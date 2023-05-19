Поляки прогнали "поющих гимны" украинцев
Wyborcza: польские националисты прогнали украинских активистов с главной площади Кракова
Площадь Главного рынка в Кракове. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Польские националисты прогнали украинских активистов с главной площади Кракова, где они ежедневно устраивали свои акции, пишет газета Wyborcza.
Как отмечает издание, украинцы проводили манифестации у расположенного на площади памятника писателю Адаму Мицкевичу каждый день, начиная с февраля прошлого года, они приносили флаги Украины и других стран, а также "пели гимны".
В результате группы польских националистов провели свою многодневную акцию, призванную "не отдать Адама иноземцам". К памятнику начали приходить группы активистов с польскими флагами и транспарантами о Волынской резне и бандеровцах, которые стали блокировать доступ к монументу.
Как пишет Wyborcza, в ходе одной из акций местные националисты кричали о необходимости "защищать памятник", а также заявляли, что конфликт на Украине является столкновением США и России, в котором украинцы "не играют роли". В один из дней они не подпустили украинцев к памятнику, "глумясь" при этом над "спрятавшимися" активистами.
"Памятник Адаму Мицкевичу, который менее полутора лет занимали на краковском рынке украинцы, отвоеван поляками", — заявили по итогам акции представители польского националистического движения "16 постулатов". По их словам, памятник Мицкевичу является символом для поляков, а украинцы проводили возле него "слишком много" пикетов, поэтому "пусть поют в другом месте".
По данным польских властей, в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 миллиона украинцев.