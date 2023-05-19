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Член СПЧ прокомментировала обыски в ее доме по делу вокруг "Мемориала"* - РИА Новости, 19.05.2023
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13:48 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/memorial-1872915081.html
Член СПЧ прокомментировала обыски в ее доме по делу вокруг "Мемориала"*
Член СПЧ прокомментировала обыски в ее доме по делу вокруг "Мемориала"* - РИА Новости, 19.05.2023
Член СПЧ прокомментировала обыски в ее доме по делу вокруг "Мемориала"*
Член Совета по правам человека при президенте РФ Светлана Маковецкая подтвердила РИА Новости, что у нее дома в Перми прошел обыск по делу, связанному с... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:48
2023-05-19T13:48
происшествия
пермь
пермский край
россия
мемориал
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Светлана Маковецкая подтвердила РИА Новости, что у нее дома в Перми прошел обыск по делу, связанному с ситуацией вокруг организации "Мемориал"* (признана иноагентом и ликвидирована), и заявила, что не имеет никакого отношения к предмету обыска. Ранее уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко сообщил, что обыски проводились у нескольких пермских активистов-общественников, все они имеют статус свидетелей. В краевом управлении ФСБ на фоне информации про обыски сообщили, что возбудили уголовное дело в отношении двух россиян по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ "Покушение на контрабанду культурных ценностей". По данным местных СМИ обыски проводились, помимо Маковецкой, у экс-уполномоченного по правам человека в крае Татьяны Марголиной, членов правления местного "Центра исторической памяти" Веры Седининой, Татьяны Черепановой, Надежды Агишевой и у сотрудницы правозащитной приемной ЦИП Оксаны Асауленко. Кроме того, силовики якобы приезжали на квартиру к бывшему руководителю пермского "Мемориала"* Роберту Латыпову и искали его. "Я могу только сказать, что дело связано с ситуацией вокруг "Мемориала"*, в том числе пермского "Мемориала"*. Я не являюсь членом организации, не являюсь членом правления "Мемориала"*, не являюсь членом "Центра исторической памяти", который возник после пермского "Мемориала"*, - сообщила Маковецкая агентству. Она рассказала, что ранее как член СПЧ и председатель профильной комиссии интересовалась тем, что происходит с "Мемориалом"*. "Наша комиссия направляла разные запросы относительно региональных "Мемориалов"*, их судьбы и так далее, обсуждала в рамках компетенций Совета по правам человека", - подчеркнула правозащитница. "То, что является предметом обыска, ко мне вообще никакого отношения не имеет, у меня не может быть найдено. Я была очень удивлена тем, что у меня пытались найти, потому что никаких материалов, связанных с "Мемориалом"*, у меня нет. Я не могу, не имею к этому никакого отношения в этом смысле слова", - заявила Маковецкая. Она рассказала, что обыск проходил вполне спокойно, но занял достаточно много времени. По ее словам, в рамках разбирательства, поскольку Маковецкая проходит свидетелем по делу, у нее изъяли технику, которую "просмотрят и обещали вернуть через какое-то время".* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента и ликвидированная по решению суда.
https://ria.ru/20230519/arkhivy-1872909103.html
https://ria.ru/20230304/memorial-1855870000.html
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происшествия, пермь, пермский край, россия, мемориал, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет по правам человека при президенте рф (спч)
Происшествия, Пермь, Пермский край, Россия, Мемориал, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Член СПЧ прокомментировала обыски в ее доме по делу вокруг "Мемориала"*

Член СПЧ Маковецкая после обысков заявила, что материалов по делу "Мемориала" у нее нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Светлана Маковецкая подтвердила РИА Новости, что у нее дома в Перми прошел обыск по делу, связанному с ситуацией вокруг организации "Мемориал"* (признана иноагентом и ликвидирована), и заявила, что не имеет никакого отношения к предмету обыска.
Ранее уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко сообщил, что обыски проводились у нескольких пермских активистов-общественников, все они имеют статус свидетелей. В краевом управлении ФСБ на фоне информации про обыски сообщили, что возбудили уголовное дело в отношении двух россиян по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ "Покушение на контрабанду культурных ценностей".
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По данным местных СМИ обыски проводились, помимо Маковецкой, у экс-уполномоченного по правам человека в крае Татьяны Марголиной, членов правления местного "Центра исторической памяти" Веры Седининой, Татьяны Черепановой, Надежды Агишевой и у сотрудницы правозащитной приемной ЦИП Оксаны Асауленко. Кроме того, силовики якобы приезжали на квартиру к бывшему руководителю пермского "Мемориала"* Роберту Латыпову и искали его.
"Я могу только сказать, что дело связано с ситуацией вокруг "Мемориала"*, в том числе пермского "Мемориала"*. Я не являюсь членом организации, не являюсь членом правления "Мемориала"*, не являюсь членом "Центра исторической памяти", который возник после пермского "Мемориала"*, - сообщила Маковецкая агентству.
Она рассказала, что ранее как член СПЧ и председатель профильной комиссии интересовалась тем, что происходит с "Мемориалом"*. "Наша комиссия направляла разные запросы относительно региональных "Мемориалов"*, их судьбы и так далее, обсуждала в рамках компетенций Совета по правам человека", - подчеркнула правозащитница.
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"То, что является предметом обыска, ко мне вообще никакого отношения не имеет, у меня не может быть найдено. Я была очень удивлена тем, что у меня пытались найти, потому что никаких материалов, связанных с "Мемориалом"*, у меня нет. Я не могу, не имею к этому никакого отношения в этом смысле слова", - заявила Маковецкая.
Она рассказала, что обыск проходил вполне спокойно, но занял достаточно много времени. По ее словам, в рамках разбирательства, поскольку Маковецкая проходит свидетелем по делу, у нее изъяли технику, которую "просмотрят и обещали вернуть через какое-то время".
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента и ликвидированная по решению суда.
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