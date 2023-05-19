https://ria.ru/20230519/neft-1872993042.html

Боррель раскритиковал закупки в Индии нефтепродуктов из российского сырья

Боррель раскритиковал закупки в Индии нефтепродуктов из российского сырья - РИА Новости, 19.05.2023

Боррель раскритиковал закупки в Индии нефтепродуктов из российского сырья

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в своем блоге, что поднял вопрос об экспорте в ЕС индийских нефтепродуктов из российского сырья для привлечения... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:39

2023-05-19T17:39

2023-05-19T17:56

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БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в своем блоге, что поднял вопрос об экспорте в ЕС индийских нефтепродуктов из российского сырья для привлечения внимания к европейским операторам, а не для критики индийского правительства.Ранее в интервью газете Financial Times Боррель заявил, что ЕС должен принять меры в отношении Индии, которая якобы перерабатывает нефть из РФ для продажи в Европе. Он уверен, что это, "безусловно, является обходом санкций, и страны-члены (ЕС) должны принять меры". Однако в своем блоге в пятницу на сайте европейской внешнеполитической службы он указал, что хотел привлечь внимание к европейским компаниям, которые, по его мнению, участвуют в обходе санкций ЕС, а не критиковать правительство Индии. По его словам, необходимо, прежде всего, рассмотреть действия экономических операторов внутри ЕС. "Если индийские нефтепереработчики продают, то только потому, что европейские компании покупают напрямую или через посредников", - отметил Боррель. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано заявил РИА Новости, что в ЕС не комментируют, будет ли осуждаться в рамках нового 11-го пакета антироссийских санкций вопрос о мерах против экспорта в Европу якобы переработанной в Индии российской нефти. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый, 11-й, пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений. По ее словам, страны ЕС могут запретить экспорт ряда товаров в третьи страны в случае подозрения в их участии в обходе санкций против РФ. При этом в ЕС неоднократно заявляли, что в отличие от США Евросоюз не хочет использовать экстерриториальные санкции. Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). Для ряда стран из санкций были сделаны исключения. В Москве неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230518/neft-1872576690.html

https://ria.ru/20230517/indiya-1872297813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, европа, в мире, нефть, индия