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Никакие переговоры по Украине сейчас не нужны, заявил Медведев - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 19.05.2023 (обновлено: 14:37 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/medvedev-1872913946.html
Никакие переговоры по Украине сейчас не нужны, заявил Медведев
Никакие переговоры по Украине сейчас не нужны, заявил Медведев - РИА Новости, 19.05.2023
Никакие переговоры по Украине сейчас не нужны, заявил Медведев
Москва может вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине только с Вашингтоном, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:47
2023-05-19T14:37
украина
вашингтон (штат)
дмитрий медведев
в мире
россия
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Москва может вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине только с Вашингтоном, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.По его мнению, Россия и США должны начать диалог только об условиях мироустройства после завершения спецоперации, пока об этом говорить рано.Так зампред Совета Безопасности прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, выступившей против переговоров России и Украины на равных условиях.
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html
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украина, вашингтон (штат), дмитрий медведев, в мире, россия, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, москва
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Никакие переговоры по Украине сейчас не нужны, заявил Медведев

Медведев заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине сейчас не нужны

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Москва может вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине только с Вашингтоном, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
По его мнению, Россия и США должны начать диалог только об условиях мироустройства после завершения спецоперации, пока об этом говорить рано.
«
"Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны", — считает Медведев.
Так зампред Совета Безопасности прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, выступившей против переговоров России и Украины на равных условиях.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВашингтон (штат)Дмитрий МедведевВ миреРоссияЕврокомиссияЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенМосква
 
 
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