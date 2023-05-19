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Минниханов рассказал о значении KazanForum для России - РИА Новости, 19.05.2023
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XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
12:07 19.05.2023 (обновлено: 12:26 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/kazanforum-1872871695.html
Минниханов рассказал о значении KazanForum для России
Минниханов рассказал о значении KazanForum для России - РИА Новости, 19.05.2023
Минниханов рассказал о значении KazanForum для России
Несмотря на все попытки коллективного Запада, изолировать Россию не удалось, пример этого - участие представителей более 80 стран в международном экономическом... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:07
2023-05-19T12:26
россия
казань
сша
рустам минниханов
евгений примаков
минтимер шаймиев
организация исламского сотрудничества
в мире
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КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Несмотря на все попытки коллективного Запада, изолировать Россию не удалось, пример этого - участие представителей более 80 стран в международном экономическом форуме KazanForum, заявил глава Татарстана, председатель группы стратегического видения "Россия - исламский мир" Рустам Минниханов. Заседание группы проходит в пятницу в Казани в рамках международного экономического форума KazanForum. "Сегодня наш общий дом проходит непростой период. Идёт сложный процесс формирования многополярного мира… Несмотря на все попытки, изолировать Россию не удалось. Примером этого являются представители более 80 иностранных государств, которые приехали в Татарстан для участия в KazanForum", - сказал Минниханов на заседании группы стратегического видения "Россия - исламский мир". По словам главы Татарстана, коллективный Запад видит в России, ее цивилизованной роли, самостоятельной внешней политике реальный противовес западной гегемонии. "Именно поэтому США и их союзники использовали действия Российской Федерации на украинском направлении в качестве предлога для нового витка русофобии, ввели против нас санкции и развязали гибридную войну", - подчеркнул он. Минниханов отметил, что в этих сложных условиях Россия продолжает проводить линию на построение многополярного мира. Исламские государства становятся все более востребованными и надежными партнерами, Россия стремится укрепить всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с государствами-членами Организации исламского сотрудничества. Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил Минниханова возглавить группу стратегического видения и возобновить ее деятельность. В настоящее время группа включает более 50 человек из 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).
https://ria.ru/20230516/kazanforum-1872151877.html
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россия, казань, сша, рустам минниханов, евгений примаков, минтимер шаймиев, организация исламского сотрудничества, в мире
Россия, Казань, США, Рустам Минниханов, Евгений Примаков, Минтимер Шаймиев, Организация исламского сотрудничества, В мире, XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
Минниханов рассказал о значении KazanForum для России

Минниханов назвал KazanForum примером того, что Запад не смог изолировать Россию

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГости и участники XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
Гости и участники XIV Международного экономического форума Россия - Исламский мир: KazanForum
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Гости и участники XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Архивное фото
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КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Несмотря на все попытки коллективного Запада, изолировать Россию не удалось, пример этого - участие представителей более 80 стран в международном экономическом форуме KazanForum, заявил глава Татарстана, председатель группы стратегического видения "Россия - исламский мир" Рустам Минниханов.
Заседание группы проходит в пятницу в Казани в рамках международного экономического форума KazanForum.
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16 мая, 14:16
"Сегодня наш общий дом проходит непростой период. Идёт сложный процесс формирования многополярного мира… Несмотря на все попытки, изолировать Россию не удалось. Примером этого являются представители более 80 иностранных государств, которые приехали в Татарстан для участия в KazanForum", - сказал Минниханов на заседании группы стратегического видения "Россия - исламский мир".
По словам главы Татарстана, коллективный Запад видит в России, ее цивилизованной роли, самостоятельной внешней политике реальный противовес западной гегемонии. "Именно поэтому США и их союзники использовали действия Российской Федерации на украинском направлении в качестве предлога для нового витка русофобии, ввели против нас санкции и развязали гибридную войну", - подчеркнул он.
Минниханов отметил, что в этих сложных условиях Россия продолжает проводить линию на построение многополярного мира. Исламские государства становятся все более востребованными и надежными партнерами, Россия стремится укрепить всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с государствами-членами Организации исламского сотрудничества.
«
"Важным фактором дальнейшего укрепления наших отношений являются не только совпадение или близость подходов к ключевым проблемам мировой политики и экономики, но и общность нравственных ценностей", - добавил глава Татарстана.
Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил Минниханова возглавить группу стратегического видения и возобновить ее деятельность. В настоящее время группа включает более 50 человек из 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).
Казань - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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8 мая, 13:40
 
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"РоссияКазаньСШАРустам МиннихановЕвгений ПримаковМинтимер ШаймиевОрганизация исламского сотрудничестваВ мире
 
 
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