https://ria.ru/20230519/migratsiya-1872965497.html

Рабочая группа через 1,5 месяца представит идеи по миграции, заявил Путин

Рабочая группа через 1,5 месяца представит идеи по миграции, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023

Рабочая группа через 1,5 месяца представит идеи по миграции, заявил Путин

Специальная межведомственная рабочая группа через полтора месяца представит свои идеи по решению ряда острых вопросов, касающихся миграции, их надо учесть в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:00

2023-05-19T16:00

2023-05-19T16:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Специальная межведомственная рабочая группа через полтора месяца представит свои идеи по решению ряда острых вопросов, касающихся миграции, их надо учесть в стратегии и в части комплексной системы социально-культурной адаптации иностранных граждан, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям. Ранее он отметил, что в вопросах миграции в России еще есть очень много проблем, но, по его словам, в РФ знают, что нужно с ними делать, и, несмотря на их сложность, нужно постоянно работать над их решением. "По итогам прошедшей в марте коллегии МВД создана специальная межведомственная рабочая группа. Через полтора месяца она представит предложения по решению ряда острых вопросов. Их также следует отразить и в стратегии и, прежде всего, в части комплексной системы социально-культурной адаптации иностранных граждан", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230519/putin-1872961446.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество