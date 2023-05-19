https://ria.ru/20230519/kamery-1872869274.html
Количество камер в Липецкой области к концу года увеличится до 10,5 тысячи
Количество камер в Липецкой области к концу года увеличится до 10,5 тысячи - РИА Новости, 19.05.2023
Количество камер в Липецкой области к концу года увеличится до 10,5 тысячи
Более 10 тысяч камер видеонаблюдения к концу года будут обеспечивать безопасность жителей Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:04
2023-05-19T12:04
2023-05-19T12:04
липецкая область
игорь артамонов
москва
казань
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ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Более 10 тысяч камер видеонаблюдения к концу года будут обеспечивать безопасность жителей Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в 2021 году к единой региональной платформе видеонаблюдения было подключено 3,6 тысячи камер. В 2022 году количество видеопотоков на платформе увеличили до 5,6 тысячи. За год охват территорий видеонаблюдением вырос на 40%. План 2023 года – увеличить количество камер до 10,5 тысячи.Артамонов отметил, что с помощью систем видеонаблюдения власти контролируют процессы в здравоохранении, строительстве, дорожном хозяйстве, сфере обращения с бытовыми отходами. Управляющие компании и профильные ведомства следят за чистотой улиц и дворов, уборкой и вывозом снега. Дорожная инспекция контролирует соблюдение правил движения, а также камеры помогают раскрывать множество преступлений."Липецкая область принимает беспрецедентные меры по обеспечению безопасности граждан. Мы – третий в стране регион после Москвы и Казани, кто установил камеры с распознаванием лиц. Липецк станет одним из немногих городов, где жители будут себя чувствовать безопасно", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230518/lipetskkurort-1872716927.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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игорь артамонов, москва, казань
Липецкая область, Игорь Артамонов, Москва, Казань
ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Более 10 тысяч камер видеонаблюдения к концу года будут обеспечивать безопасность жителей Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в 2021 году к единой региональной платформе видеонаблюдения было подключено 3,6 тысячи камер. В 2022 году количество видеопотоков на платформе увеличили до 5,6 тысячи. За год охват территорий видеонаблюдением вырос на 40%. План 2023 года – увеличить количество камер до 10,5 тысячи.
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Артамонов отметил, что с помощью систем видеонаблюдения власти контролируют процессы в здравоохранении, строительстве, дорожном хозяйстве, сфере обращения с бытовыми отходами. Управляющие компании и профильные ведомства следят за чистотой улиц и дворов, уборкой и вывозом снега. Дорожная инспекция контролирует соблюдение правил движения, а также камеры помогают раскрывать множество преступлений.
"Липецкая область принимает беспрецедентные меры по обеспечению безопасности граждан. Мы – третий в стране регион после Москвы
и Казани
, кто установил камеры с распознаванием лиц. Липецк
станет одним из немногих городов, где жители будут себя чувствовать безопасно", – сказал Артамонов.