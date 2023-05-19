https://ria.ru/20230519/italiya-1872893820.html

В Италии на вертолетах спасли около 650 человек в зоне стихийного бедствия

В Италии на вертолетах спасли около 650 человек в зоне стихийного бедствия - РИА Новости, 19.05.2023

В Италии на вертолетах спасли около 650 человек в зоне стихийного бедствия

Около 650 человек, оказавшихся в плену стихии в итальянской области Эмилия-Романья, были вывезены на вертолетах из зоны бедствия, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:01

2023-05-19T13:01

2023-05-19T13:01

в мире

италия

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РИМ, 19 мая – РИА Новости. Около 650 человек, оказавшихся в плену стихии в итальянской области Эмилия-Романья, были вывезены на вертолетах из зоны бедствия, сообщил журналистам в пятницу представитель местной пожарной службы. По данным информагентства Dire, более 300 жителей этого северного региона, на который во вторник обрушилась непогода, были спасены на вертолетах ВВС Италии. Как сообщает газета il Resto del Carlino, минувшей ночью во многих провинциях Эмилии-Романьи продолжались наводнения, из-за чего пришлось эвакуировать целые районы, в том числе, в городах Равенна, Фаэнца, Форли, Чезена. Особенно серьезная ситуация сложилась в провинции Равенна, многие жители которой вынуждены были забираться на крыши домов, чтобы спастись от разбушевавшейся стихии. "Мы имеем дело с уникальной чрезвычайной ситуацией, подобной которой не было здесь более ста лет. Она требует максимальной самоотдачи от всех сотрудников системы гражданской обороны", - заявил префект Равенны Кастрезе Де Роза. Ранее он назвал ситуацию в провинции "апокалиптической". Чрезвычайная ситуация возникла во вторник, когда в Эмилии-Романье пошли затяжные ливневые дожди. В некоторых районах области за сутки выпала трехмесячная норма осадков. В результате 22 реки вышли из берегов. Паводки привели к интенсивному затоплению территорий, в том числе, около 80 населенных пунктов. Жертвами непогоды, по информации il Resto del Carlino, стали уже 15 человек. Около 5 тысяч человек остались без крыши над головой. Чтобы не допустить новых жертв, властям пришлось эвакуировать 13 тысяч жителей. Более 20 тысяч человек остались без электричества, многие не имеют доступа к питьевой воде. Четвертый день подряд во многих районах Эмилии-Романьи объявлен наивысший "красный" уровень погодной угрозы. Большинство местных школ, дошкольных учреждений и спортивных сооружений закрыты до понедельника. Губернатор Эмилии-Романьи Стефано Боначчини сравнил последствия непогоды с уроном от разрушительного землетрясения, произошедшего в области 20 мая 2012 года. По его словам, материальный ущерб составит несколько миллиардов евро. Во вторник, 23 мая, в Риме состоится специальное заседание Совета министров Италии, посвященное чрезвычайной ситуации в Эмилии-Романье.

https://ria.ru/20230519/zemletryasenie-1872801466.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, италия