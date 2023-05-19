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Российские артиллеристы уничтожили миномет ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:14 19.05.2023 (обновлено: 21:14 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/minomet-1873020189.html
Российские артиллеристы уничтожили миномет ВСУ на Авдеевском направлении
Российские артиллеристы уничтожили миномет ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 19.05.2023
Российские артиллеристы уничтожили миномет ВСУ на Авдеевском направлении
Российские артиллеристы с Урала из группировки "Юг" поразили миномет украинских военных на авдеевском направлении, корректировку огня осуществлял оператор... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T19:14
2023-05-19T21:14
специальная военная операция на украине
россия
украина
артемовск
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Российские артиллеристы с Урала из группировки "Юг" поразили миномет украинских военных на авдеевском направлении, корректировку огня осуществлял оператор беспилотника из батальона "Спарта". На кадрах, которые имеются в распоряжении РИА Новости, можно наблюдать работу оператора беспилотника, который после определения расположения вражеской позиции передал ее координаты расчету 122-миллиметровой гаубицы Д-30, после чего последовало незамедлительное поражение заданной позиции. В Минобороны России сообщили, что ВС РФ в ночь на четверг уничтожили групповыми ударами крылатых ракет "значительные запасы вооружения и боеприпасов" Украины. Кроме того, штурмовые отряды при активной поддержке ВДВ продолжают освобождение Артемовска. В ведомстве отметили, что российские военные уничтожили в ДНР украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. По данным МО России, Южная группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных и наемников, а также 11 единиц техники.
россия
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россия, украина, артемовск, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Артемовск, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Российские артиллеристы уничтожили миномет ВСУ на Авдеевском направлении

Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили вражеский миномет на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий минометного расчета Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Российские артиллеристы с Урала из группировки "Юг" поразили миномет украинских военных на авдеевском направлении, корректировку огня осуществлял оператор беспилотника из батальона "Спарта".
На кадрах, которые имеются в распоряжении РИА Новости, можно наблюдать работу оператора беспилотника, который после определения расположения вражеской позиции передал ее координаты расчету 122-миллиметровой гаубицы Д-30, после чего последовало незамедлительное поражение заданной позиции.
В Минобороны России сообщили, что ВС РФ в ночь на четверг уничтожили групповыми ударами крылатых ракет "значительные запасы вооружения и боеприпасов" Украины. Кроме того, штурмовые отряды при активной поддержке ВДВ продолжают освобождение Артемовска. В ведомстве отметили, что российские военные уничтожили в ДНР украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. По данным МО России, Южная группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных и наемников, а также 11 единиц техники.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАртемовскВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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