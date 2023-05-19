https://ria.ru/20230519/moskva-1872940428.html

Большинство москвичей планируют голосовать на выборах мэра, показал опрос

Большинство москвичей планируют голосовать на выборах мэра, показал опрос - РИА Новости, 19.05.2023

Большинство москвичей планируют голосовать на выборах мэра, показал опрос

Более 70% москвичей планируют голосовать на выборах мэра Москвы, ещё 22% не собираются, при этом среди молодёжи более предпочтителен вариант голосования в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:44

2023-05-19T14:44

2023-05-19T14:44

политика

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 70% москвичей планируют голосовать на выборах мэра Москвы, ещё 22% не собираются, при этом среди молодёжи более предпочтителен вариант голосования в электронном формате, в целом более половины (55%) из тех, кто намерен голосовать на грядущих выборах, намерены сделать это очно на избирательном участке, говорится в исследовании компании Russian Field, занимающейся социально-политическими и маркетинговыми исследованиями. "О своем намерении принять участие на выборах мэра Москвы сообщили 72% опрошенных, 22% голосовать не собираются. Женщины чаще мужчин говорили о готовности участвовать в выборах: 77% против 66% соответственно. Доля готовых проголосовать увеличивается с возрастом респондентов: от 53% в группе 18–26 лет до 82% в группе 60+. Среди желающих голосовать больше респондентов с высшим образованием (76%), знающих о выборах (78%), довольных ситуацией в Москве (76%) и поддерживающих "военную операцию" (78%)", - говорится в результатах опроса. Отмечается, что больше половины (65%) респондентов знают, что выборы мэра Москвы пройдут в сентябре 2023 года, ещё около трети (35%) об этом не знают. "Большинство респондентов от 18 до 44 лет предпочитают электронный формат голосования: от 52% до 56%. В возрастной группе 27-34 лет больше всего готовых проголосовать через ДЭГ и меньше всего сторонников похода на избирательный участок: 56% и 41% соответственно", - уточнили в исследовании. Также, по данным опроса, в возрастной группе 45-59 лет половина (51%) избирателей собираются проголосовать очно, электронно — 44%. Среди москвичей старше 60 лет абсолютное большинство предпочитает голосовать в традиционном формате - 72%, ещё 23% готовы отдать свой голос электронно. В целом более половины (55%) из тех, кто намерен голосовать на грядущих выборах, намерены сделать это очно на избирательном участке. Общая доля сторонников дистанционного электронного голосования составила 40%. "В случае, если бы выборы мэра Москвы походили в ближайшее воскресенье, большинство опрошенных проголосовали бы за Собянина (66,8%). Остальные кандидаты в совокупности набрали менее 10%. Ни за одного из предложенных кандидатов не стали бы голосовать 11,5% респондентов, еще 12% затруднились ответить. Самым высоким потенциалом с учетом альтернативного выбора также обладает Собянин (69%). Зюганов набирает 13,9%, Чернышов – 8,5%", - заключили в исследовании. Уличный опрос Russian Field был проведён в Москве 12-13 мая 20023. Всего было опрошено 1000 респондентов.

https://ria.ru/20230519/moskva-1872926682.html

https://ria.ru/20230519/sobyanin-1872809997.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, москва, сергей собянин