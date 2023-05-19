https://ria.ru/20230519/kanada-1872791858.html
В Канаде приняли закон о контроле над оружием
В Канаде приняли закон о контроле над оружием - РИА Новости, 19.05.2023
В Канаде приняли закон о контроле над оружием
Палата общин парламента Канады одобрила законопроект о контроле над огнестрельным оружием, сообщил министр общественной безопасности Марко Мендичино. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T02:49
2023-05-19T02:49
2023-05-19T02:49
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Палата общин парламента Канады одобрила законопроект о контроле над огнестрельным оружием, сообщил министр общественной безопасности Марко Мендичино. Законопроект был внесен в парламент еще в мае 2022 года. В октябре правительство, не дожидаясь решения законодателей, объявило о замораживании продажи ручного стрелкового оружия. "Это самый значимый закон о контроле над оружием в нашем поколении ... он спасет жизни", - заявил министр в Twitter. По его словам, закон закрепит мораторий на оборот пистолетов и внесет вклад в борьбу с домашним насилием. Далее законопроект будет передан на рассмотрение в сенат.
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канада, в мире
В Канаде приняли закон о контроле над оружием
Палата общин Канады одобрила законопроект о контроле над огнестрельным оружием
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Палата общин парламента Канады одобрила законопроект о контроле над огнестрельным оружием, сообщил министр общественной безопасности Марко Мендичино.
Законопроект был внесен в парламент еще в мае 2022 года. В октябре правительство, не дожидаясь решения законодателей, объявило о замораживании продажи ручного стрелкового оружия.
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"Это самый значимый закон о контроле над оружием в нашем поколении ... он спасет жизни", - заявил министр в Twitter.
По его словам, закон закрепит мораторий на оборот пистолетов и внесет вклад в борьбу с домашним насилием.
Далее законопроект будет передан на рассмотрение в сенат.
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