https://ria.ru/20230519/konflikt-1872849669.html
Минобороны Британии опасается глобального конфликта к 2030 году
Минобороны Британии опасается глобального конфликта к 2030 году - РИА Новости, 19.05.2023
Минобороны Британии опасается глобального конфликта к 2030 году
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил об угрозе более широкого глобального конфликта к концу десятилетия, в том числе с РФ и Китаем. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:21
2023-05-19T11:21
2023-05-19T12:02
в мире
бен уоллес
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россия
китай
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил об угрозе более широкого глобального конфликта к концу десятилетия, в том числе с РФ и Китаем. "К концу десятилетия мир станем более опасным, нестабильным местом, и оборона будет иметь более важное значение для нашей жизни", - заявил Уоллес в интервью газете Financial Times, отметив риск более широкого конфликта с Россией, угрозу, исходящую от "усиливающегося Китая" а также рост экстремизма в Африке. По словам Уоллеса, мир переживает "конец аномального периода (мира) после окончания холодной войны". "Я думаю, что грядет конфликт, будет ли он горячим или холодным, будет видно... Я думаю, грядет конфликт с целым рядом противников по всему миру... Нам всем нужно быть к этому готовыми", - добавил он. Министр обороны Британии также призвал установить четкий график увеличения военных расходов страны с 2,1 до 2,5% от ВВП. Ранее глава британского минфина Джереми Хант заявил, что к 2025 году оборонный бюджет будет составлять почти 2,25% ВВП страны, отметив, что он может быть увеличен до 2,5%, когда это позволят экономические показатели.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, бен уоллес, великобритания, россия, китай
В мире, Бен Уоллес, Великобритания, Россия, Китай
Минобороны Британии опасается глобального конфликта к 2030 году
Министр обороны Британии Уоллес предупредил об угрозе конфликта с участием России и Китая
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил
об угрозе более широкого глобального конфликта к концу десятилетия, в том числе с РФ и Китаем.
"К концу десятилетия мир станем более опасным, нестабильным местом, и оборона будет иметь более важное значение для нашей жизни", - заявил Уоллес в интервью газете Financial Times, отметив риск более широкого конфликта с Россией, угрозу, исходящую от "усиливающегося Китая" а также рост экстремизма в Африке.
По словам Уоллеса, мир переживает "конец аномального периода (мира) после окончания холодной войны".
"Я думаю, что грядет конфликт, будет ли он горячим или холодным, будет видно... Я думаю, грядет конфликт с целым рядом противников по всему миру... Нам всем нужно быть к этому готовыми", - добавил он.
Зеленский запросил мира — без России
Министр обороны Британии также призвал установить четкий график увеличения военных расходов страны с 2,1 до 2,5% от ВВП.
Ранее глава британского минфина Джереми Хант
заявил, что к 2025 году оборонный бюджет будет составлять почти 2,25% ВВП страны, отметив, что он может быть увеличен до 2,5%, когда это позволят экономические показатели.