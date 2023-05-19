https://ria.ru/20230519/kompleksy-1872917553.html
Архангельские больницы получили мобильные комплексы для поездов здоровья
Архангельские больницы получили мобильные комплексы для поездов здоровья - РИА Новости, 19.05.2023
Архангельские больницы получили мобильные комплексы для поездов здоровья
Председатель заксобрания Архангельской области Екатерина Прокопьева вручила руководителям трех больниц региона ключи от семи передвижных медицинских комплексов, РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:53
2023-05-19T13:53
2023-05-19T13:53
архангельская область
архангельская область
россия
дальний восток
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
единая россия
сергей красильников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25c326dd01bc072a559b79bdf5fa518f.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 19 мая – РИА Новости. Председатель заксобрания Архангельской области Екатерина Прокопьева вручила руководителям трех больниц региона ключи от семи передвижных медицинских комплексов, которые в составе поезда здоровья будут обследовать северян в отдаленных и труднодоступных районах, сообщила пресс-служба областного собрания депутатов. Сообщается, что ключи от семи мобильных комплексов – маммографа, флюорографа и пяти передвижных мини-поликлиник - переданы Северодвинской городской больнице №2, областной клинической больнице и Котласской центральной городской больнице. Торжественная церемония состоялась на базе Архангельской областной станции скорой помощи. "Совместно с региональным минздравом мы многое делаем, чтобы медицинская помощь стала доступнее для каждого: закупаем новое оборудование, ремонтируем и строим больницы и ФАПы. Но учитывая протяженность региона, трудно все сделать одномоментно. Сейчас мы получили серьезное подкрепление для решения вопросов, касающихся здоровья жителей Архангельской области", – сказала председатель областного собрания депутатов, слова которой приводит пресс-служба. Как отметили в собрании депутатов, передвижные маммографический и флюорографический комплексы для северодвинских врачей приобретены на средства арктической единой субсидии в размере 66 миллионов рублей, выделенной министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Пять мобильных комплексов – за счет федерального бюджета от Минпромторга России. Комплексы оснащены современным оборудованием для оказания первичной медицинской помощи, в том числе электрокардиографом, дефибриллятором-монитором, аппаратом ИВЛ, пульсоксиметром, измерителем концентрации глюкозы, гинекологическим креслом и многим другим. Новые и уже действующие передвижные комплексы в составе поезда здоровья на следующей неделе отправятся в районы области, в том числе в отдаленные и труднодоступные населенные пункты. Две бригады – одна на севере, другая на юге области – будут оказывать медицинскую помощь, проводить профилактические осмотры и диспансеризацию. Помогут им в этом волонтеры – студенты СГМУ, которые возьмут на себя регистрацию и распределение потоков пациентов. "В состав каждого поезда здоровья войдут передвижной флюорограф и маммограф и по два мобильных комплекса, где будут располагаться терапевт, УЗИ-специалист и гинеколог. Эти бригады мы усилим узкими специалистами из областной или Первой городской больницы, чтобы оказывать на месте более качественную помощь", – рассказал министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский. Жители муниципальных образований смогут попасть на приём к терапевту, акушеру-гинекологу и другим узким специалистам, сдать анализы, сделать УЗИ, флюорографию и пройти диагностику, в том числе на ряд онкозаболеваний. В соответствии с графиком поезд здоровья побывает во всех муниципальных образованиях области. "Помощь придет туда, где она нужна больше всего, куда трудно добраться. Это будет большое подспорье жителям отдаленных уголков, особенно людям в возрасте, с серьезными заболеваниями или маломобильным гражданам, которым трудно выехать из района", – сказал заместитель председателя комитета по социальной политике и здравоохранению, главный врач Первой городской больницы Сергей Красильников. Екатерина Прокопьева напомнила, что по инициативе депутатов фракции "Единая Россия" при формировании бюджета на 2023 год дополнительно были выделены 10 миллионов рублей на организацию выездов узких специалистов-медиков в муниципальные образования. "Это не разовая акция, мы постараемся предусмотреть необходимые средства и в следующем году", – заявила Прокопьева.
