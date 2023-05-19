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Путин поприветствовал участников саммита Лиги арабских государств - РИА Новости, 19.05.2023
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15:11 19.05.2023 (обновлено: 15:20 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/lag-1872950168.html
Путин поприветствовал участников саммита Лиги арабских государств
Путин поприветствовал участников саммита Лиги арабских государств - РИА Новости, 19.05.2023
Путин поприветствовал участников саммита Лиги арабских государств
Президент России Владимир Путин в приветствии саммиту Лиги арабских государств заявил, что РФ придаёт большое значение развитию с государствами Ближнего Востока РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:11
2023-05-19T15:20
россия
лига арабских государств
владимир путин
политика
ближний восток
северная африка
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии саммиту Лиги арабских государств заявил, что РФ придаёт большое значение развитию с государствами Ближнего Востока и Северной Африки дружественных отношений, сообщается на сайте Кремля."Россия традиционно придаёт большое значение развитию с государствами Ближнего Востока и Северной Африки дружественных отношений, конструктивного партнёрского взаимодействия, в том числе в рамках диалога с ЛАГ, в целях эффективного противостояния угрозам и вызовам, с которыми сталкивается современное человечество", - говорится в сообщении."Намерены и впредь активно поддерживать коллективные усилия по мирному разрешению острых региональных проблем, включая кризисы в Судане, Йемене, Ливии и Сирии, при непременном уважении государственного суверенитета и существующих норм международного права", - также указывается в телеграмме."Продолжим оказывать всемерное содействие урегулированию палестино-израильского конфликта на основе подходов, предусмотренных соответствующими решениями ООН, а также Арабской мирной инициативой, автором которой является хозяйка нынешнего саммита ЛАГ – Саудовская Аравия", - отметил Путин."Полагаем, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества между Россией и арабскими странами в полной мере отвечает нашим общим интересам, идёт в русле построения более справедливой и демократической системы международных отношений, основывающейся на принципах многополярности, подлинного равноправия и уважения законных интересов друг друга", - говорится в приветствии.
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872895647.html
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ближний восток
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россия, лига арабских государств, владимир путин, политика, ближний восток, северная африка
Россия, Лига арабских государств, Владимир Путин, Политика, Ближний Восток, Северная Африка
Путин поприветствовал участников саммита Лиги арабских государств

Путин: Россия придает большое значение развитию отношений с арабскими странами

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги арабских стран
Флаги арабских стран
© Пресс-служба МИД РФ
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Флаги арабских стран. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии саммиту Лиги арабских государств заявил, что РФ придаёт большое значение развитию с государствами Ближнего Востока и Северной Африки дружественных отношений, сообщается на сайте Кремля.
"Россия традиционно придаёт большое значение развитию с государствами Ближнего Востока и Северной Африки дружественных отношений, конструктивного партнёрского взаимодействия, в том числе в рамках диалога с ЛАГ, в целях эффективного противостояния угрозам и вызовам, с которыми сталкивается современное человечество", - говорится в сообщении.
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"Намерены и впредь активно поддерживать коллективные усилия по мирному разрешению острых региональных проблем, включая кризисы в Судане, Йемене, Ливии и Сирии, при непременном уважении государственного суверенитета и существующих норм международного права", - также указывается в телеграмме.
"Продолжим оказывать всемерное содействие урегулированию палестино-израильского конфликта на основе подходов, предусмотренных соответствующими решениями ООН, а также Арабской мирной инициативой, автором которой является хозяйка нынешнего саммита ЛАГ – Саудовская Аравия", - отметил Путин.
"Полагаем, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества между Россией и арабскими странами в полной мере отвечает нашим общим интересам, идёт в русле построения более справедливой и демократической системы международных отношений, основывающейся на принципах многополярности, подлинного равноправия и уважения законных интересов друг друга", - говорится в приветствии.
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