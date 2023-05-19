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В Донецке обнаружили дистанционные противотанковые мины натовского образца

В Донецке обнаружили дистанционные противотанковые мины натовского образца - РИА Новости, 19.05.2023

В Донецке обнаружили дистанционные противотанковые мины натовского образца

Дистанционные противотанковые мины натовского образца были обнаружены в Куйбышевском районе Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:28

2023-05-19T17:28

2023-05-19T17:37

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Дистанционные противотанковые мины натовского образца были обнаружены в Куйбышевском районе Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин."В Куйбышевском районе Донецка на территории административного посёлка Первая Площадка обнаружены дистанционные противотанковые мины натовского образца", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Кроме того, Кулемзин призвал не отпускать детей без сопровождения взрослых на улицу и в случае обнаружения взрывоопасных предметов сообщать в МЧС.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

донецк

куйбышевский район

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донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)