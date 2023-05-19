https://ria.ru/20230519/minoborony-1873021841.html

Фомин провел переговоры со спецпредставителем генсека ООН

Фомин провел переговоры со спецпредставителем генсека ООН - РИА Новости, 19.05.2023

Фомин провел переговоры со спецпредставителем генсека ООН

Замминистра обороны РФ Александр Фомин в пятницу обсудил со спецпредставителем генсека ООН по детям и вооруженному конфликту Вирджинией Гамбой "вопросы,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T19:23

2023-05-19T19:23

2023-05-19T19:23

россия

александр фомин

оон

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин в пятницу обсудил со спецпредставителем генсека ООН по детям и вооруженному конфликту Вирджинией Гамбой "вопросы, представляющие взаимный интерес", сообщили в Минобороны РФ. "Девятнадцатого мая 2023 г. состоялись консультации заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина со специальным представителем Генерального секретаря ООН по детям и вооруженному конфликту Вирджинией Гамбой, находящейся с визитом в Российской Федерации. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221017/oon-1824644279.html

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россия, александр фомин, оон