https://ria.ru/20230519/kitay-1872842929.html

Спецпредставитель Китая обсудит в Брюсселе украинский кризис

Спецпредставитель Китая обсудит в Брюсселе украинский кризис - РИА Новости, 19.05.2023

Спецпредставитель Китая обсудит в Брюсселе украинский кризис

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу подтвердил, что специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетит... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:05

2023-05-19T11:05

2023-05-19T11:05

специальная военная операция на украине

в мире

китай

брюссель

ли хуэй

евросоюз

украина

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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу подтвердил, что специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетит штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе, чтобы способствовать политическому разрешению украинского кризиса. Ранее издание South China Morning Post со ссылкой на информированные источники сообщало, что Ли Хуэй планирует посетить Брюссель перед тем, как отправится в Москву в рамках европейского турне по урегулированию конфликта на Украине. Отмечалось, что в объявленном МИД Китая графике турне спецпредставителя Брюссель не указывался. "Специальный представитель КНР по делам Евразии по приглашению Евросоюза отправится в штаб-квартиру ЕС. Китай готов продолжать способствовать мирным переговорам, вносить вклад в политическое разрешение украинского кризиса", - сказал Ван Вэньбинь, комментируя соответствующие сообщения.

https://ria.ru/20230519/mishustin-1872823140.html

китай

брюссель

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, брюссель, ли хуэй, евросоюз, украина