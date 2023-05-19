https://ria.ru/20230519/memorial-1872915081.html

Член СПЧ прокомментировала обыски в ее доме по делу вокруг "Мемориала"*

Член СПЧ прокомментировала обыски в ее доме по делу вокруг "Мемориала"* - РИА Новости, 19.05.2023

Член СПЧ прокомментировала обыски в ее доме по делу вокруг "Мемориала"*

Член Совета по правам человека при президенте РФ Светлана Маковецкая подтвердила РИА Новости, что у нее дома в Перми прошел обыск по делу, связанному с... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:48

2023-05-19T13:48

2023-05-19T13:48

происшествия

пермь

пермский край

россия

мемориал

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

совет по правам человека при президенте рф (спч)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Светлана Маковецкая подтвердила РИА Новости, что у нее дома в Перми прошел обыск по делу, связанному с ситуацией вокруг организации "Мемориал"* (признана иноагентом и ликвидирована), и заявила, что не имеет никакого отношения к предмету обыска. Ранее уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко сообщил, что обыски проводились у нескольких пермских активистов-общественников, все они имеют статус свидетелей. В краевом управлении ФСБ на фоне информации про обыски сообщили, что возбудили уголовное дело в отношении двух россиян по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ "Покушение на контрабанду культурных ценностей". По данным местных СМИ обыски проводились, помимо Маковецкой, у экс-уполномоченного по правам человека в крае Татьяны Марголиной, членов правления местного "Центра исторической памяти" Веры Седининой, Татьяны Черепановой, Надежды Агишевой и у сотрудницы правозащитной приемной ЦИП Оксаны Асауленко. Кроме того, силовики якобы приезжали на квартиру к бывшему руководителю пермского "Мемориала"* Роберту Латыпову и искали его. "Я могу только сказать, что дело связано с ситуацией вокруг "Мемориала"*, в том числе пермского "Мемориала"*. Я не являюсь членом организации, не являюсь членом правления "Мемориала"*, не являюсь членом "Центра исторической памяти", который возник после пермского "Мемориала"*, - сообщила Маковецкая агентству. Она рассказала, что ранее как член СПЧ и председатель профильной комиссии интересовалась тем, что происходит с "Мемориалом"*. "Наша комиссия направляла разные запросы относительно региональных "Мемориалов"*, их судьбы и так далее, обсуждала в рамках компетенций Совета по правам человека", - подчеркнула правозащитница. "То, что является предметом обыска, ко мне вообще никакого отношения не имеет, у меня не может быть найдено. Я была очень удивлена тем, что у меня пытались найти, потому что никаких материалов, связанных с "Мемориалом"*, у меня нет. Я не могу, не имею к этому никакого отношения в этом смысле слова", - заявила Маковецкая. Она рассказала, что обыск проходил вполне спокойно, но занял достаточно много времени. По ее словам, в рамках разбирательства, поскольку Маковецкая проходит свидетелем по делу, у нее изъяли технику, которую "просмотрят и обещали вернуть через какое-то время".* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента и ликвидированная по решению суда.

https://ria.ru/20230519/arkhivy-1872909103.html

https://ria.ru/20230304/memorial-1855870000.html

https://ria.ru/20230403/arest-1862758004.html

пермь

пермский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, пермь, пермский край, россия, мемориал, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет по правам человека при президенте рф (спч)