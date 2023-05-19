https://ria.ru/20230519/investitsii-1872905327.html
Кубанское инвестиционное агентство привлекло в край 50 миллиардов рублей
Кубанское инвестиционное агентство привлекло в край 50 миллиардов рублей - РИА Новости, 19.05.2023
Кубанское инвестиционное агентство привлекло в край 50 миллиардов рублей
Агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края, созданное в феврале, уже привлекло в регион 14 новых проектов с объемом инвестиций порядка 50... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:28
2023-05-19T13:28
2023-05-19T13:28
краснодарский край
экономика
краснодарский край
игорь галась
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края, созданное в феврале, уже привлекло в регион 14 новых проектов с объемом инвестиций порядка 50 миллиардов рублей, сообщила руководитель организации Юлия Приходько. "Мы заняли максимально активную позицию в работе с бизнесом, отраслевыми сообществами и ассоциациями, фондами и органами власти. Используем профильные форумы и выставки в других регионах и дружественных странах, чтобы популяризировать регион как площадку номер один для вложения инвестиций. Мы уже привлекли в регион 14 новых проектов с объемом инвестиций порядка 50 миллиардов рублей, еще 30 проектов сейчас находятся в стадии проработки", – передает пресс-служба краевой администрации слова Приходько. Она отметила, что агентство ведет работу по анализу муниципалитетов и исследованию внутрикраевых рынков, чтобы предоставлять инвестору необходимую информацию и детальные просчеты окупаемости бизнеса. Замглавы региона Александр Руппель добавил, что сейчас перед командой региона стоит "амбициозная задача" довести сумму привлекаемых инвестиций до 1 триллиона рублей в год. Автономная некоммерческая организация "Агентство по привлечению инвестиций" была создана в феврале 2023 года по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Агентство занимается поиском и сопровождением инвестпроектов, помогая бизнесу преодолевать возникающие трудности на всех этапах реализации проекта. Сегодня на сопровождении в агентстве находится 107 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 132 миллиарда рублей, в рамках их реализации планируется создать порядка 10 тысяч рабочих мест, заключают в пресс-службе.
https://ria.ru/20230502/investvystavka-1869212443.html
https://ria.ru/20230515/stroitelstvo-1871995831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, краснодарский край, игорь галась, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Игорь Галась, Вениамин Кондратьев
Кубанское инвестиционное агентство привлекло в край 50 миллиардов рублей
Кубанское инвестиционное агентство привлекло в край 50 миллиардов рублей за три месяца
КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края, созданное в феврале, уже привлекло в регион 14 новых проектов с объемом инвестиций порядка 50 миллиардов рублей, сообщила руководитель организации Юлия Приходько.
"Мы заняли максимально активную позицию в работе с бизнесом, отраслевыми сообществами и ассоциациями, фондами и органами власти. Используем профильные форумы и выставки в других регионах и дружественных странах, чтобы популяризировать регион как площадку номер один для вложения инвестиций. Мы уже привлекли в регион 14 новых проектов с объемом инвестиций порядка 50 миллиардов рублей, еще 30 проектов сейчас находятся в стадии проработки", – передает пресс-служба краевой администрации слова Приходько.
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Она отметила, что агентство ведет работу по анализу муниципалитетов и исследованию внутрикраевых рынков, чтобы предоставлять инвестору необходимую информацию и детальные просчеты окупаемости бизнеса.
«
"Задача нового агентства прикладная и конкретная: вместе с департаментом инвестиций и развития МСП вы содействуете созданию благоприятного инвестклимата в регионе", – прокомментировал результаты работы агентства первый заместитель губернатора Игорь Галась.
Замглавы региона Александр Руппель добавил, что сейчас перед командой региона стоит "амбициозная задача" довести сумму привлекаемых инвестиций до 1 триллиона рублей в год.
Автономная некоммерческая организация "Агентство по привлечению инвестиций" была создана в феврале 2023 года по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева
. Агентство занимается поиском и сопровождением инвестпроектов, помогая бизнесу преодолевать возникающие трудности на всех этапах реализации проекта. Сегодня на сопровождении в агентстве находится 107 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 132 миллиарда рублей, в рамках их реализации планируется создать порядка 10 тысяч рабочих мест, заключают в пресс-службе.
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