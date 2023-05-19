https://ria.ru/20230519/kornet-1873005638.html

Врио главы МВД ЛНР Корнета перевели в одну из московских клиник

Врио главы МВД ЛНР Корнета перевели в одну из московских клиник - РИА Новости, 19.05.2023

Врио главы МВД ЛНР Корнета перевели в одну из московских клиник

Врио главы МВД Луганской Народной Республики Игоря Корнета, пострадавшего во время теракта в Луганске, перевезли в Москву на лечение, заявила РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T18:29

2023-05-19T18:29

2023-05-19T18:58

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

безопасность

россия

луганск

москва

игорь корнет

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871927459_0:76:3057:1796_1920x0_80_0_0_9191cbbae76dd9dcf4fe9c8851a8b678.jpg

ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Врио главы МВД Луганской Народной Республики Игоря Корнета, пострадавшего во время теракта в Луганске, перевезли в Москву на лечение, заявила РИА Новости министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Взрыв произошел в понедельник в барбершопе, расположенном рядом с республиканским телевидением и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного совета в Луганске. В результате взрыва пострадал Корнет и еще семь человек."Все восемь пострадавших находятся в лечебных учреждениях. Четыре человека по-прежнему в тяжелом состоянии. Три из них в Луганске, мы оказываем им медицинскую помощь. Пациента 17 лет перевели в детскую республиканскую клиническую больницу... На сегодняшний момент врио министра внутренних дел Корнет Игорь Александрович находится в федеральном учреждении здравоохранения в Москве", - рассказала министр здравоохранения. Пащенко уточнила, что ежедневно врачи ЛНР получают консультации специалистов медучреждений федерального уровня.

https://ria.ru/20230517/vzryv-1872353032.html

луганская народная республика

россия

луганск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, безопасность, россия, луганск, москва, игорь корнет, ситуация в днр и лнр