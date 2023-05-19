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Глава ФАДН назвал российскую модель межнациональных отношений устойчивой - РИА Новости, 19.05.2023
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15:36 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/model-1872959064.html
Глава ФАДН назвал российскую модель межнациональных отношений устойчивой
Глава ФАДН назвал российскую модель межнациональных отношений устойчивой - РИА Новости, 19.05.2023
Глава ФАДН назвал российскую модель межнациональных отношений устойчивой
Существующая модель межнациональных отношений в РФ устойчива, пропаганда геополитических противников не находит отклик в российском обществе, заявил глава... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:36
2023-05-19T15:36
россия
игорь баринов
владимир путин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Существующая модель межнациональных отношений в РФ устойчива, пропаганда геополитических противников не находит отклик в российском обществе, заявил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проводит заседание совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции.
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россия, игорь баринов, владимир путин
Россия, Игорь Баринов, Владимир Путин
Глава ФАДН назвал российскую модель межнациональных отношений устойчивой

Глава ФАДН Баринов назвал российскую модель межнациональных отношений устойчивой

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРуководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Существующая модель межнациональных отношений в РФ устойчива, пропаганда геополитических противников не находит отклик в российском обществе, заявил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проводит заседание совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции.
«
"Сегодня, несмотря на колоссальные усилия наших геополитических противников, их пропаганда не находит отклик в российском обществе. Существующая модель межнациональных отношений уверенно продемонстрировала свою устойчивость", - сказал Баринов на заседании.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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