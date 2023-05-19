https://ria.ru/20230519/kitay-1872842929.html
Спецпредставитель Китая обсудит в Брюсселе украинский кризис
Спецпредставитель Китая обсудит в Брюсселе украинский кризис - РИА Новости, 19.05.2023
Спецпредставитель Китая обсудит в Брюсселе украинский кризис
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу подтвердил, что специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетит... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:05
2023-05-19T11:05
2023-05-19T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
китай
брюссель
ли хуэй
евросоюз
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151583/18/1515831853_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_ed0a69a18b62d67aaf4879339693ecc9.jpg
ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу подтвердил, что специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетит штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе, чтобы способствовать политическому разрешению украинского кризиса. Ранее издание South China Morning Post со ссылкой на информированные источники сообщало, что Ли Хуэй планирует посетить Брюссель перед тем, как отправится в Москву в рамках европейского турне по урегулированию конфликта на Украине. Отмечалось, что в объявленном МИД Китая графике турне спецпредставителя Брюссель не указывался. "Специальный представитель КНР по делам Евразии по приглашению Евросоюза отправится в штаб-квартиру ЕС. Китай готов продолжать способствовать мирным переговорам, вносить вклад в политическое разрешение украинского кризиса", - сказал Ван Вэньбинь, комментируя соответствующие сообщения.
https://ria.ru/20230519/mishustin-1872823140.html
китай
брюссель
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151583/18/1515831853_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_386fc2967353431048bafdfea082dd45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, брюссель, ли хуэй, евросоюз, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Брюссель, Ли Хуэй, Евросоюз, Украина
Спецпредставитель Китая обсудит в Брюсселе украинский кризис
МИД КНР подтвердил визит спецпредставителя в Брюссель для обсуждения кризиса на Украине