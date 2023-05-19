Посол Украины при НАТО призвала союзников не переоценивать контрнаступление
Посол Украины при НАТО Галибаренко призвала не ждать от контрнаступления слишком многого
Эмблема НАТО на Европейской площади в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Украина посылает западным союзникам сигналы с призывом не иметь завышенных ожиданий по поводу контрнаступления и не считать его чем-то решающим, заявила глава миссии страны при НАТО Наталья Галибаренко.
"Мы сейчас говорим международным партнерам: проявите терпение, не давите слишком сильно. Сейчас важнее подумать, что еще можно сделать для того, чтобы это контрнаступление было успешным", - приводит "Европейская правда" слова Галибаренко из интервью литовскому национальному радио и телевидению LRT.
Глава украинской миссии при НАТО отметила, что важно не возлагать все надежды на одну-единственную операцию и не раздувать ее значимость. "Может понадобиться и несколько контрнаступлений – мы не раскрываем этого. Это контрнаступление будет важным, но давайте не будем чрезмерно на нем фокусироваться, даже если объем освобожденных территорий будет не очень впечатляющим", - отметила Галибаренко.
При этом она добавила, что пока не видит никаких предпосылок для мирных переговоров с Россией.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.