https://ria.ru/20230519/konfiskatsiya-1873028529.html

В мэрии Хельсинки хотят конфисковать крытую арену, принадлежащую россиянам

В мэрии Хельсинки хотят конфисковать крытую арену, принадлежащую россиянам - РИА Новости, 19.05.2023

В мэрии Хельсинки хотят конфисковать крытую арену, принадлежащую россиянам

В мэрии финской столицы обсуждают с членами будущего 77-го правительства страны возможность взять в управление крупнейшую крытую арену столицы Helsinki Hall,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T19:57

2023-05-19T19:57

2023-05-19T21:10

финляндия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

геннадий тимченко

роман ротенберг

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 мая — РИА Новости. В мэрии финской столицы обсуждают с членами будущего 77-го правительства страны возможность взять в управление крупнейшую крытую арену столицы Helsinki Hall, принадлежащую находящимся под санкциями россиянам, сообщает в пятницу общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Как сообщали ранее финские СМИ, основными владельцами Helsinki Hall являются Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко. Ранее сообщалось, что 27 апреля 2022 года судебные приставы "заморозили" право владения на объект в соблюдение европейских санкций из-за того, что его владельцы были в санкционных списках ЕС. В результате того, что арена не использовалась и является одновременно единственной крупной городской концертной площадкой, культурная жизнь беднеет, сообщали ранее в мэрии финской столицы. Международные исполнители или переносят выступления в Тампере, или же полностью отказываются от выступлений в Финляндии. В свою очередь мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен поддерживает идею. "Идея отдельного закона уже давно витала в моей голове. Я обсуждал ее с правительством, потому что проекты покупки финских инвесторов не реализовались. Возможно, будущему правительству придется взвесить такие варианты, поскольку Россия также агрессивно захватывает западные активы", - заявил Вартиайнен. В начале 2023 года сообщалось, что на арену претендовали как минимум три покупателя: международные компании массовых мероприятий ASM Global, CTS Eventim, а также финский бизнесмен Мика Анттонен. Финский претендент сообщил YLE, что готов купить арену, однако продавец в продаже не заинтересован. Крупнейшая крытая арена столицы Helsinki Hall принадлежит гражданам России с 2013 года.

https://ria.ru/20230517/finlyandiya-1872466395.html

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финляндия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, геннадий тимченко, роман ротенберг