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Спецпредставитель Китая обсудит в Брюсселе украинский кризис - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/kitay-1872842929.html
Спецпредставитель Китая обсудит в Брюсселе украинский кризис
Спецпредставитель Китая обсудит в Брюсселе украинский кризис - РИА Новости, 19.05.2023
Спецпредставитель Китая обсудит в Брюсселе украинский кризис
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу подтвердил, что специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетит... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:05
2023-05-19T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
китай
брюссель
ли хуэй
евросоюз
украина
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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу подтвердил, что специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетит штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе, чтобы способствовать политическому разрешению украинского кризиса. Ранее издание South China Morning Post со ссылкой на информированные источники сообщало, что Ли Хуэй планирует посетить Брюссель перед тем, как отправится в Москву в рамках европейского турне по урегулированию конфликта на Украине. Отмечалось, что в объявленном МИД Китая графике турне спецпредставителя Брюссель не указывался. "Специальный представитель КНР по делам Евразии по приглашению Евросоюза отправится в штаб-квартиру ЕС. Китай готов продолжать способствовать мирным переговорам, вносить вклад в политическое разрешение украинского кризиса", - сказал Ван Вэньбинь, комментируя соответствующие сообщения.
https://ria.ru/20230519/mishustin-1872823140.html
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в мире, китай, брюссель, ли хуэй, евросоюз, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Брюссель, Ли Хуэй, Евросоюз, Украина
Спецпредставитель Китая обсудит в Брюсселе украинский кризис

МИД КНР подтвердил визит спецпредставителя в Брюссель для обсуждения кризиса на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Брюссель, Бельгия
Вид на Брюссель, Бельгия - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид на Брюссель, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу подтвердил, что специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетит штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе, чтобы способствовать политическому разрешению украинского кризиса.
Ранее издание South China Morning Post со ссылкой на информированные источники сообщало, что Ли Хуэй планирует посетить Брюссель перед тем, как отправится в Москву в рамках европейского турне по урегулированию конфликта на Украине. Отмечалось, что в объявленном МИД Китая графике турне спецпредставителя Брюссель не указывался.
"Специальный представитель КНР по делам Евразии по приглашению Евросоюза отправится в штаб-квартиру ЕС. Китай готов продолжать способствовать мирным переговорам, вносить вклад в политическое разрешение украинского кризиса", - сказал Ван Вэньбинь, комментируя соответствующие сообщения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайБрюссельЛи ХуэйЕвросоюзУкраина
 
 
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