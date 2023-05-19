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В Харьковской области увековечат память участников сопротивления и СВО - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:50 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/kharkov-1872836942.html
В Харьковской области увековечат память участников сопротивления и СВО
В Харьковской области увековечат память участников сопротивления и СВО - РИА Новости, 19.05.2023
В Харьковской области увековечат память участников сопротивления и СВО
Администрация Харьковской области запустила проект "Никто не забыт, ничто не забыто" в память о погибших участниках харьковского сопротивления и спецоперации. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:50
2023-05-19T10:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
харьковская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Администрация Харьковской области запустила проект "Никто не забыт, ничто не забыто" в память о погибших участниках харьковского сопротивления и спецоперации. "Администрацией Харьковской области инициирован проект "Никто не забыт, ничто не забыто", посвященный памяти погибших харьковчан из числа участников Русской весны, Харьковского сопротивления и специальной военной операции в период с февраля 2014 года по настоящее время", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале. Отмечается, что цель проекта – увековечить имена погибших за свободу и независимость Харьковской области. Администрация просит жителей области принять участие в нем, рассказав о своих героях.
https://ria.ru/20230215/sbu-1852097808.html
россия
украина
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безопасность, россия, украина, харьковская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Харьковская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Харьковской области увековечат память участников сопротивления и СВО

Харьковская ВГА запустила проект в память о местных участниках сопротивления и СВО

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоенная техника на блокпосту в Харьковской области
Военная техника на блокпосту в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военная техника на блокпосту в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Администрация Харьковской области запустила проект "Никто не забыт, ничто не забыто" в память о погибших участниках харьковского сопротивления и спецоперации.
"Администрацией Харьковской области инициирован проект "Никто не забыт, ничто не забыто", посвященный памяти погибших харьковчан из числа участников Русской весны, Харьковского сопротивления и специальной военной операции в период с февраля 2014 года по настоящее время", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
Отмечается, что цель проекта – увековечить имена погибших за свободу и независимость Харьковской области. Администрация просит жителей области принять участие в нем, рассказав о своих героях.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаХарьковская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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