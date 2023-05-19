Программа магистратуры будет не во всех российских вузах
Глава Минобрнауки Фальков: программа магистратуры будет не во всех российских вузах
Студенты на лекции в университете . Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Магистратура в новой системе высшего образования в России будет не во всех российских вузах, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
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"Все-таки не может быть магистратура реализована во всех без исключения российских вузах", - сказал Фальков на заседании итоговой коллегии министерства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, до 30 июня участники пилотного проекта должны будут разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе образования. Пилотный проект будет реализовываться в РФ в 2023-2023 и 2025-2026 учебных годах. Согласно пилоту, в России будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура.
Фальков в свою очередь отмечал, что пилотный проект коснется как нынешних студентов, так и тех, кто только планирует поступать в вузы, также министр говорил о том, что кардинальных изменений в плане единого государственного экзамена в новой системе не будет.
Еще в мае 2022 года Фальков заявил о выходе России спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года.