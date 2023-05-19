https://ria.ru/20230519/kornet-1873005638.html
Врио главы МВД ЛНР Корнета перевели в одну из московских клиник
Врио главы МВД ЛНР Корнета перевели в одну из московских клиник - РИА Новости, 19.05.2023
Врио главы МВД ЛНР Корнета перевели в одну из московских клиник
Врио главы МВД Луганской Народной Республики Игоря Корнета, пострадавшего во время теракта в Луганске, перевезли в Москву на лечение, заявила РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T18:29
2023-05-19T18:29
2023-05-19T18:58
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
безопасность
россия
луганск
москва
игорь корнет
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Врио главы МВД Луганской Народной Республики Игоря Корнета, пострадавшего во время теракта в Луганске, перевезли в Москву на лечение, заявила РИА Новости министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Взрыв произошел в понедельник в барбершопе, расположенном рядом с республиканским телевидением и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного совета в Луганске. В результате взрыва пострадал Корнет и еще семь человек."Все восемь пострадавших находятся в лечебных учреждениях. Четыре человека по-прежнему в тяжелом состоянии. Три из них в Луганске, мы оказываем им медицинскую помощь. Пациента 17 лет перевели в детскую республиканскую клиническую больницу... На сегодняшний момент врио министра внутренних дел Корнет Игорь Александрович находится в федеральном учреждении здравоохранения в Москве", - рассказала министр здравоохранения. Пащенко уточнила, что ежедневно врачи ЛНР получают консультации специалистов медучреждений федерального уровня.
https://ria.ru/20230517/vzryv-1872353032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Безопасность, Россия, Луганск, Москва, Игорь Корнет, Ситуация в ДНР и ЛНР
Врио главы МВД ЛНР Корнета перевели в одну из московских клиник
Врио главы МВД ЛНР Корнета, раненного при взрыве, перевели в одну из московских клиник
ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Врио главы МВД Луганской Народной Республики Игоря Корнета, пострадавшего во время теракта в Луганске, перевезли в Москву на лечение, заявила РИА Новости министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Взрыв произошел в понедельник в барбершопе, расположенном рядом с республиканским телевидением и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного совета в Луганске. В результате взрыва пострадал Корнет и еще семь человек.
"Все восемь пострадавших находятся в лечебных учреждениях. Четыре человека по-прежнему в тяжелом состоянии. Три из них в Луганске, мы оказываем им медицинскую помощь. Пациента 17 лет перевели в детскую республиканскую клиническую больницу... На сегодняшний момент врио министра внутренних дел Корнет Игорь Александрович находится в федеральном учреждении здравоохранения в Москве", - рассказала министр здравоохранения. Пащенко уточнила, что ежедневно врачи ЛНР получают консультации специалистов медучреждений федерального уровня.
Пасечник рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Луганске