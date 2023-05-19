https://ria.ru/20230519/kontrabanda-1872794201.html

В Приморье пресекли контрабанду почти тысячи банок красной икры

В Приморье пресекли контрабанду почти тысячи банок красной икры - РИА Новости, 19.05.2023

В Приморье пресекли контрабанду почти тысячи банок красной икры

Таможенники в пункте пропуска с КНР в Приморье "Пограничный" пресекли незаконный вывоз из РФ гражданином Китая 960 банок красной икры, сообщает Уссурийская... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T03:32

2023-05-19T03:32

2023-05-19T03:37

китай

россия

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Таможенники в пункте пропуска с КНР в Приморье "Пограничный" пресекли незаконный вывоз из РФ гражданином Китая 960 банок красной икры, сообщает Уссурийская таможня. Вес контрабанды превысил 120 килограммов. По данным таможни, водитель хотел провезти икру через границу скрытно, без уплаты таможенных платежей. Мужчина рассказал, что банки вез по просьбе друга за вознаграждение. Уссурийская таможня возбудила на водителя административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ "Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию". Ему грозит штраф до двукратной стоимости задержанного с его конфискацией.

https://ria.ru/20230516/zoloto-1872069087.html

китай

россия

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китай, россия, происшествия