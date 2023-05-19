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Страны, из которых приезжают мигранты, готовы сотрудничать, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
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15:21 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/migratsiya-1872952857.html
Страны, из которых приезжают мигранты, готовы сотрудничать, заявил Путин
Страны, из которых приезжают мигранты, готовы сотрудничать, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
Страны, из которых приезжают мигранты, готовы сотрудничать, заявил Путин
Руководство стран, откуда в РФ приезжают мигранты, готовы к сотрудничеству для решения миграционных вопросов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:21
2023-05-19T15:21
россия
владимир путин
в мире
миграция
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Руководство стран, откуда в РФ приезжают мигранты, готовы к сотрудничеству для решения миграционных вопросов, заявил президент России Владимир Путин.
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россия, владимир путин, в мире, миграция
Россия, Владимир Путин, В мире, Миграция
Страны, из которых приезжают мигранты, готовы сотрудничать, заявил Путин

Путин: руководство стран, откуда в Россию приезжают мигранты, готово к сотрудничеству

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Руководство стран, откуда в РФ приезжают мигранты, готовы к сотрудничеству для решения миграционных вопросов, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Нам легче, чем в других странах мира, сложно, но легче работать по этому направлению, поскольку в основном мигранты (в РФ) - это в основном выходцы из бывших республик Советского Союза, и там тоже и уровень знания языка, понимание о российской культуре присутствует. Наша задача работать на дальних подступах, работать прямо в тех странах, откуда и поступает основной миграционный поток... Руководство этих стран (откуда приезжают мигранты) тоже вместе с нами готово к совместной работе. Речь идет об открытии русских школ, речь идет (о том), чтобы ближе работать с нашими общественными организациями, с национальными объединениями России, здесь у нас много возможностей, чтобы решать эту задачу достаточно эффективно", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Путин призвал исходить из интересов россиян в миграционной политике
Вчера, 14:59
 
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