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Программа магистратуры будет не во всех российских вузах - РИА Новости, 19.05.2023
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10:50 19.05.2023 (обновлено: 11:00 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/magistratura-1872836840.html
Программа магистратуры будет не во всех российских вузах
Программа магистратуры будет не во всех российских вузах - РИА Новости, 19.05.2023
Программа магистратуры будет не во всех российских вузах
Магистратура в новой системе высшего образования в России будет не во всех российских вузах, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:50
2023-05-19T11:00
общество
россия
валерий фальков
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Магистратура в новой системе высшего образования в России будет не во всех российских вузах, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, до 30 июня участники пилотного проекта должны будут разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе образования. Пилотный проект будет реализовываться в РФ в 2023-2023 и 2025-2026 учебных годах. Согласно пилоту, в России будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура.Фальков в свою очередь отмечал, что пилотный проект коснется как нынешних студентов, так и тех, кто только планирует поступать в вузы, также министр говорил о том, что кардинальных изменений в плане единого государственного экзамена в новой системе не будет.Еще в мае 2022 года Фальков заявил о выходе России спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года.
https://na.ria.ru/20230314/magistratura-1857712328.html
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общество, россия, валерий фальков, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Валерий Фальков, Навигатор абитуриента
Программа магистратуры будет не во всех российских вузах

Глава Минобрнауки Фальков: программа магистратуры будет не во всех российских вузах

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Магистратура в новой системе высшего образования в России будет не во всех российских вузах, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
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"Все-таки не может быть магистратура реализована во всех без исключения российских вузах", - сказал Фальков на заседании итоговой коллегии министерства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, до 30 июня участники пилотного проекта должны будут разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе образования. Пилотный проект будет реализовываться в РФ в 2023-2023 и 2025-2026 учебных годах. Согласно пилоту, в России будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура.
Фальков в свою очередь отмечал, что пилотный проект коснется как нынешних студентов, так и тех, кто только планирует поступать в вузы, также министр говорил о том, что кардинальных изменений в плане единого государственного экзамена в новой системе не будет.
Еще в мае 2022 года Фальков заявил о выходе России спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года.
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