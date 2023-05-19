https://ria.ru/20230519/krakov-1872790379.html

Поляки прогнали "поющих гимны" украинцев

Поляки прогнали "поющих гимны" украинцев - РИА Новости, 19.05.2023

Поляки прогнали "поющих гимны" украинцев

Польские националисты прогнали украинских активистов с главной площади Кракова, где они ежедневно устраивали свои акции, пишет газета Wyborcza. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T02:13

2023-05-19T02:13

2023-05-19T10:38

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Польские националисты прогнали украинских активистов с главной площади Кракова, где они ежедневно устраивали свои акции, пишет газета Wyborcza.Как отмечает издание, украинцы проводили манифестации у расположенного на площади памятника писателю Адаму Мицкевичу каждый день, начиная с февраля прошлого года, они приносили флаги Украины и других стран, а также "пели гимны".В результате группы польских националистов провели свою многодневную акцию, призванную "не отдать Адама иноземцам". К памятнику начали приходить группы активистов с польскими флагами и транспарантами о Волынской резне и бандеровцах, которые стали блокировать доступ к монументу.Как пишет Wyborcza, в ходе одной из акций местные националисты кричали о необходимости "защищать памятник", а также заявляли, что конфликт на Украине является столкновением США и России, в котором украинцы "не играют роли". В один из дней они не подпустили украинцев к памятнику, "глумясь" при этом над "спрятавшимися" активистами."Памятник Адаму Мицкевичу, который менее полутора лет занимали на краковском рынке украинцы, отвоеван поляками", — заявили по итогам акции представители польского националистического движения "16 постулатов". По их словам, памятник Мицкевичу является символом для поляков, а украинцы проводили возле него "слишком много" пикетов, поэтому "пусть поют в другом месте".По данным польских властей, в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 миллиона украинцев.

https://ria.ru/20230325/polsha-1860547445.html

https://ria.ru/20230406/pravda-1863359323.html

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