https://ria.ru/20230511/sudoremont-1871113002.html
https://ria.ru/20230511/akvakultura-1871099330.html
https://ria.ru/20230511/arkhangelsk-1871096297.html
https://ria.ru/20230506/gospital-1870207987.html
архангельская область
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97912473e1ba52145636f1698b33495e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, россия, дальний восток, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), единая россия, сергей красильников
Архангельская область, Архангельская область, Россия, Дальний Восток, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Единая Россия, Сергей Красильников
Архангельские больницы получили мобильные комплексы для поездов здоровья
Архангельские больницы получили передвижные медицинские комплексы для поездов здоровья
АРХАНГЕЛЬСК, 19 мая – РИА Новости. Председатель заксобрания Архангельской области Екатерина Прокопьева вручила руководителям трех больниц региона ключи от семи передвижных медицинских комплексов, которые в составе поезда здоровья будут обследовать северян в отдаленных и труднодоступных районах, сообщила пресс-служба областного собрания депутатов.
Сообщается, что ключи от семи мобильных комплексов – маммографа, флюорографа и пяти передвижных мини-поликлиник - переданы Северодвинской городской больнице №2, областной клинической больнице и Котласской центральной городской больнице. Торжественная церемония состоялась на базе Архангельской областной станции скорой помощи.
Губернатор Архангельской области рассказал о спросе на услуги судоремонта
"Совместно с региональным минздравом мы многое делаем, чтобы медицинская помощь стала доступнее для каждого: закупаем новое оборудование, ремонтируем и строим больницы и ФАПы. Но учитывая протяженность региона, трудно все сделать одномоментно. Сейчас мы получили серьезное подкрепление для решения вопросов, касающихся здоровья жителей Архангельской области", – сказала председатель областного собрания депутатов, слова которой приводит пресс-служба.
Как отметили в собрании депутатов, передвижные маммографический и флюорографический комплексы для северодвинских врачей приобретены на средства арктической единой субсидии в размере 66 миллионов рублей, выделенной министерством РФ
по развитию Дальнего Востока
и Арктики
. Пять мобильных комплексов – за счет федерального бюджета от Минпромторга
России.
Комплексы оснащены современным оборудованием для оказания первичной медицинской помощи, в том числе электрокардиографом, дефибриллятором-монитором, аппаратом ИВЛ, пульсоксиметром, измерителем концентрации глюкозы, гинекологическим креслом и многим другим.
В Архангельской области производство аквакультуры выросло в два раза
Новые и уже действующие передвижные комплексы в составе поезда здоровья на следующей неделе отправятся в районы области, в том числе в отдаленные и труднодоступные населенные пункты. Две бригады – одна на севере, другая на юге области – будут оказывать медицинскую помощь, проводить профилактические осмотры и диспансеризацию. Помогут им в этом волонтеры – студенты СГМУ, которые возьмут на себя регистрацию и распределение потоков пациентов.
"В состав каждого поезда здоровья войдут передвижной флюорограф и маммограф и по два мобильных комплекса, где будут располагаться терапевт, УЗИ-специалист и гинеколог. Эти бригады мы усилим узкими специалистами из областной или Первой городской больницы, чтобы оказывать на месте более качественную помощь", – рассказал министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский.
Жители муниципальных образований смогут попасть на приём к терапевту, акушеру-гинекологу и другим узким специалистам, сдать анализы, сделать УЗИ, флюорографию и пройти диагностику, в том числе на ряд онкозаболеваний. В соответствии с графиком поезд здоровья побывает во всех муниципальных образованиях области.
Потенциал северных морей ожидает рост, заявил архангельский губернатор
"Помощь придет туда, где она нужна больше всего, куда трудно добраться. Это будет большое подспорье жителям отдаленных уголков, особенно людям в возрасте, с серьезными заболеваниями или маломобильным гражданам, которым трудно выехать из района", – сказал заместитель председателя комитета по социальной политике и здравоохранению, главный врач Первой городской больницы Сергей Красильников
.
Екатерина Прокопьева напомнила, что по инициативе депутатов фракции "Единая Россия
" при формировании бюджета на 2023 год дополнительно были выделены 10 миллионов рублей на организацию выездов узких специалистов-медиков в муниципальные образования.
"Это не разовая акция, мы постараемся предусмотреть необходимые средства и в следующем году", – заявила Прокопьева.
Архангельский губернатор навестил раненых бойцов спецоперации в госпитале