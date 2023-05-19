"Моспром" принимает заявки на участие в международных выставках
Овчинский: "Моспром" принимает заявки на участие в международных выставках
Стенд автономной организации "Моспром". Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Центр "Моспром" начал прием заявок от столичных предприятий на участие в международных выставках, которые пройдут в Саудовской Аравии, Китае, Казахстане, Египте и Вьетнаме с сентября по ноябрь 2023 года, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Благодаря международным выставкам московские производители расширяют географию поставок продукции и повышают узнаваемость столичных брендов за рубежом. До конца 2023 года специалисты "Моспром" организуют участие московских компаний в крупнейших международных отраслевых выставках, где они смогут презентовать свои разработки иностранным партнерам, а также проведут переговоры с потенциальными дистрибьюторами и байерами", – рассказал Овчинский.
Так, в сентябре состоятся два байерских мероприятия: в Саудовской Аравии пройдет Международная выставка продуктов питания и напитков FOODEX SAUDI 2023, а для промышленного сектора будет организовано участие в выставке "ИННОПРОМ. Казахстан".
В октябре состоится Вьетнамская международная промышленная ярмарка, а в ноябре запланированы еще три выставки: две из них пройдут в Китае и Вьетнаме и будут ориентированы на производителей продуктов питания, напитков и оборудования для пищевой промышленности.Для компаний из промышленного сектора в Египте состоится Внутриафриканская торговая ярмарка.
"Благодаря международным выставкам московские производители расширяют географию поставок продукции и повышают узнаваемость столичных брендов за рубежом. До конца 2023 года специалисты "Моспром" организуют участие московских компаний в крупнейших международных отраслевых выставках, где они смогут презентовать свои разработки иностранным партнерам, а также проведут переговоры с потенциальными дистрибьюторами и байерами", – рассказал Овчинский.
Так, в сентябре состоятся два байерских мероприятия: в Саудовской Аравии пройдет Международная выставка продуктов питания и напитков FOODEX SAUDI 2023, а для промышленного сектора будет организовано участие в выставке "ИННОПРОМ. Казахстан".
В октябре состоится Вьетнамская международная промышленная ярмарка, а в ноябре запланированы еще три выставки: две из них пройдут в Китае и Вьетнаме и будут ориентированы на производителей продуктов питания, напитков и оборудования для пищевой промышленности.Для компаний из промышленного сектора в Египте состоится Внутриафриканская торговая ярмарка.