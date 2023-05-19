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МЧС предупредило о возможных сходах лавин в горах Северного Кавказа
МЧС предупредило о возможных сходах лавин в горах Северного Кавказа - РИА Новости, 19.05.2023
МЧС предупредило о возможных сходах лавин в горах Северного Кавказа
Лавины могут сойти на автомобильные дороги и туристические маршруты на этой неделе в горах Северо-Кавказского федерального округа, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T03:04
2023-05-19T03:04
2023-05-19T10:05
мурманская область
внии гочс
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лавины могут сойти на автомобильные дороги и туристические маршруты на этой неделе в горах Северо-Кавказского федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). По данным института, на прошлой неделе в Краснодарском крае и Мурманской области проводились работы по принудительному спуску снежных лавин, где вероятность возникновения таких опасных природных явлений сохраняется. "Риски схода снежных масс прогнозируются в горных районах Северо-Кавказского федерального округа на высотах свыше двух с половиной тысяч метров. Существует вероятность таких сходов на участки автомобильных дорог и туристические маршруты", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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мурманская область, внии гочс, северо-кавказский федеральный округ, краснодарский край, новости - туризм
Мурманская область, ВНИИ ГОЧС, Северо-Кавказский Федеральный округ, Краснодарский край, Туризм, Новости - Туризм
МЧС предупредило о возможных сходах лавин в горах Северного Кавказа
ВНИИ ГОЧС: в горах Северного Кавказа могут сойти лавины на дороги и туристические маршруты