуктов из российского сырья для привлечения внимания к европейским операторам, а не для критики индийского правительства.
Ранее в интервью газете Financial Times Боррель заявил, что ЕС должен принять меры в отношении Индии, которая якобы перерабатывает нефть из РФ для продажи в Европе. Он уверен, что это, "безусловно, является обходом санкций, и страны-члены (ЕС) должны принять меры".
В Евросоюзе признали, что Индию невозможно отрезать от российской нефти
Однако в своем блоге в пятницу на сайте европейской внешнеполитической службы он указал, что хотел привлечь внимание к европейским компаниям, которые, по его мнению, участвуют в обходе санкций ЕС, а не критиковать правительство Индии.
«
"Но кто несет ответственность за это - продавец или покупатель? Когда я поднял вопрос индийского экспорта переработанных продуктов на основе более дешевой российской нефти, это было не для критики индийского правительства. Я хотел сказать, что мы не можем закрывать глаза на то, как компании ЕС сами обходят санкции, покупая переработанную нефть из России", - написал глава дипломатии ЕС.
По его словам, необходимо, прежде всего, рассмотреть действия экономических операторов внутри ЕС. "Если индийские нефтепереработчики продают, то только потому, что европейские компании покупают напрямую или через посредников", - отметил Боррель.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано заявил РИА Новости, что в ЕС не комментируют, будет ли осуждаться в рамках нового 11-го пакета антироссийских санкций вопрос о мерах против экспорта в Европу
якобы переработанной в Индии
российской нефти.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
заявила, что новый, 11-й, пакет санкций ЕС против России
сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений. По ее словам, страны ЕС могут запретить экспорт ряда товаров в третьи страны в случае подозрения в их участии в обходе санкций против РФ. При этом в ЕС неоднократно заявляли, что в отличие от США
Евросоюз не хочет использовать экстерриториальные санкции.
МИД Индии ответил на слова Борреля о российской нефти
Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). Для ряда стран из санкций были сделаны исключения.
В Москве неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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