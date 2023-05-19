Рейтинг@Mail.ru
Поляки прогнали "поющих гимны" украинцев - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 19.05.2023 (обновлено: 10:38 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/krakov-1872790379.html
Поляки прогнали "поющих гимны" украинцев
Поляки прогнали "поющих гимны" украинцев - РИА Новости, 19.05.2023
Поляки прогнали "поющих гимны" украинцев
Польские националисты прогнали украинских активистов с главной площади Кракова, где они ежедневно устраивали свои акции, пишет газета Wyborcza. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T02:13
2023-05-19T10:38
в мире
украина
польша
краков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100938/34/1009383483_0:417:2898:2047_1920x0_80_0_0_4b8ca08d99920c44036a8deffeb6c53b.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Польские националисты прогнали украинских активистов с главной площади Кракова, где они ежедневно устраивали свои акции, пишет газета Wyborcza.Как отмечает издание, украинцы проводили манифестации у расположенного на площади памятника писателю Адаму Мицкевичу каждый день, начиная с февраля прошлого года, они приносили флаги Украины и других стран, а также "пели гимны".В результате группы польских националистов провели свою многодневную акцию, призванную "не отдать Адама иноземцам". К памятнику начали приходить группы активистов с польскими флагами и транспарантами о Волынской резне и бандеровцах, которые стали блокировать доступ к монументу.Как пишет Wyborcza, в ходе одной из акций местные националисты кричали о необходимости "защищать памятник", а также заявляли, что конфликт на Украине является столкновением США и России, в котором украинцы "не играют роли". В один из дней они не подпустили украинцев к памятнику, "глумясь" при этом над "спрятавшимися" активистами."Памятник Адаму Мицкевичу, который менее полутора лет занимали на краковском рынке украинцы, отвоеван поляками", — заявили по итогам акции представители польского националистического движения "16 постулатов". По их словам, памятник Мицкевичу является символом для поляков, а украинцы проводили возле него "слишком много" пикетов, поэтому "пусть поют в другом месте".По данным польских властей, в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 миллиона украинцев.
https://ria.ru/20230325/polsha-1860547445.html
https://ria.ru/20230406/pravda-1863359323.html
украина
польша
краков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100938/34/1009383483_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_f157c90bf15f2d196768a5cc2bf4cc0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, краков
В мире, Украина, Польша, Краков
Поляки прогнали "поющих гимны" украинцев

Wyborcza: польские националисты прогнали украинских активистов с главной площади Кракова

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкПлощадь Главного рынка в Кракове
Площадь Главного рынка в Кракове - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
Площадь Главного рынка в Кракове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Польские националисты прогнали украинских активистов с главной площади Кракова, где они ежедневно устраивали свои акции, пишет газета Wyborcza.
Как отмечает издание, украинцы проводили манифестации у расположенного на площади памятника писателю Адаму Мицкевичу каждый день, начиная с февраля прошлого года, они приносили флаги Украины и других стран, а также "пели гимны".
Люди с флагами Польши и Украины - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Поляки захотели выгнать украинцев после скандальной акции
25 марта, 06:00
В результате группы польских националистов провели свою многодневную акцию, призванную "не отдать Адама иноземцам". К памятнику начали приходить группы активистов с польскими флагами и транспарантами о Волынской резне и бандеровцах, которые стали блокировать доступ к монументу.
Как пишет Wyborcza, в ходе одной из акций местные националисты кричали о необходимости "защищать памятник", а также заявляли, что конфликт на Украине является столкновением США и России, в котором украинцы "не играют роли". В один из дней они не подпустили украинцев к памятнику, "глумясь" при этом над "спрятавшимися" активистами.
"Памятник Адаму Мицкевичу, который менее полутора лет занимали на краковском рынке украинцы, отвоеван поляками", — заявили по итогам акции представители польского националистического движения "16 постулатов". По их словам, памятник Мицкевичу является символом для поляков, а украинцы проводили возле него "слишком много" пикетов, поэтому "пусть поют в другом месте".
По данным польских властей, в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 миллиона украинцев.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
В Польше рассказали о жуткой правде, которую подтвердили украинские беженцы
6 апреля, 02:40
 
В миреУкраинаПольшаКраков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала