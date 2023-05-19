https://ria.ru/20230519/gruziya-1872920055.html

Грузинские оппозиционеры начали расходиться от здания аэропорта в Тбилиси

Грузинские оппозиционеры начали расходиться от здания аэропорта в Тбилиси - РИА Новости, 19.05.2023

Грузинские оппозиционеры начали расходиться от здания аэропорта в Тбилиси

Представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" и их сторонники завершили акцию против возобновления авиасообщения с РФ и начали расходиться от здания... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:00

2023-05-19T14:00

2023-05-19T14:12

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ТБИЛИСИ, 19 мая - РИА Новости. Представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" и их сторонники завершили акцию против возобновления авиасообщения с РФ и начали расходиться от здания тбилисского аэропорта, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии. в данный момент автомобильное движение на прилегающей к зданию аэропорта территории восстановлено. При этом полицейские все еще остаются на месте, допуск в здание разрешен только журналистам. В ходе прошедшей акции было задержано несколько человек, когда оппозиционеры попытались прорвать полицейский кордон. В разговоре с РИА Новости глава тбилисской патрульной полиции Важа Сирадзе заявил, что "число задержанных уточняется". Президент РФ Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну

https://ria.ru/20230519/gruziya-1872891588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, тбилиси, россия, владимир путин