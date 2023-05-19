https://ria.ru/20230519/migratsiya-1872952857.html

Страны, из которых приезжают мигранты, готовы сотрудничать, заявил Путин

Страны, из которых приезжают мигранты, готовы сотрудничать, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023

Страны, из которых приезжают мигранты, готовы сотрудничать, заявил Путин

Руководство стран, откуда в РФ приезжают мигранты, готовы к сотрудничеству для решения миграционных вопросов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:21

2023-05-19T15:21

2023-05-19T15:21

россия

владимир путин

в мире

миграция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:38:3070:1765_1920x0_80_0_0_5a8cc94038e253db0d2d09b61c53d704.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Руководство стран, откуда в РФ приезжают мигранты, готовы к сотрудничеству для решения миграционных вопросов, заявил президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20230519/politika-1872946170.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, в мире, миграция