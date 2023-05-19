Рейтинг@Mail.ru
В Приморье пресекли контрабанду почти тысячи банок красной икры - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 19.05.2023 (обновлено: 03:37 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/kontrabanda-1872794201.html
В Приморье пресекли контрабанду почти тысячи банок красной икры
В Приморье пресекли контрабанду почти тысячи банок красной икры - РИА Новости, 19.05.2023
В Приморье пресекли контрабанду почти тысячи банок красной икры
Таможенники в пункте пропуска с КНР в Приморье "Пограничный" пресекли незаконный вывоз из РФ гражданином Китая 960 банок красной икры, сообщает Уссурийская... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T03:32
2023-05-19T03:37
китай
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116067/20/1160672061_165:0:3591:1927_1920x0_80_0_0_52f000d60099b65a89e9dfbac85ee660.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Таможенники в пункте пропуска с КНР в Приморье "Пограничный" пресекли незаконный вывоз из РФ гражданином Китая 960 банок красной икры, сообщает Уссурийская таможня. Вес контрабанды превысил 120 килограммов. По данным таможни, водитель хотел провезти икру через границу скрытно, без уплаты таможенных платежей. Мужчина рассказал, что банки вез по просьбе друга за вознаграждение. Уссурийская таможня возбудила на водителя административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ "Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию". Ему грозит штраф до двукратной стоимости задержанного с его конфискацией.
https://ria.ru/20230516/zoloto-1872069087.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116067/20/1160672061_594:0:3163:1927_1920x0_80_0_0_1cb44c2944163d862e2486feb4954f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, происшествия
Китай, Россия, Происшествия
В Приморье пресекли контрабанду почти тысячи банок красной икры

Водитель из КНР попытался незаконно вывезти из Приморья почти тысячу банок красной икры

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПункт пропуска "Пограничный" в Приморье
Пункт пропуска Пограничный в Приморье - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Пункт пропуска "Пограничный" в Приморье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Таможенники в пункте пропуска с КНР в Приморье "Пограничный" пресекли незаконный вывоз из РФ гражданином Китая 960 банок красной икры, сообщает Уссурийская таможня.
«
"Перед таможенным осмотром пассажирского автобуса водитель - гражданин Китая - пояснил, что товаров, ограниченных к вывозу и подлежащих обязательному декларированию, у него нет. Однако во время таможенного контроля внимание инспекторов привлекли 16 картонных коробок, находившихся в салоне автобуса. В каждую коробку было упаковано по 60 металлических банок с лососевой икрой", - говорится в сообщении.
Вес контрабанды превысил 120 килограммов. По данным таможни, водитель хотел провезти икру через границу скрытно, без уплаты таможенных платежей. Мужчина рассказал, что банки вез по просьбе друга за вознаграждение.
Уссурийская таможня возбудила на водителя административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ "Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию". Ему грозит штраф до двукратной стоимости задержанного с его конфискацией.
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В аэропорту Домодедово пресекли крупную контрабанду золота
16 мая, 10:18
 
КитайРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала