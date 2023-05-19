https://ria.ru/20230519/kapital-1872890611.html
Тюменским семьям стал доступнее региональный материнский капитал
Тюменским семьям стал доступнее региональный материнский капитал - РИА Новости, 19.05.2023
Тюменским семьям стал доступнее региональный материнский капитал
Тюменские семьи будут получать региональный материнский капитал на первенца, вне зависимости от срока прописки в регионе, сообщил губернатор Тюменской области... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:51
2023-05-19T12:51
2023-05-19T12:51
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 19 мая – РИА Новости. Тюменские семьи будут получать региональный материнский капитал на первенца, вне зависимости от срока прописки в регионе, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Ранее для получения выплаты нужно было подтверждать проживание в регионе на протяжении пяти лет. "Поддержим все семьи Тюменской области, в которых родился первенец. 150 000 рублей получат родители, которые на дату рождения первого ребенка прописаны в Тюменской области и зарегистрировали малыша в государственных органах записи актов гражданского состояния региона", - сообщил Моор. Губернатор пояснил, что при прежних условиях предоставления выплат у заявителей возникали проблемы - "для многих семей это было затруднительно, приходилось даже обращаться в суд".
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тюменская область, александр моор, россия
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Россия
Тюменским семьям стал доступнее региональный материнский капитал
Моор сообщил, что тюменским семьям стал доступнее региональный материнский капитал
ТЮМЕНЬ, 19 мая – РИА Новости. Тюменские семьи будут получать региональный материнский капитал на первенца, вне зависимости от срока прописки в регионе, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее для получения выплаты нужно было подтверждать проживание в регионе на протяжении пяти лет.
"Поддержим все семьи Тюменской области, в которых родился первенец. 150 000 рублей получат родители, которые на дату рождения первого ребенка прописаны в Тюменской области и зарегистрировали малыша в государственных органах записи актов гражданского состояния региона", - сообщил Моор.
Губернатор пояснил, что при прежних условиях предоставления выплат у заявителей возникали проблемы - "для многих семей это было затруднительно, приходилось даже обращаться в суд".
На выплаты погорельцам в Тюменской области направят 175 миллионов рублей