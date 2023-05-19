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В Донецке обнаружили дистанционные противотанковые мины натовского образца
В Донецке обнаружили дистанционные противотанковые мины натовского образца - РИА Новости, 19.05.2023
В Донецке обнаружили дистанционные противотанковые мины натовского образца
Дистанционные противотанковые мины натовского образца были обнаружены в Куйбышевском районе Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:28
2023-05-19T17:28
2023-05-19T17:37
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Дистанционные противотанковые мины натовского образца были обнаружены в Куйбышевском районе Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин."В Куйбышевском районе Донецка на территории административного посёлка Первая Площадка обнаружены дистанционные противотанковые мины натовского образца", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Кроме того, Кулемзин призвал не отпускать детей без сопровождения взрослых на улицу и в случае обнаружения взрывоопасных предметов сообщать в МЧС.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Донецке обнаружили дистанционные противотанковые мины натовского образца
Мэр Кулемзин: в Донецке обнаружили дистанционные противотанковые мины натовского образца