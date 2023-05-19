https://ria.ru/20230519/magistratura-1872836840.html

Программа магистратуры будет не во всех российских вузах

Программа магистратуры будет не во всех российских вузах - РИА Новости, 19.05.2023

Программа магистратуры будет не во всех российских вузах

Магистратура в новой системе высшего образования в России будет не во всех российских вузах, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:50

2023-05-19T10:50

2023-05-19T11:00

общество

россия

валерий фальков

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Магистратура в новой системе высшего образования в России будет не во всех российских вузах, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, до 30 июня участники пилотного проекта должны будут разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе образования. Пилотный проект будет реализовываться в РФ в 2023-2023 и 2025-2026 учебных годах. Согласно пилоту, в России будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура.Фальков в свою очередь отмечал, что пилотный проект коснется как нынешних студентов, так и тех, кто только планирует поступать в вузы, также министр говорил о том, что кардинальных изменений в плане единого государственного экзамена в новой системе не будет.Еще в мае 2022 года Фальков заявил о выходе России спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года.

https://na.ria.ru/20230314/magistratura-1857712328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, валерий фальков, навигатор абитуриента