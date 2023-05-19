https://ria.ru/20230519/lag-1872950168.html
Путин поприветствовал участников саммита Лиги арабских государств
Путин поприветствовал участников саммита Лиги арабских государств - РИА Новости, 19.05.2023
Путин поприветствовал участников саммита Лиги арабских государств
Президент России Владимир Путин в приветствии саммиту Лиги арабских государств заявил, что РФ придаёт большое значение развитию с государствами Ближнего Востока РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:11
2023-05-19T15:11
2023-05-19T15:20
россия
лига арабских государств
владимир путин
политика
ближний восток
северная африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828770695_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cc6f23b7fde4dc3fadc55c2217fe53d.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии саммиту Лиги арабских государств заявил, что РФ придаёт большое значение развитию с государствами Ближнего Востока и Северной Африки дружественных отношений, сообщается на сайте Кремля."Россия традиционно придаёт большое значение развитию с государствами Ближнего Востока и Северной Африки дружественных отношений, конструктивного партнёрского взаимодействия, в том числе в рамках диалога с ЛАГ, в целях эффективного противостояния угрозам и вызовам, с которыми сталкивается современное человечество", - говорится в сообщении."Намерены и впредь активно поддерживать коллективные усилия по мирному разрешению острых региональных проблем, включая кризисы в Судане, Йемене, Ливии и Сирии, при непременном уважении государственного суверенитета и существующих норм международного права", - также указывается в телеграмме."Продолжим оказывать всемерное содействие урегулированию палестино-израильского конфликта на основе подходов, предусмотренных соответствующими решениями ООН, а также Арабской мирной инициативой, автором которой является хозяйка нынешнего саммита ЛАГ – Саудовская Аравия", - отметил Путин."Полагаем, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества между Россией и арабскими странами в полной мере отвечает нашим общим интересам, идёт в русле построения более справедливой и демократической системы международных отношений, основывающейся на принципах многополярности, подлинного равноправия и уважения законных интересов друг друга", - говорится в приветствии.
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872895647.html
https://ria.ru/20230517/asad-1872441933.html
россия
ближний восток
северная африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828770695_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08212af1c53a8cb5db35a3ed47d16767.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лига арабских государств, владимир путин, политика, ближний восток, северная африка
Россия, Лига арабских государств, Владимир Путин, Политика, Ближний Восток, Северная Африка
Путин поприветствовал участников саммита Лиги арабских государств
Путин: Россия придает большое значение развитию отношений с арабскими странами