https://ria.ru/20230519/kanada-1872791858.html

В Канаде приняли закон о контроле над оружием

В Канаде приняли закон о контроле над оружием - РИА Новости, 19.05.2023

В Канаде приняли закон о контроле над оружием

Палата общин парламента Канады одобрила законопроект о контроле над огнестрельным оружием, сообщил министр общественной безопасности Марко Мендичино. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T02:49

2023-05-19T02:49

2023-05-19T02:49

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Палата общин парламента Канады одобрила законопроект о контроле над огнестрельным оружием, сообщил министр общественной безопасности Марко Мендичино. Законопроект был внесен в парламент еще в мае 2022 года. В октябре правительство, не дожидаясь решения законодателей, объявило о замораживании продажи ручного стрелкового оружия. "Это самый значимый закон о контроле над оружием в нашем поколении ... он спасет жизни", - заявил министр в Twitter. По его словам, закон закрепит мораторий на оборот пистолетов и внесет вклад в борьбу с домашним насилием. Далее законопроект будет передан на рассмотрение в сенат.

https://ria.ru/20221219/strelba-1839640369.html

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