https://ria.ru/20230519/medvedev-1872913946.html

Никакие переговоры по Украине сейчас не нужны, заявил Медведев

Никакие переговоры по Украине сейчас не нужны, заявил Медведев - РИА Новости, 19.05.2023

Никакие переговоры по Украине сейчас не нужны, заявил Медведев

Москва может вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине только с Вашингтоном, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:47

2023-05-19T13:47

2023-05-19T14:37

украина

вашингтон (штат)

дмитрий медведев

в мире

россия

еврокомиссия

евросоюз

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Москва может вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине только с Вашингтоном, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.По его мнению, Россия и США должны начать диалог только об условиях мироустройства после завершения спецоперации, пока об этом говорить рано.Так зампред Совета Безопасности прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, выступившей против переговоров России и Украины на равных условиях.

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html

украина

вашингтон (штат)

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, вашингтон (штат), дмитрий медведев, в мире, россия, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, москва