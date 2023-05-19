https://ria.ru/20230519/molitva-1872793562.html

Священник рассказал, как отличить в интернете молитву от заклинания

Священник рассказал, как отличить в интернете молитву от заклинания - РИА Новости, 19.05.2023

Священник рассказал, как отличить в интернете молитву от заклинания

Стоит ориентироваться на молитвы, утвержденные Церковью, иначе можно перепутать молитву с заклинанием и другими вредными текстами из интернета, рассказал РИА... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T03:19

2023-05-19T03:19

2023-05-19T03:19

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Стоит ориентироваться на молитвы, утвержденные Церковью, иначе можно перепутать молитву с заклинанием и другими вредными текстами из интернета, рассказал РИА Новости председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. Духовная безопасностьПо словам отца Максима, вне храма можно пользоваться не только утвержденными Церковью молитвами, "но для духовной безопасности лучше пользоваться тем, что имеет гарантию качества – утверждение Церкви". "Ища в "Яндексе" что-то с помощью "Алисы", можно нарваться на всякое. Человек церковный, с опытом духовной жизни – сориентируется, а другой найдет какое-нибудь заклинание, заговор - и это не будет полезно", - сказал Козлов. Так, предупредил священник, в Русской православной церкви нет молитв "об исполнении желаний" или чего-то подобного. "Нет в Русской православной церкви всякого рода заговоров и приворотов, молитв на удержание мужа, на приворот жениха - все это магическое воздействие. Все "молитвы", которые имеют целью воздействовать на другого человека помимо его воли – их источник, скорее всего, не Церковь", - подчеркнул протоиерей. Молитвенное творчествоВ целом, отметил он, "многообразие и вариативность церковной молитвы, богослужения, таковы, что можно найти практически все". "В книге "Большой требник" есть, например, молитва "огородников и садоводов", как ее называют - о сохранении посевов и садов; священномученику Антипе от зубной боли, хотя это не замена лечения кариеса. Есть молитва мученику Трифону об изгнании мышей и тараканов. Появляются и новые молитвы, последования - о сдающих экзамен, о завершающих обучение, об освящении рабочего помещения. Если запрос от народа есть, то появляется и ответ", - объяснил священник. Молитву, продолжил он, может составить любой человек, но, чтобы ее можно было использовать в Церкви, нужно направить ее на утверждение. "Если у кого-то будут озарения и родится талантливая идея о молитве, то можно направить свое творчество в Синодальную богослужебную комиссию", - предложил Козлов. Утверждение церковьюОн напомнил, что несколько дней назад синод Русской православной церкви утвердил молебное пение "по случаю поиска работы" (в молитве просят подать человеку дело, которое пошло бы во благо, чтобы человек принес достойные плоды трудов и преуспевал в исполнении заповедей и любви к Богу). "Общественное богослужение, совершающееся в Церкви, предполагает синодальное утверждение. Молитвы, молебное пение, которые читаются на богослужении, в храме, по умолчанию либо утверждены церковной властью, либо стали частью Предания, которое употребляется веками на богослужении", - рассказал отец Максим. По его словам, менять текст этих молитв самочинно нельзя, за это священника могут и наказать, ведь "в присяге, которую он приносит, принимая сан, сказано, что он самостоятельно не будет изменять церковных последований, богослужения". "Богослужение должно составлять единство, а если каждый в своем приходе из добрых соображений будет его улучшать, то единство развалится на множество местечковых традиций - этого важно избежать. Русская церковь уже более тысячи лет сохраняет единство общецерковного богослужения", - пояснил протоиерей. Другая ситуация, если после богослужения священник предлагает помолиться в храме, причем по тексту, не утвержденному церковью. "Иногда клирики позволяют себе импровизации, но я к этому отношусь сдержанно, потому что, по слову святителя Филарета, нужно не колебать то, что твердо стоит, чтобы перестроение не обратить в разрушение", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230513/svyaschennik-1871542337.html

https://ria.ru/20230517/rpts-1872335667.html

https://ria.ru/20221013/molitvy-1823797237.html

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русская православная церковь, яндекс, алиса