https://ria.ru/20230519/magistratura-1872873176.html

Минобрнауки будет отбирать вузы, которые смогут обучать в магистратуре

Минобрнауки будет отбирать вузы, которые смогут обучать в магистратуре - РИА Новости, 19.05.2023

Минобрнауки будет отбирать вузы, которые смогут обучать в магистратуре

Минобрнауки России будет отбирать вузы, которые смогут обучать студентов по программам магистратуры, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:10

2023-05-19T12:10

2023-05-19T12:32

общество

валерий фальков

россия

вузы

образование

образование - общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Минобрнауки России будет отбирать вузы, которые смогут обучать студентов по программам магистратуры, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Он добавил, что в случае с программами магистратуры необходимо будет ужесточить и усовершенствовать процедуру приема. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, до 30 июня участники пилотного проекта должны будут разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе образования. Пилотный проект будет реализовываться в РФ в 2023-2023 и 2025-2026 учебных годах. Согласно пилоту, в России будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в свою очередь отмечал, что пилотный проект коснется как нынешних студентов, так и тех, кто только планирует поступать в вузы, также министр говорил о том, что кардинальных изменений в плане единого государственного экзамена в новой системе не будет. Еще в мае 2022 года Фальков заявил о выходе России спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года.

https://ria.ru/20230519/falkov-1872853804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, валерий фальков, россия, вузы, образование, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента