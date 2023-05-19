https://ria.ru/20230519/model-1872959064.html

Глава ФАДН назвал российскую модель межнациональных отношений устойчивой

Глава ФАДН назвал российскую модель межнациональных отношений устойчивой - РИА Новости, 19.05.2023

Глава ФАДН назвал российскую модель межнациональных отношений устойчивой

Существующая модель межнациональных отношений в РФ устойчива, пропаганда геополитических противников не находит отклик в российском обществе, заявил глава... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:36

2023-05-19T15:36

2023-05-19T15:36

россия

игорь баринов

владимир путин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Существующая модель межнациональных отношений в РФ устойчива, пропаганда геополитических противников не находит отклик в российском обществе, заявил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проводит заседание совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230519/strategiya-1872951246.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, игорь баринов, владимир путин