https://ria.ru/20230519/kamery-1872869274.html

Количество камер в Липецкой области к концу года увеличится до 10,5 тысячи

Количество камер в Липецкой области к концу года увеличится до 10,5 тысячи - РИА Новости, 19.05.2023

Количество камер в Липецкой области к концу года увеличится до 10,5 тысячи

Более 10 тысяч камер видеонаблюдения к концу года будут обеспечивать безопасность жителей Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:04

2023-05-19T12:04

2023-05-19T12:04

липецкая область

игорь артамонов

москва

казань

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ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Более 10 тысяч камер видеонаблюдения к концу года будут обеспечивать безопасность жителей Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в 2021 году к единой региональной платформе видеонаблюдения было подключено 3,6 тысячи камер. В 2022 году количество видеопотоков на платформе увеличили до 5,6 тысячи. За год охват территорий видеонаблюдением вырос на 40%. План 2023 года – увеличить количество камер до 10,5 тысячи.Артамонов отметил, что с помощью систем видеонаблюдения власти контролируют процессы в здравоохранении, строительстве, дорожном хозяйстве, сфере обращения с бытовыми отходами. Управляющие компании и профильные ведомства следят за чистотой улиц и дворов, уборкой и вывозом снега. Дорожная инспекция контролирует соблюдение правил движения, а также камеры помогают раскрывать множество преступлений."Липецкая область принимает беспрецедентные меры по обеспечению безопасности граждан. Мы – третий в стране регион после Москвы и Казани, кто установил камеры с распознаванием лиц. Липецк станет одним из немногих городов, где жители будут себя чувствовать безопасно", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230518/lipetskkurort-1872716927.html

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Артем Смирнов

игорь артамонов, москва, казань