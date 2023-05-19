https://ria.ru/20230519/lag-1872950168.html

Путин поприветствовал участников саммита Лиги арабских государств

Путин поприветствовал участников саммита Лиги арабских государств - РИА Новости, 19.05.2023

Путин поприветствовал участников саммита Лиги арабских государств

Президент России Владимир Путин в приветствии саммиту Лиги арабских государств заявил, что РФ придаёт большое значение развитию с государствами Ближнего Востока РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:11

2023-05-19T15:11

2023-05-19T15:20

россия

лига арабских государств

владимир путин

политика

ближний восток

северная африка

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии саммиту Лиги арабских государств заявил, что РФ придаёт большое значение развитию с государствами Ближнего Востока и Северной Африки дружественных отношений, сообщается на сайте Кремля."Россия традиционно придаёт большое значение развитию с государствами Ближнего Востока и Северной Африки дружественных отношений, конструктивного партнёрского взаимодействия, в том числе в рамках диалога с ЛАГ, в целях эффективного противостояния угрозам и вызовам, с которыми сталкивается современное человечество", - говорится в сообщении."Намерены и впредь активно поддерживать коллективные усилия по мирному разрешению острых региональных проблем, включая кризисы в Судане, Йемене, Ливии и Сирии, при непременном уважении государственного суверенитета и существующих норм международного права", - также указывается в телеграмме."Продолжим оказывать всемерное содействие урегулированию палестино-израильского конфликта на основе подходов, предусмотренных соответствующими решениями ООН, а также Арабской мирной инициативой, автором которой является хозяйка нынешнего саммита ЛАГ – Саудовская Аравия", - отметил Путин."Полагаем, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества между Россией и арабскими странами в полной мере отвечает нашим общим интересам, идёт в русле построения более справедливой и демократической системы международных отношений, основывающейся на принципах многополярности, подлинного равноправия и уважения законных интересов друг друга", - говорится в приветствии.

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872895647.html

https://ria.ru/20230517/asad-1872441933.html

россия

ближний восток

северная африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, лига арабских государств, владимир путин, политика, ближний восток, северная африка