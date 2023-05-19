https://ria.ru/20230519/mosprom-1872826201.html

"Моспром" принимает заявки на участие в международных выставках

"Моспром" принимает заявки на участие в международных выставках - РИА Новости, 19.05.2023

"Моспром" принимает заявки на участие в международных выставках

Центр "Моспром" начал прием заявок от столичных предприятий на участие в международных выставках, которые пройдут в Саудовской Аравии, Китае, Казахстане, Египте РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:20

2023-05-19T10:20

2023-05-19T10:21

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

саудовская аравия

китай

египет

владислав овчинский

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Центр "Моспром" начал прием заявок от столичных предприятий на участие в международных выставках, которые пройдут в Саудовской Аравии, Китае, Казахстане, Египте и Вьетнаме с сентября по ноябрь 2023 года, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Благодаря международным выставкам московские производители расширяют географию поставок продукции и повышают узнаваемость столичных брендов за рубежом. До конца 2023 года специалисты "Моспром" организуют участие московских компаний в крупнейших международных отраслевых выставках, где они смогут презентовать свои разработки иностранным партнерам, а также проведут переговоры с потенциальными дистрибьюторами и байерами", – рассказал Овчинский.Так, в сентябре состоятся два байерских мероприятия: в Саудовской Аравии пройдет Международная выставка продуктов питания и напитков FOODEX SAUDI 2023, а для промышленного сектора будет организовано участие в выставке "ИННОПРОМ. Казахстан".В октябре состоится Вьетнамская международная промышленная ярмарка, а в ноябре запланированы еще три выставки: две из них пройдут в Китае и Вьетнаме и будут ориентированы на производителей продуктов питания, напитков и оборудования для пищевой промышленности.Для компаний из промышленного сектора в Египте состоится Внутриафриканская торговая ярмарка.

https://ria.ru/20230505/ekskursii-1869784238.html

саудовская аравия

китай

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

саудовская аравия, китай, египет, владислав овчинский