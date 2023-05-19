В Приморье пресекли контрабанду почти тысячи банок красной икры
Водитель из КНР попытался незаконно вывезти из Приморья почти тысячу банок красной икры
Пункт пропуска "Пограничный" в Приморье. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Таможенники в пункте пропуска с КНР в Приморье "Пограничный" пресекли незаконный вывоз из РФ гражданином Китая 960 банок красной икры, сообщает Уссурийская таможня.
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"Перед таможенным осмотром пассажирского автобуса водитель - гражданин Китая - пояснил, что товаров, ограниченных к вывозу и подлежащих обязательному декларированию, у него нет. Однако во время таможенного контроля внимание инспекторов привлекли 16 картонных коробок, находившихся в салоне автобуса. В каждую коробку было упаковано по 60 металлических банок с лососевой икрой", - говорится в сообщении.
Вес контрабанды превысил 120 килограммов. По данным таможни, водитель хотел провезти икру через границу скрытно, без уплаты таможенных платежей. Мужчина рассказал, что банки вез по просьбе друга за вознаграждение.
Уссурийская таможня возбудила на водителя административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ "Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию". Ему грозит штраф до двукратной стоимости задержанного с его конфискацией.