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Ажиотажного спроса на туры в Грузию из России нет, заявили эксперты - РИА Новости, 19.05.2023
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Туризм
 
18:09 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/gruziya-1872999369.html
Ажиотажного спроса на туры в Грузию из России нет, заявили эксперты
Ажиотажного спроса на туры в Грузию из России нет, заявили эксперты - РИА Новости, 19.05.2023
Ажиотажного спроса на туры в Грузию из России нет, заявили эксперты
Ажиотажного спроса со стороны российских туристов в Грузию пока нет, путешественники ждут снижения цен на направлении, однако появившиеся прямые авиарейсы в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T18:09
2023-05-19T18:09
туризм
новости - туризм
грузия
россия
тбилиси
дмитрий горин
владимир путин
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Ажиотажного спроса со стороны российских туристов в Грузию пока нет, путешественники ждут снижения цен на направлении, однако появившиеся прямые авиарейсы в Тбилиси из Москвы имеют высокую загрузку, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. "Ажиотажного спроса нет, но запрос на полеты в Грузию есть. Это по большей части гуманитарные-частные поездки, так как Грузию часть россиян выбрала для релокации, работы, аренды недвижимости и транзитных перевозок. Поэтому и туризм, и частные, и деловые поездки присутствуют. Загрузка рейсов хорошая, но места есть на различные даты", – рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. С этим мнением согласились и в туроператоре "Интурист". "Пока мы ажиотажа на туры в Грузию не видим, потому что туристы пока присматриваются к предложениям и ждут, когда будут снижаться цены на авиабилеты. Спрос осторожный, но индивидуальные туристы уже полетели", – отметили в пресс-службе компании. Интерес россиян к путевкам в Грузию подтвердили и в Fun&amp;Sun. Там рассказали, что стоимость экскурсионного тура на четыре ночи в отеле три звезды начинается от 104,5 тысячи рублей. В свою очередь в туроператоре "Русский экспресс" агентству рассказали, что двое их туристов уже в субботу отправятся в короткий экскурсионный тур на рейсе "Азимута" в Тбилиси. "Россияне интересуются турами на прямых рейсах, мы чувствуем повышенный интерес. Прямые рейсы уже есть в системах бронирования, мы сформировали турпакеты. Но они еще очень дороги, там только один перелет идет по цене около 600 долларов. Это непривлекательная цена. Туристы бронировать не спешат", – пояснили в туроператоре. Горин отметил, что сейчас цены на перевозку из России в Грузию варьируются от 17 до 26 тысяч рублей в одну сторону. Но, по его словам, говорить о снижении цен пока преждевременно из-за небольшого объема предложений. При этом он отметил, что со стороны россиян есть запрос на прямые рейсы в Батуми. В пятницу самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии.Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
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новости - туризм, грузия, россия, тбилиси, дмитрий горин, владимир путин, российский союз туриндустрии (рст), интурист
Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Россия, Тбилиси, Дмитрий Горин, Владимир Путин, Российский союз туриндустрии (РСТ), Интурист
Ажиотажного спроса на туры в Грузию из России нет, заявили эксперты

Эксперты: ажиотажного спроса со стороны российских туристов в Грузию пока нет

© AFP 2023 / VANO SHLAMOVПассажирский самолет авиакомпании "Азимут", выполняющий первый прямой рейс из Москвы, в аэропорту Тбилиси
Пассажирский самолет авиакомпании Азимут, выполняющий первый прямой рейс из Москвы, в аэропорту Тбилиси - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023 / VANO SHLAMOV
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Ажиотажного спроса со стороны российских туристов в Грузию пока нет, путешественники ждут снижения цен на направлении, однако появившиеся прямые авиарейсы в Тбилиси из Москвы имеют высокую загрузку, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли.
"Ажиотажного спроса нет, но запрос на полеты в Грузию есть. Это по большей части гуманитарные-частные поездки, так как Грузию часть россиян выбрала для релокации, работы, аренды недвижимости и транзитных перевозок. Поэтому и туризм, и частные, и деловые поездки присутствуют. Загрузка рейсов хорошая, но места есть на различные даты", – рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
С этим мнением согласились и в туроператоре "Интурист". "Пока мы ажиотажа на туры в Грузию не видим, потому что туристы пока присматриваются к предложениям и ждут, когда будут снижаться цены на авиабилеты. Спрос осторожный, но индивидуальные туристы уже полетели", – отметили в пресс-службе компании.
Интерес россиян к путевкам в Грузию подтвердили и в Fun&Sun. Там рассказали, что стоимость экскурсионного тура на четыре ночи в отеле три звезды начинается от 104,5 тысячи рублей.
В свою очередь в туроператоре "Русский экспресс" агентству рассказали, что двое их туристов уже в субботу отправятся в короткий экскурсионный тур на рейсе "Азимута" в Тбилиси. "Россияне интересуются турами на прямых рейсах, мы чувствуем повышенный интерес. Прямые рейсы уже есть в системах бронирования, мы сформировали турпакеты. Но они еще очень дороги, там только один перелет идет по цене около 600 долларов. Это непривлекательная цена. Туристы бронировать не спешат", – пояснили в туроператоре.
Горин отметил, что сейчас цены на перевозку из России в Грузию варьируются от 17 до 26 тысяч рублей в одну сторону. Но, по его словам, говорить о снижении цен пока преждевременно из-за небольшого объема предложений. При этом он отметил, что со стороны россиян есть запрос на прямые рейсы в Батуми.
В пятницу самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии.
Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
Пассажирский авиалайнер авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Первые прямые рейсы из России на Кубу будут выполняться в Варадеро
Вчера, 17:20
 
ТуризмНовости - ТуризмГрузияРоссияТбилисиДмитрий ГоринВладимир ПутинРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Интурист
 
 
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