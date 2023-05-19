Рейтинг@Mail.ru
В Италии на вертолетах спасли около 650 человек в зоне стихийного бедствия - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/italiya-1872893820.html
В Италии на вертолетах спасли около 650 человек в зоне стихийного бедствия
В Италии на вертолетах спасли около 650 человек в зоне стихийного бедствия - РИА Новости, 19.05.2023
В Италии на вертолетах спасли около 650 человек в зоне стихийного бедствия
Около 650 человек, оказавшихся в плену стихии в итальянской области Эмилия-Романья, были вывезены на вертолетах из зоны бедствия, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:01
2023-05-19T13:01
в мире
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872891889_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_056bc02ac31255830098a5961e91cb9d.jpg
РИМ, 19 мая – РИА Новости. Около 650 человек, оказавшихся в плену стихии в итальянской области Эмилия-Романья, были вывезены на вертолетах из зоны бедствия, сообщил журналистам в пятницу представитель местной пожарной службы. По данным информагентства Dire, более 300 жителей этого северного региона, на который во вторник обрушилась непогода, были спасены на вертолетах ВВС Италии. Как сообщает газета il Resto del Carlino, минувшей ночью во многих провинциях Эмилии-Романьи продолжались наводнения, из-за чего пришлось эвакуировать целые районы, в том числе, в городах Равенна, Фаэнца, Форли, Чезена. Особенно серьезная ситуация сложилась в провинции Равенна, многие жители которой вынуждены были забираться на крыши домов, чтобы спастись от разбушевавшейся стихии. "Мы имеем дело с уникальной чрезвычайной ситуацией, подобной которой не было здесь более ста лет. Она требует максимальной самоотдачи от всех сотрудников системы гражданской обороны", - заявил префект Равенны Кастрезе Де Роза. Ранее он назвал ситуацию в провинции "апокалиптической". Чрезвычайная ситуация возникла во вторник, когда в Эмилии-Романье пошли затяжные ливневые дожди. В некоторых районах области за сутки выпала трехмесячная норма осадков. В результате 22 реки вышли из берегов. Паводки привели к интенсивному затоплению территорий, в том числе, около 80 населенных пунктов. Жертвами непогоды, по информации il Resto del Carlino, стали уже 15 человек. Около 5 тысяч человек остались без крыши над головой. Чтобы не допустить новых жертв, властям пришлось эвакуировать 13 тысяч жителей. Более 20 тысяч человек остались без электричества, многие не имеют доступа к питьевой воде. Четвертый день подряд во многих районах Эмилии-Романьи объявлен наивысший "красный" уровень погодной угрозы. Большинство местных школ, дошкольных учреждений и спортивных сооружений закрыты до понедельника. Губернатор Эмилии-Романьи Стефано Боначчини сравнил последствия непогоды с уроном от разрушительного землетрясения, произошедшего в области 20 мая 2012 года. По его словам, материальный ущерб составит несколько миллиардов евро. Во вторник, 23 мая, в Риме состоится специальное заседание Совета министров Италии, посвященное чрезвычайной ситуации в Эмилии-Романье.
https://ria.ru/20230519/zemletryasenie-1872801466.html
https://ria.ru/20230512/zemletryasenie-1871258015.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872891889_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8082ca27c6b04ade27a9e6a4822c0ae4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия
В мире, Италия
В Италии на вертолетах спасли около 650 человек в зоне стихийного бедствия

На севере Италии на вертолетах спасли около 650 человек в зоне стихийного бедствия

© AFP 2023 / ANDREAS SOLAROМестные жители ликвидируют последствия наводнения в итальянской области Эмилия-Романья
Местные жители ликвидируют последствия наводнения в итальянской области Эмилия-Романья - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO
Местные жители ликвидируют последствия наводнения в итальянской области Эмилия-Романья
Читать ria.ru в
РИМ, 19 мая – РИА Новости. Около 650 человек, оказавшихся в плену стихии в итальянской области Эмилия-Романья, были вывезены на вертолетах из зоны бедствия, сообщил журналистам в пятницу представитель местной пожарной службы.
По данным информагентства Dire, более 300 жителей этого северного региона, на который во вторник обрушилась непогода, были спасены на вертолетах ВВС Италии.
Как сообщает газета il Resto del Carlino, минувшей ночью во многих провинциях Эмилии-Романьи продолжались наводнения, из-за чего пришлось эвакуировать целые районы, в том числе, в городах Равенна, Фаэнца, Форли, Чезена.
Особенно серьезная ситуация сложилась в провинции Равенна, многие жители которой вынуждены были забираться на крыши домов, чтобы спастись от разбушевавшейся стихии. "Мы имеем дело с уникальной чрезвычайной ситуацией, подобной которой не было здесь более ста лет. Она требует максимальной самоотдачи от всех сотрудников системы гражданской обороны", - заявил префект Равенны Кастрезе Де Роза. Ранее он назвал ситуацию в провинции "апокалиптической".
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
В США объявили угрозу цунами после сильного землетрясения у Новой Каледонии
Вчера, 06:35
Чрезвычайная ситуация возникла во вторник, когда в Эмилии-Романье пошли затяжные ливневые дожди. В некоторых районах области за сутки выпала трехмесячная норма осадков. В результате 22 реки вышли из берегов. Паводки привели к интенсивному затоплению территорий, в том числе, около 80 населенных пунктов.
Жертвами непогоды, по информации il Resto del Carlino, стали уже 15 человек. Около 5 тысяч человек остались без крыши над головой. Чтобы не допустить новых жертв, властям пришлось эвакуировать 13 тысяч жителей. Более 20 тысяч человек остались без электричества, многие не имеют доступа к питьевой воде. Четвертый день подряд во многих районах Эмилии-Романьи объявлен наивысший "красный" уровень погодной угрозы. Большинство местных школ, дошкольных учреждений и спортивных сооружений закрыты до понедельника.
Губернатор Эмилии-Романьи Стефано Боначчини сравнил последствия непогоды с уроном от разрушительного землетрясения, произошедшего в области 20 мая 2012 года. По его словам, материальный ущерб составит несколько миллиардов евро.
Во вторник, 23 мая, в Риме состоится специальное заседание Совета министров Италии, посвященное чрезвычайной ситуации в Эмилии-Романье.
Последствия землетрясения в Адане, Турция - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В Турции произошло землетрясение
12 мая, 12:19
 
В миреИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала