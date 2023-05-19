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Фомин провел переговоры со спецпредставителем генсека ООН
Фомин провел переговоры со спецпредставителем генсека ООН - РИА Новости, 19.05.2023
Фомин провел переговоры со спецпредставителем генсека ООН
Замминистра обороны РФ Александр Фомин в пятницу обсудил со спецпредставителем генсека ООН по детям и вооруженному конфликту Вирджинией Гамбой "вопросы,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T19:23
2023-05-19T19:23
2023-05-19T19:23
россия
александр фомин
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин в пятницу обсудил со спецпредставителем генсека ООН по детям и вооруженному конфликту Вирджинией Гамбой "вопросы, представляющие взаимный интерес", сообщили в Минобороны РФ. "Девятнадцатого мая 2023 г. состоялись консультации заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина со специальным представителем Генерального секретаря ООН по детям и вооруженному конфликту Вирджинией Гамбой, находящейся с визитом в Российской Федерации. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221017/oon-1824644279.html
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россия, александр фомин, оон
Россия, Александр Фомин, ООН
Фомин провел переговоры со спецпредставителем генсека ООН
Замминистра обороны Фомин провел переговоры со спецпредставителем генсека ООН Гамбой
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин в пятницу обсудил со спецпредставителем генсека ООН по детям и вооруженному конфликту Вирджинией Гамбой "вопросы, представляющие взаимный интерес", сообщили в Минобороны РФ.
"Девятнадцатого мая 2023 г. состоялись консультации заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина со специальным представителем Генерального секретаря ООН по детям и вооруженному конфликту Вирджинией Гамбой, находящейся с визитом в Российской Федерации. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в ведомстве.
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