https://ria.ru/20230519/kharkov-1872836942.html

В Харьковской области увековечат память участников сопротивления и СВО

В Харьковской области увековечат память участников сопротивления и СВО - РИА Новости, 19.05.2023

В Харьковской области увековечат память участников сопротивления и СВО

Администрация Харьковской области запустила проект "Никто не забыт, ничто не забыто" в память о погибших участниках харьковского сопротивления и спецоперации. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:50

2023-05-19T10:50

2023-05-19T10:50

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

харьковская область

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828318954_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_af87a2e5fa0c44641e8a759286da1f0e.jpg

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Администрация Харьковской области запустила проект "Никто не забыт, ничто не забыто" в память о погибших участниках харьковского сопротивления и спецоперации. "Администрацией Харьковской области инициирован проект "Никто не забыт, ничто не забыто", посвященный памяти погибших харьковчан из числа участников Русской весны, Харьковского сопротивления и специальной военной операции в период с февраля 2014 года по настоящее время", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале. Отмечается, что цель проекта – увековечить имена погибших за свободу и независимость Харьковской области. Администрация просит жителей области принять участие в нем, рассказав о своих героях.

https://ria.ru/20230215/sbu-1852097808.html

россия

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, харьковская область, ситуация в днр и лнр