https://ria.ru/20230519/medvedev-1872913946.html
Никакие переговоры по Украине сейчас не нужны, заявил Медведев
Никакие переговоры по Украине сейчас не нужны, заявил Медведев - РИА Новости, 19.05.2023
Никакие переговоры по Украине сейчас не нужны, заявил Медведев
Москва может вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине только с Вашингтоном, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:47
2023-05-19T13:47
2023-05-19T14:37
украина
вашингтон (штат)
дмитрий медведев
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еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Москва может вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине только с Вашингтоном, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.По его мнению, Россия и США должны начать диалог только об условиях мироустройства после завершения спецоперации, пока об этом говорить рано.Так зампред Совета Безопасности прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, выступившей против переговоров России и Украины на равных условиях.
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вашингтон (штат), дмитрий медведев, в мире, россия, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, москва
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Никакие переговоры по Украине сейчас не нужны, заявил Медведев
Медведев заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине сейчас не нужны