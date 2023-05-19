Рейтинг@Mail.ru
Количество камер в Липецкой области к концу года увеличится до 10,5 тысячи - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
12:04 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/kamery-1872869274.html
Количество камер в Липецкой области к концу года увеличится до 10,5 тысячи
Количество камер в Липецкой области к концу года увеличится до 10,5 тысячи - РИА Новости, 19.05.2023
Количество камер в Липецкой области к концу года увеличится до 10,5 тысячи
Более 10 тысяч камер видеонаблюдения к концу года будут обеспечивать безопасность жителей Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:04
2023-05-19T12:04
липецкая область
игорь артамонов
москва
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852604887_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_e69b6993c0d9b99985332c964f01a875.jpg
ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Более 10 тысяч камер видеонаблюдения к концу года будут обеспечивать безопасность жителей Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в 2021 году к единой региональной платформе видеонаблюдения было подключено 3,6 тысячи камер. В 2022 году количество видеопотоков на платформе увеличили до 5,6 тысячи. За год охват территорий видеонаблюдением вырос на 40%. План 2023 года – увеличить количество камер до 10,5 тысячи.Артамонов отметил, что с помощью систем видеонаблюдения власти контролируют процессы в здравоохранении, строительстве, дорожном хозяйстве, сфере обращения с бытовыми отходами. Управляющие компании и профильные ведомства следят за чистотой улиц и дворов, уборкой и вывозом снега. Дорожная инспекция контролирует соблюдение правил движения, а также камеры помогают раскрывать множество преступлений."Липецкая область принимает беспрецедентные меры по обеспечению безопасности граждан. Мы – третий в стране регион после Москвы и Казани, кто установил камеры с распознаванием лиц. Липецк станет одним из немногих городов, где жители будут себя чувствовать безопасно", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230518/lipetskkurort-1872716927.html
москва
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852604887_18:0:1155:853_1920x0_80_0_0_cb0e7cbd45099d98a601f8f4ec430344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, москва, казань
Липецкая область, Игорь Артамонов, Москва, Казань

Количество камер в Липецкой области к концу года увеличится до 10,5 тысячи

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Более 10 тысяч камер видеонаблюдения к концу года будут обеспечивать безопасность жителей Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в 2021 году к единой региональной платформе видеонаблюдения было подключено 3,6 тысячи камер. В 2022 году количество видеопотоков на платформе увеличили до 5,6 тысячи. За год охват территорий видеонаблюдением вырос на 40%. План 2023 года – увеличить количество камер до 10,5 тысячи.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В Липецкой области реконструируют старейший санаторий "Липецккурорт"
18 мая, 17:44
Артамонов отметил, что с помощью систем видеонаблюдения власти контролируют процессы в здравоохранении, строительстве, дорожном хозяйстве, сфере обращения с бытовыми отходами. Управляющие компании и профильные ведомства следят за чистотой улиц и дворов, уборкой и вывозом снега. Дорожная инспекция контролирует соблюдение правил движения, а также камеры помогают раскрывать множество преступлений.
"Липецкая область принимает беспрецедентные меры по обеспечению безопасности граждан. Мы – третий в стране регион после Москвы и Казани, кто установил камеры с распознаванием лиц. Липецк станет одним из немногих городов, где жители будут себя чувствовать безопасно", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновМоскваКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала