https://ria.ru/20230519/lgoty-1873025266.html

Тюменские власти продлят льготы малому и среднему бизнесу на 5 лет

Тюменские власти продлят льготы малому и среднему бизнесу на 5 лет - РИА Новости, 19.05.2023

Тюменские власти продлят льготы малому и среднему бизнесу на 5 лет

Ставки по налогам для малого и среднего бизнеса в Тюменской области останутся сниженными до конца 2028 года, заявил глава региона Александр Моор в своем... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T19:39

2023-05-19T19:39

2023-05-19T19:39

тюменская область

тюменская область

александр моор

тюмень

льготы

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ТЮМЕНЬ, 19 мая – РИА Новости. Ставки по налогам для малого и среднего бизнеса в Тюменской области останутся сниженными до конца 2028 года, заявил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.В Тюмени в пятницу проходит форум "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей". Взаимоотношения бизнеса и власти, меры поддержки предпринимательства являются ключевыми темами обсуждений.По словам губернатора, благодаря снижению ставок только в 2022 году у малых и средних предприятий осталось свыше 9 млрд рублей, и предприниматели смогли их пустить на развитие бизнеса.Моор пообещал внести в Тюменскую облдуму закон об очередном продлении льготы по упрощенной системе налогообложения и сохранении ставок 5 и 4 процента соответственно на пять лет – до 31 декабря 2028 года.

https://ria.ru/20230519/kapital-1872890611.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тюменская область, александр моор, тюмень, льготы