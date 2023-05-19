https://ria.ru/20230519/narody-1872981345.html

Путин назвал попытки разделить русский и финно-угорские народы провальными

Путин назвал попытки разделить русский и финно-угорские народы провальными - РИА Новости, 19.05.2023

Путин назвал попытки разделить русский и финно-угорские народы провальными

Попытки разделить русский и финно-угорские народы не имеют под собой оснований и почвы, они обречены на провал, а разделить народы пытаются люди, которые "не... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:57

2023-05-19T16:57

2023-05-19T17:31

владимир путин

россия

общество

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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Попытки разделить русский и финно-угорские народы не имеют под собой оснований и почвы, они обречены на провал, а разделить народы пытаются люди, которые "не понимают, где они находятся и кто они такие", заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции.В ходе заседания председатель Ассоциации финно-угорских народов РФ Петр Тултаев сказал, что западные страны открыто говорят о планах "рассоединения Российского государства", и отметил, что на примере финно-угорских народов видна "целенаправленная деятельность по дискредитации государственной национальной политики"."Что касается разобщения русского и финно-угорских народов, это пытаются сделать люди, которые вообще не понимают, где они находятся и кто они такие. <...> Поэтому вот эти попытки разделить русские и финно-угорские народы, они не имеют под собой абсолютно никаких оснований, никакой почвы и, безусловно, будут обречены на провал", - сказал Путин. Президент напомнил, что славянские и финно-угорские племена жили вместе еще до образования централизованного российского государства и государственных образований финно-угорских народов, жили в мире и согласии, что подтверждается в том числе археологическими раскопками."Хорошо бы им (Западу – ред.) знать, что даже у мордовского народа, о котором вы упомянули, если я не ошибусь, пять диалектов, и люди, пользующиеся этими диалектами, они довольно далеко друг от друга находятся, не понимают друг друга, и в этом смысле русский язык является естественным языком не только межэтнического, но и внутриэтнического общения. Вот те, кто считает или думает иначе, что что-то можно там сделать, они небольшого ума. Но это и хорошо, что у нас такие оппоненты", - заключил глава государства.

https://ria.ru/20230519/rossiya-1872941177.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, общество