https://ria.ru/20230519/minomet-1873020189.html

Российские артиллеристы уничтожили миномет ВСУ на Авдеевском направлении

Российские артиллеристы уничтожили миномет ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 19.05.2023

Российские артиллеристы уничтожили миномет ВСУ на Авдеевском направлении

Российские артиллеристы с Урала из группировки "Юг" поразили миномет украинских военных на авдеевском направлении, корректировку огня осуществлял оператор... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T19:14

2023-05-19T19:14

2023-05-19T21:14

специальная военная операция на украине

россия

украина

артемовск

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Российские артиллеристы с Урала из группировки "Юг" поразили миномет украинских военных на авдеевском направлении, корректировку огня осуществлял оператор беспилотника из батальона "Спарта". На кадрах, которые имеются в распоряжении РИА Новости, можно наблюдать работу оператора беспилотника, который после определения расположения вражеской позиции передал ее координаты расчету 122-миллиметровой гаубицы Д-30, после чего последовало незамедлительное поражение заданной позиции. В Минобороны России сообщили, что ВС РФ в ночь на четверг уничтожили групповыми ударами крылатых ракет "значительные запасы вооружения и боеприпасов" Украины. Кроме того, штурмовые отряды при активной поддержке ВДВ продолжают освобождение Артемовска. В ведомстве отметили, что российские военные уничтожили в ДНР украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. По данным МО России, Южная группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных и наемников, а также 11 единиц техники.

россия

украина

артемовск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, артемовск, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины