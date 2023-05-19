Страны, из которых приезжают мигранты, готовы сотрудничать, заявил Путин
Путин: руководство стран, откуда в Россию приезжают мигранты, готово к сотрудничеству
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Руководство стран, откуда в РФ приезжают мигранты, готовы к сотрудничеству для решения миграционных вопросов, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Нам легче, чем в других странах мира, сложно, но легче работать по этому направлению, поскольку в основном мигранты (в РФ) - это в основном выходцы из бывших республик Советского Союза, и там тоже и уровень знания языка, понимание о российской культуре присутствует. Наша задача работать на дальних подступах, работать прямо в тех странах, откуда и поступает основной миграционный поток... Руководство этих стран (откуда приезжают мигранты) тоже вместе с нами готово к совместной работе. Речь идет об открытии русских школ, речь идет (о том), чтобы ближе работать с нашими общественными организациями, с национальными объединениями России, здесь у нас много возможностей, чтобы решать эту задачу достаточно эффективно", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.