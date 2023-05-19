https://ria.ru/20230519/kharkov-1872836942.html
В Харьковской области увековечат память участников сопротивления и СВО
В Харьковской области увековечат память участников сопротивления и СВО - РИА Новости, 19.05.2023
В Харьковской области увековечат память участников сопротивления и СВО
Администрация Харьковской области запустила проект "Никто не забыт, ничто не забыто" в память о погибших участниках харьковского сопротивления и спецоперации. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:50
2023-05-19T10:50
2023-05-19T10:50
специальная военная операция на украине
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харьковская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Администрация Харьковской области запустила проект "Никто не забыт, ничто не забыто" в память о погибших участниках харьковского сопротивления и спецоперации. "Администрацией Харьковской области инициирован проект "Никто не забыт, ничто не забыто", посвященный памяти погибших харьковчан из числа участников Русской весны, Харьковского сопротивления и специальной военной операции в период с февраля 2014 года по настоящее время", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале. Отмечается, что цель проекта – увековечить имена погибших за свободу и независимость Харьковской области. Администрация просит жителей области принять участие в нем, рассказав о своих героях.
https://ria.ru/20230215/sbu-1852097808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Харьковская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Харьковской области увековечат память участников сопротивления и СВО
Харьковская ВГА запустила проект в память о местных участниках сопротивления и СВО