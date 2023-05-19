В мэрии Хельсинки хотят конфисковать крытую арену, принадлежащую россиянам
YLE: в мэрии Хельсинки хотят конфисковать арену Helsinki Hall, принадлежащую россиянам
CC BY-SA 4.0 / Roopeank / Helsinki Arena March 2022
Вид на Helsinki Arena. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 19 мая — РИА Новости. В мэрии финской столицы обсуждают с членами будущего 77-го правительства страны возможность взять в управление крупнейшую крытую арену столицы Helsinki Hall, принадлежащую находящимся под санкциями россиянам, сообщает в пятницу общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Как сообщали ранее финские СМИ, основными владельцами Helsinki Hall являются Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко. Ранее сообщалось, что 27 апреля 2022 года судебные приставы "заморозили" право владения на объект в соблюдение европейских санкций из-за того, что его владельцы были в санкционных списках ЕС. В результате того, что арена не использовалась и является одновременно единственной крупной городской концертной площадкой, культурная жизнь беднеет, сообщали ранее в мэрии финской столицы. Международные исполнители или переносят выступления в Тампере, или же полностью отказываются от выступлений в Финляндии.
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"Мы должны рассмотреть возможность принятия отдельного закона, который позволил бы взять арену в управление", - приводится в сообщении цитата заместителя мэра по вопросам культуры Пааво Архинмяки.
В свою очередь мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен поддерживает идею. "Идея отдельного закона уже давно витала в моей голове. Я обсуждал ее с правительством, потому что проекты покупки финских инвесторов не реализовались. Возможно, будущему правительству придется взвесить такие варианты, поскольку Россия также агрессивно захватывает западные активы", - заявил Вартиайнен.
В начале 2023 года сообщалось, что на арену претендовали как минимум три покупателя: международные компании массовых мероприятий ASM Global, CTS Eventim, а также финский бизнесмен Мика Анттонен. Финский претендент сообщил YLE, что готов купить арену, однако продавец в продаже не заинтересован.
Крупнейшая крытая арена столицы Helsinki Hall принадлежит гражданам России с 2013 года.