Российские артиллеристы уничтожили миномет ВСУ на Авдеевском направлении
Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили вражеский миномет на Авдеевском направлении
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий минометного расчета Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Российские артиллеристы с Урала из группировки "Юг" поразили миномет украинских военных на авдеевском направлении, корректировку огня осуществлял оператор беспилотника из батальона "Спарта".
На кадрах, которые имеются в распоряжении РИА Новости, можно наблюдать работу оператора беспилотника, который после определения расположения вражеской позиции передал ее координаты расчету 122-миллиметровой гаубицы Д-30, после чего последовало незамедлительное поражение заданной позиции.
В Минобороны России сообщили, что ВС РФ в ночь на четверг уничтожили групповыми ударами крылатых ракет "значительные запасы вооружения и боеприпасов" Украины. Кроме того, штурмовые отряды при активной поддержке ВДВ продолжают освобождение Артемовска. В ведомстве отметили, что российские военные уничтожили в ДНР украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. По данным МО России, Южная группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных и наемников, а также 11 единиц техники.