https://ria.ru/20230519/laviny-1872792332.html

МЧС предупредило о возможных сходах лавин в горах Северного Кавказа

МЧС предупредило о возможных сходах лавин в горах Северного Кавказа - РИА Новости, 19.05.2023

МЧС предупредило о возможных сходах лавин в горах Северного Кавказа

Лавины могут сойти на автомобильные дороги и туристические маршруты на этой неделе в горах Северо-Кавказского федерального округа, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T03:04

2023-05-19T03:04

2023-05-19T10:05

мурманская область

внии гочс

северо-кавказский федеральный округ

краснодарский край

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лавины могут сойти на автомобильные дороги и туристические маршруты на этой неделе в горах Северо-Кавказского федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). По данным института, на прошлой неделе в Краснодарском крае и Мурманской области проводились работы по принудительному спуску снежных лавин, где вероятность возникновения таких опасных природных явлений сохраняется. "Риски схода снежных масс прогнозируются в горных районах Северо-Кавказского федерального округа на высотах свыше двух с половиной тысяч метров. Существует вероятность таких сходов на участки автомобильных дорог и туристические маршруты", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20230409/lavina-1864082933.html

мурманская область

северо-кавказский федеральный округ

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мурманская область, внии гочс, северо-кавказский федеральный округ, краснодарский край, новости - туризм