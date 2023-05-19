https://ria.ru/20230519/kontrnastuplenie-1872827219.html

Посол Украины при НАТО призвала союзников не переоценивать контрнаступление

Посол Украины при НАТО призвала союзников не переоценивать контрнаступление - РИА Новости, 19.05.2023

Посол Украины при НАТО призвала союзников не переоценивать контрнаступление

Украина посылает западным союзникам сигналы с призывом не иметь завышенных ожиданий по поводу контрнаступления и не считать его чем-то решающим, заявила глава... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:26

2023-05-19T10:26

2023-05-19T10:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

наталья галибаренко

нато

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742887973_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4d3e75ba58044a2f92985924ad619c2b.jpg

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Украина посылает западным союзникам сигналы с призывом не иметь завышенных ожиданий по поводу контрнаступления и не считать его чем-то решающим, заявила глава миссии страны при НАТО Наталья Галибаренко. "Мы сейчас говорим международным партнерам: проявите терпение, не давите слишком сильно. Сейчас важнее подумать, что еще можно сделать для того, чтобы это контрнаступление было успешным", - приводит "Европейская правда" слова Галибаренко из интервью литовскому национальному радио и телевидению LRT. Глава украинской миссии при НАТО отметила, что важно не возлагать все надежды на одну-единственную операцию и не раздувать ее значимость. "Может понадобиться и несколько контрнаступлений – мы не раскрываем этого. Это контрнаступление будет важным, но давайте не будем чрезмерно на нем фокусироваться, даже если объем освобожденных территорий будет не очень впечатляющим", - отметила Галибаренко. При этом она добавила, что пока не видит никаких предпосылок для мирных переговоров с Россией. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872492144.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, наталья галибаренко, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр