https://ria.ru/20230519/kazanforum-1872871695.html

Минниханов рассказал о значении KazanForum для России

Минниханов рассказал о значении KazanForum для России - РИА Новости, 19.05.2023

Минниханов рассказал о значении KazanForum для России

Несмотря на все попытки коллективного Запада, изолировать Россию не удалось, пример этого - участие представителей более 80 стран в международном экономическом... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:07

2023-05-19T12:07

2023-05-19T12:26

россия

казань

сша

рустам минниханов

евгений примаков

минтимер шаймиев

организация исламского сотрудничества

в мире

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КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Несмотря на все попытки коллективного Запада, изолировать Россию не удалось, пример этого - участие представителей более 80 стран в международном экономическом форуме KazanForum, заявил глава Татарстана, председатель группы стратегического видения "Россия - исламский мир" Рустам Минниханов. Заседание группы проходит в пятницу в Казани в рамках международного экономического форума KazanForum. "Сегодня наш общий дом проходит непростой период. Идёт сложный процесс формирования многополярного мира… Несмотря на все попытки, изолировать Россию не удалось. Примером этого являются представители более 80 иностранных государств, которые приехали в Татарстан для участия в KazanForum", - сказал Минниханов на заседании группы стратегического видения "Россия - исламский мир". По словам главы Татарстана, коллективный Запад видит в России, ее цивилизованной роли, самостоятельной внешней политике реальный противовес западной гегемонии. "Именно поэтому США и их союзники использовали действия Российской Федерации на украинском направлении в качестве предлога для нового витка русофобии, ввели против нас санкции и развязали гибридную войну", - подчеркнул он. Минниханов отметил, что в этих сложных условиях Россия продолжает проводить линию на построение многополярного мира. Исламские государства становятся все более востребованными и надежными партнерами, Россия стремится укрепить всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с государствами-членами Организации исламского сотрудничества. Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил Минниханова возглавить группу стратегического видения и возобновить ее деятельность. В настоящее время группа включает более 50 человек из 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).

https://ria.ru/20230516/kazanforum-1872151877.html

https://ria.ru/20230508/kazanforum-1870460649.html

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казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, казань, сша, рустам минниханов, евгений примаков, минтимер шаймиев, организация исламского сотрудничества, в мире