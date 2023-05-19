https://ria.ru/20230519/magistratura-1872873176.html
Минобрнауки будет отбирать вузы, которые смогут обучать в магистратуре
Минобрнауки будет отбирать вузы, которые смогут обучать в магистратуре - РИА Новости, 19.05.2023
Минобрнауки будет отбирать вузы, которые смогут обучать в магистратуре
Минобрнауки России будет отбирать вузы, которые смогут обучать студентов по программам магистратуры, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:10
2023-05-19T12:10
2023-05-19T12:32
общество
валерий фальков
россия
вузы
образование
образование - общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Минобрнауки России будет отбирать вузы, которые смогут обучать студентов по программам магистратуры, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Он добавил, что в случае с программами магистратуры необходимо будет ужесточить и усовершенствовать процедуру приема. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, до 30 июня участники пилотного проекта должны будут разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе образования. Пилотный проект будет реализовываться в РФ в 2023-2023 и 2025-2026 учебных годах. Согласно пилоту, в России будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в свою очередь отмечал, что пилотный проект коснется как нынешних студентов, так и тех, кто только планирует поступать в вузы, также министр говорил о том, что кардинальных изменений в плане единого государственного экзамена в новой системе не будет. Еще в мае 2022 года Фальков заявил о выходе России спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года.
https://ria.ru/20230519/falkov-1872853804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валерий фальков, россия, вузы, образование, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Общество, Валерий Фальков, Россия, Вузы, Образование, Образование - Общество, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
Минобрнауки будет отбирать вузы, которые смогут обучать в магистратуре
Фальков: Минобрнауки будет отбирать вузы, которые смогут обучать студентов в магистратуре
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Минобрнауки России будет отбирать вузы, которые смогут обучать студентов по программам магистратуры, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
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"Мы считаем, что регулятор должен иметь право отбора научных и образовательных организаций, которые будут реализовывать программы магистратуры. Не в жесткой, возможно, в такой мягкой форме, но это должно быть в любом случае совершенно по-другому, оцениваться, нежели сегодня", - сказал Фальков на заседании итоговой коллегии Минобрнауки России.
Он добавил, что в случае с программами магистратуры необходимо будет ужесточить и усовершенствовать процедуру приема.
Ранее президент России Владимир Путин
подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, до 30 июня участники пилотного проекта должны будут разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе образования. Пилотный проект будет реализовываться в РФ в 2023-2023 и 2025-2026 учебных годах. Согласно пилоту, в России будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в свою очередь отмечал, что пилотный проект коснется как нынешних студентов, так и тех, кто только планирует поступать в вузы, также министр говорил о том, что кардинальных изменений в плане единого государственного экзамена в новой системе не будет.
Еще в мае 2022 года Фальков заявил о выходе России спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года.
Фальков предложил ввести два типа магистратуры