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"Моспром" принимает заявки на участие в международных выставках - РИА Новости, 19.05.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:20 19.05.2023 (обновлено: 10:21 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/mosprom-1872826201.html
"Моспром" принимает заявки на участие в международных выставках
"Моспром" принимает заявки на участие в международных выставках - РИА Новости, 19.05.2023
"Моспром" принимает заявки на участие в международных выставках
Центр "Моспром" начал прием заявок от столичных предприятий на участие в международных выставках, которые пройдут в Саудовской Аравии, Китае, Казахстане, Египте РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:20
2023-05-19T10:21
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
саудовская аравия
китай
египет
владислав овчинский
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Центр "Моспром" начал прием заявок от столичных предприятий на участие в международных выставках, которые пройдут в Саудовской Аравии, Китае, Казахстане, Египте и Вьетнаме с сентября по ноябрь 2023 года, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Благодаря международным выставкам московские производители расширяют географию поставок продукции и повышают узнаваемость столичных брендов за рубежом. До конца 2023 года специалисты "Моспром" организуют участие московских компаний в крупнейших международных отраслевых выставках, где они смогут презентовать свои разработки иностранным партнерам, а также проведут переговоры с потенциальными дистрибьюторами и байерами", – рассказал Овчинский.Так, в сентябре состоятся два байерских мероприятия: в Саудовской Аравии пройдет Международная выставка продуктов питания и напитков FOODEX SAUDI 2023, а для промышленного сектора будет организовано участие в выставке "ИННОПРОМ. Казахстан".В октябре состоится Вьетнамская международная промышленная ярмарка, а в ноябре запланированы еще три выставки: две из них пройдут в Китае и Вьетнаме и будут ориентированы на производителей продуктов питания, напитков и оборудования для пищевой промышленности.Для компаний из промышленного сектора в Египте состоится Внутриафриканская торговая ярмарка.
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саудовская аравия, китай, египет, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Саудовская Аравия, Китай, Египет, Владислав Овчинский
"Моспром" принимает заявки на участие в международных выставках

Овчинский: "Моспром" принимает заявки на участие в международных выставках

© Фото : МоспромСтенд автономной организации "Моспром"
Стенд автономной организации Моспром - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : Моспром
Стенд автономной организации "Моспром". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Центр "Моспром" начал прием заявок от столичных предприятий на участие в международных выставках, которые пройдут в Саудовской Аравии, Китае, Казахстане, Египте и Вьетнаме с сентября по ноябрь 2023 года, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.

"Благодаря международным выставкам московские производители расширяют географию поставок продукции и повышают узнаваемость столичных брендов за рубежом. До конца 2023 года специалисты "Моспром" организуют участие московских компаний в крупнейших международных отраслевых выставках, где они смогут презентовать свои разработки иностранным партнерам, а также проведут переговоры с потенциальными дистрибьюторами и байерами", – рассказал Овчинский.

Так, в сентябре состоятся два байерских мероприятия: в Саудовской Аравии пройдет Международная выставка продуктов питания и напитков FOODEX SAUDI 2023, а для промышленного сектора будет организовано участие в выставке "ИННОПРОМ. Казахстан".

В октябре состоится Вьетнамская международная промышленная ярмарка, а в ноябре запланированы еще три выставки: две из них пройдут в Китае и Вьетнаме и будут ориентированы на производителей продуктов питания, напитков и оборудования для пищевой промышленности.Для компаний из промышленного сектора в Египте состоится Внутриафриканская торговая ярмарка.
Проект Открой#Моспром провел в апреле почти 180 экскурсий - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыСаудовская АравияКитайЕгипетВладислав Овчинский
 
 
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