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Посол Украины при НАТО призвала союзников не переоценивать контрнаступление - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/kontrnastuplenie-1872827219.html
Посол Украины при НАТО призвала союзников не переоценивать контрнаступление
Посол Украины при НАТО призвала союзников не переоценивать контрнаступление - РИА Новости, 19.05.2023
Посол Украины при НАТО призвала союзников не переоценивать контрнаступление
Украина посылает западным союзникам сигналы с призывом не иметь завышенных ожиданий по поводу контрнаступления и не считать его чем-то решающим, заявила глава... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:26
2023-05-19T10:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
наталья галибаренко
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Украина посылает западным союзникам сигналы с призывом не иметь завышенных ожиданий по поводу контрнаступления и не считать его чем-то решающим, заявила глава миссии страны при НАТО Наталья Галибаренко. "Мы сейчас говорим международным партнерам: проявите терпение, не давите слишком сильно. Сейчас важнее подумать, что еще можно сделать для того, чтобы это контрнаступление было успешным", - приводит "Европейская правда" слова Галибаренко из интервью литовскому национальному радио и телевидению LRT. Глава украинской миссии при НАТО отметила, что важно не возлагать все надежды на одну-единственную операцию и не раздувать ее значимость. "Может понадобиться и несколько контрнаступлений – мы не раскрываем этого. Это контрнаступление будет важным, но давайте не будем чрезмерно на нем фокусироваться, даже если объем освобожденных территорий будет не очень впечатляющим", - отметила Галибаренко. При этом она добавила, что пока не видит никаких предпосылок для мирных переговоров с Россией. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872492144.html
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в мире, украина, наталья галибаренко, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Наталья Галибаренко, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Посол Украины при НАТО призвала союзников не переоценивать контрнаступление

Посол Украины при НАТО Галибаренко призвала не ждать от контрнаступления слишком многого

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭмблема НАТО на Европейской площади в Киеве
Эмблема НАТО на Европейской площади в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Эмблема НАТО на Европейской площади в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Украина посылает западным союзникам сигналы с призывом не иметь завышенных ожиданий по поводу контрнаступления и не считать его чем-то решающим, заявила глава миссии страны при НАТО Наталья Галибаренко.
"Мы сейчас говорим международным партнерам: проявите терпение, не давите слишком сильно. Сейчас важнее подумать, что еще можно сделать для того, чтобы это контрнаступление было успешным", - приводит "Европейская правда" слова Галибаренко из интервью литовскому национальному радио и телевидению LRT.
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Глава украинской миссии при НАТО отметила, что важно не возлагать все надежды на одну-единственную операцию и не раздувать ее значимость. "Может понадобиться и несколько контрнаступлений – мы не раскрываем этого. Это контрнаступление будет важным, но давайте не будем чрезмерно на нем фокусироваться, даже если объем освобожденных территорий будет не очень впечатляющим", - отметила Галибаренко.
При этом она добавила, что пока не видит никаких предпосылок для мирных переговоров с Россией.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.
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