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Тюменские власти продлят льготы малому и среднему бизнесу на 5 лет - РИА Новости, 19.05.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
19:39 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/lgoty-1873025266.html
Тюменские власти продлят льготы малому и среднему бизнесу на 5 лет
Тюменские власти продлят льготы малому и среднему бизнесу на 5 лет - РИА Новости, 19.05.2023
Тюменские власти продлят льготы малому и среднему бизнесу на 5 лет
Ставки по налогам для малого и среднего бизнеса в Тюменской области останутся сниженными до конца 2028 года, заявил глава региона Александр Моор в своем... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T19:39
2023-05-19T19:39
тюменская область
тюменская область
александр моор
тюмень
льготы
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ТЮМЕНЬ, 19 мая – РИА Новости. Ставки по налогам для малого и среднего бизнеса в Тюменской области останутся сниженными до конца 2028 года, заявил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.В Тюмени в пятницу проходит форум "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей". Взаимоотношения бизнеса и власти, меры поддержки предпринимательства являются ключевыми темами обсуждений.По словам губернатора, благодаря снижению ставок только в 2022 году у малых и средних предприятий осталось свыше 9 млрд рублей, и предприниматели смогли их пустить на развитие бизнеса.Моор пообещал внести в Тюменскую облдуму закон об очередном продлении льготы по упрощенной системе налогообложения и сохранении ставок 5 и 4 процента соответственно на пять лет – до 31 декабря 2028 года.
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тюменская область, александр моор, тюмень, льготы
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Тюмень, Льготы

Тюменские власти продлят льготы малому и среднему бизнесу на 5 лет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТЮМЕНЬ, 19 мая – РИА Новости. Ставки по налогам для малого и среднего бизнеса в Тюменской области останутся сниженными до конца 2028 года, заявил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
В Тюмени в пятницу проходит форум "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей". Взаимоотношения бизнеса и власти, меры поддержки предпринимательства являются ключевыми темами обсуждений.
«
"Во время пандемии мы значительно снизили ставки по налогам для малого и среднего бизнеса. Для тех, кто платил по упрощенной системе налогообложения по схеме "доходы минус расходы", она составляла всего 5%. Для тех, кто отчислял в бюджет по системе "доходы" - 4%. Обе льготы истекают в этом году. Но считаю, что для устойчивого развития малого и среднего бизнеса преференции надо сохранить", – заявил Моор.
По словам губернатора, благодаря снижению ставок только в 2022 году у малых и средних предприятий осталось свыше 9 млрд рублей, и предприниматели смогли их пустить на развитие бизнеса.
Моор пообещал внести в Тюменскую облдуму закон об очередном продлении льготы по упрощенной системе налогообложения и сохранении ставок 5 и 4 процента соответственно на пять лет – до 31 декабря 2028 года.
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Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорТюменьЛьготы
 
 
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