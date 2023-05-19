https://ria.ru/20230519/konflikt-1872849669.html

Минобороны Британии опасается глобального конфликта к 2030 году

Минобороны Британии опасается глобального конфликта к 2030 году - РИА Новости, 19.05.2023

Минобороны Британии опасается глобального конфликта к 2030 году

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил об угрозе более широкого глобального конфликта к концу десятилетия, в том числе с РФ и Китаем. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:21

2023-05-19T11:21

2023-05-19T12:02

в мире

бен уоллес

великобритания

россия

китай

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил об угрозе более широкого глобального конфликта к концу десятилетия, в том числе с РФ и Китаем. "К концу десятилетия мир станем более опасным, нестабильным местом, и оборона будет иметь более важное значение для нашей жизни", - заявил Уоллес в интервью газете Financial Times, отметив риск более широкого конфликта с Россией, угрозу, исходящую от "усиливающегося Китая" а также рост экстремизма в Африке. По словам Уоллеса, мир переживает "конец аномального периода (мира) после окончания холодной войны". "Я думаю, что грядет конфликт, будет ли он горячим или холодным, будет видно... Я думаю, грядет конфликт с целым рядом противников по всему миру... Нам всем нужно быть к этому готовыми", - добавил он. Министр обороны Британии также призвал установить четкий график увеличения военных расходов страны с 2,1 до 2,5% от ВВП. Ранее глава британского минфина Джереми Хант заявил, что к 2025 году оборонный бюджет будет составлять почти 2,25% ВВП страны, отметив, что он может быть увеличен до 2,5%, когда это позволят экономические показатели.

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бен уоллес, великобритания, россия, китай