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Тюменским семьям стал доступнее региональный материнский капитал - РИА Новости, 19.05.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
12:51 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/kapital-1872890611.html
Тюменским семьям стал доступнее региональный материнский капитал
Тюменским семьям стал доступнее региональный материнский капитал - РИА Новости, 19.05.2023
Тюменским семьям стал доступнее региональный материнский капитал
Тюменские семьи будут получать региональный материнский капитал на первенца, вне зависимости от срока прописки в регионе, сообщил губернатор Тюменской области... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:51
2023-05-19T12:51
тюменская область
тюменская область
александр моор
россия
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ТЮМЕНЬ, 19 мая – РИА Новости. Тюменские семьи будут получать региональный материнский капитал на первенца, вне зависимости от срока прописки в регионе, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Ранее для получения выплаты нужно было подтверждать проживание в регионе на протяжении пяти лет. "Поддержим все семьи Тюменской области, в которых родился первенец. 150 000 рублей получат родители, которые на дату рождения первого ребенка прописаны в Тюменской области и зарегистрировали малыша в государственных органах записи актов гражданского состояния региона", - сообщил Моор. Губернатор пояснил, что при прежних условиях предоставления выплат у заявителей возникали проблемы - "для многих семей это было затруднительно, приходилось даже обращаться в суд".
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тюменская область, александр моор, россия
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Россия
Тюменским семьям стал доступнее региональный материнский капитал

Моор сообщил, что тюменским семьям стал доступнее региональный материнский капитал

© РИА Новости / Александр АндреевВид на набережную Тюмени и мост Влюбленных
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 19 мая – РИА Новости. Тюменские семьи будут получать региональный материнский капитал на первенца, вне зависимости от срока прописки в регионе, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее для получения выплаты нужно было подтверждать проживание в регионе на протяжении пяти лет.
"Поддержим все семьи Тюменской области, в которых родился первенец. 150 000 рублей получат родители, которые на дату рождения первого ребенка прописаны в Тюменской области и зарегистрировали малыша в государственных органах записи актов гражданского состояния региона", - сообщил Моор.
Губернатор пояснил, что при прежних условиях предоставления выплат у заявителей возникали проблемы - "для многих семей это было затруднительно, приходилось даже обращаться в суд".
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