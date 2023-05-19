https://ria.ru/20230519/izbienie-1872987917.html

Жителя Саратовской области заподозрили в избиении двух подростков

Жителя Саратовской области заподозрили в избиении двух подростков - РИА Новости, 19.05.2023

Жителя Саратовской области заподозрили в избиении двух подростков

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Саратовской области после избиения 14-летнего подростка и своей 12-летней дочери, сообщается в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:23

2023-05-19T17:23

2023-05-19T17:23

происшествия

саратовская область

россия

подростки

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 19 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Саратовской области после избиения 14-летнего подростка и своей 12-летней дочери, сообщается в телеграм-канале областного управления СК РФ. По данным следствия, в период с 17 по 18 мая 43-летний житель села Старицкое Энгельсского района в ходе конфликта избил мальчика, чем причинил тяжкий вред его здоровью, а также в доме несколько раз ударил свою 12-летнюю дочь. Дети госпитализированы. "По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 14-летнего юноши возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "б", "з" части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"... В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках расследования будет дана оценка действиям подозреваемого по отношению к 12-летней девочке", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. Министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале отметил, что девочка находится в больнице Энгельса в состоянии средней степени тяжести, а мальчик бригадой санавиации доставлен в больницу Саратова в тяжелом состоянии, ему проводится дообследование. "Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь", - подчеркнул глава минздрава. Прокуратура региона в своем телеграм-канале сообщила, что ход расследования уголовного дела находится на личном контроле прокурора области. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что сожительница подозреваемого является опекуном пострадавшего мальчика.

https://ria.ru/20230519/doch-1872808786.html

https://ria.ru/20230518/tresh-1872729871.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, саратовская область, россия, подростки, следственный комитет россии (ск рф)