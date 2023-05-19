https://ria.ru/20230519/kapital-1872890611.html

Тюменским семьям стал доступнее региональный материнский капитал

Тюменским семьям стал доступнее региональный материнский капитал - РИА Новости, 19.05.2023

Тюменским семьям стал доступнее региональный материнский капитал

Тюменские семьи будут получать региональный материнский капитал на первенца, вне зависимости от срока прописки в регионе, сообщил губернатор Тюменской области... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:51

2023-05-19T12:51

2023-05-19T12:51

тюменская область

тюменская область

александр моор

россия

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ТЮМЕНЬ, 19 мая – РИА Новости. Тюменские семьи будут получать региональный материнский капитал на первенца, вне зависимости от срока прописки в регионе, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Ранее для получения выплаты нужно было подтверждать проживание в регионе на протяжении пяти лет. "Поддержим все семьи Тюменской области, в которых родился первенец. 150 000 рублей получат родители, которые на дату рождения первого ребенка прописаны в Тюменской области и зарегистрировали малыша в государственных органах записи актов гражданского состояния региона", - сообщил Моор. Губернатор пояснил, что при прежних условиях предоставления выплат у заявителей возникали проблемы - "для многих семей это было затруднительно, приходилось даже обращаться в суд".

https://ria.ru/20230517/vyplaty-1872392634.html

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тюменская область, александр моор, россия