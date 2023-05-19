https://ria.ru/20230519/narod-1872942831.html

Путин заявил об укреплении российского народа в условиях внешней агрессии

Путин заявил об укреплении российского народа в условиях внешней агрессии - РИА Новости, 19.05.2023

Путин заявил об укреплении российского народа в условиях внешней агрессии

Многонациональный российский народ только укрепляется в условиях внешней агрессии, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:48

2023-05-19T14:48

2023-05-19T15:01

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Многонациональный российский народ только укрепляется в условиях внешней агрессии, сказал президент России Владимир Путин.В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям Путин назвал "недоумками" тех, кто руководствуется своими неоколониальными идеями."Они не понимают, что в условиях внешней агрессии и внешнего давления у нас происходит только укрепление нашего многонационального народа", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что в ряды участников специальной военной операции и волонтеров, которые обеспечивают помощь фронту, встали практически все народы России."Высоких боевых наград удостоены представители более сотни национальностей России. Мы вместе гордимся нашими героями", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230518/doroga-1872494433.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, политика