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Фомин провел переговоры со спецпредставителем генсека ООН - РИА Новости, 19.05.2023
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19:23 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/minoborony-1873021841.html
Фомин провел переговоры со спецпредставителем генсека ООН
Фомин провел переговоры со спецпредставителем генсека ООН - РИА Новости, 19.05.2023
Фомин провел переговоры со спецпредставителем генсека ООН
Замминистра обороны РФ Александр Фомин в пятницу обсудил со спецпредставителем генсека ООН по детям и вооруженному конфликту Вирджинией Гамбой "вопросы,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T19:23
2023-05-19T19:23
россия
александр фомин
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин в пятницу обсудил со спецпредставителем генсека ООН по детям и вооруженному конфликту Вирджинией Гамбой "вопросы, представляющие взаимный интерес", сообщили в Минобороны РФ. "Девятнадцатого мая 2023 г. состоялись консультации заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина со специальным представителем Генерального секретаря ООН по детям и вооруженному конфликту Вирджинией Гамбой, находящейся с визитом в Российской Федерации. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в ведомстве.
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россия, александр фомин, оон
Россия, Александр Фомин, ООН
Фомин провел переговоры со спецпредставителем генсека ООН

Замминистра обороны Фомин провел переговоры со спецпредставителем генсека ООН Гамбой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин в пятницу обсудил со спецпредставителем генсека ООН по детям и вооруженному конфликту Вирджинией Гамбой "вопросы, представляющие взаимный интерес", сообщили в Минобороны РФ.
"Девятнадцатого мая 2023 г. состоялись консультации заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина со специальным представителем Генерального секретаря ООН по детям и вооруженному конфликту Вирджинией Гамбой, находящейся с визитом в Российской Федерации. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в ведомстве.
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин на переговорах по продуктовой сделке с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Замминистра обороны Фомин обсудил продуктовую сделку с замгенсека ООН
17 октября 2022, 16:32
 
РоссияАлександр ФоминООН
 
 
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