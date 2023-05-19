https://ria.ru/20230519/narod-1872942831.html
Путин заявил об укреплении российского народа в условиях внешней агрессии
Путин заявил об укреплении российского народа в условиях внешней агрессии - РИА Новости, 19.05.2023
Путин заявил об укреплении российского народа в условиях внешней агрессии
Многонациональный российский народ только укрепляется в условиях внешней агрессии, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:48
2023-05-19T14:48
2023-05-19T15:01
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Многонациональный российский народ только укрепляется в условиях внешней агрессии, сказал президент России Владимир Путин.В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям Путин назвал "недоумками" тех, кто руководствуется своими неоколониальными идеями."Они не понимают, что в условиях внешней агрессии и внешнего давления у нас происходит только укрепление нашего многонационального народа", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что в ряды участников специальной военной операции и волонтеров, которые обеспечивают помощь фронту, встали практически все народы России."Высоких боевых наград удостоены представители более сотни национальностей России. Мы вместе гордимся нашими героями", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230518/doroga-1872494433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин заявил об укреплении российского народа в условиях внешней агрессии
Путин заявил об укреплении многонационального народа России в условиях внешней агрессии
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Многонациональный российский народ только укрепляется в условиях внешней агрессии, сказал президент России Владимир Путин.
В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям Путин назвал "недоумками" тех, кто руководствуется своими неоколониальными идеями.
"Они не понимают, что в условиях внешней агрессии и внешнего давления у нас происходит только укрепление нашего многонационального народа", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что в ряды участников специальной военной операции и волонтеров, которые обеспечивают помощь фронту, встали практически все народы России.
"Высоких боевых наград удостоены представители более сотни национальностей России. Мы вместе гордимся нашими героями", - добавил Путин.
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