https://ria.ru/20230519/gruziya-1872920055.html
Грузинские оппозиционеры начали расходиться от здания аэропорта в Тбилиси
Грузинские оппозиционеры начали расходиться от здания аэропорта в Тбилиси - РИА Новости, 19.05.2023
Грузинские оппозиционеры начали расходиться от здания аэропорта в Тбилиси
Представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" и их сторонники завершили акцию против возобновления авиасообщения с РФ и начали расходиться от здания... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:00
2023-05-19T14:00
2023-05-19T14:12
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ТБИЛИСИ, 19 мая - РИА Новости. Представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" и их сторонники завершили акцию против возобновления авиасообщения с РФ и начали расходиться от здания тбилисского аэропорта, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии. в данный момент автомобильное движение на прилегающей к зданию аэропорта территории восстановлено. При этом полицейские все еще остаются на месте, допуск в здание разрешен только журналистам. В ходе прошедшей акции было задержано несколько человек, когда оппозиционеры попытались прорвать полицейский кордон. В разговоре с РИА Новости глава тбилисской патрульной полиции Важа Сирадзе заявил, что "число задержанных уточняется". Президент РФ Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну
https://ria.ru/20230519/gruziya-1872891588.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, грузия, тбилиси, россия, владимир путин
В мире, Грузия, Тбилиси, Россия, Владимир Путин
Грузинские оппозиционеры начали расходиться от здания аэропорта в Тбилиси
Представители грузинской партии "Дроа" начали расходиться от здания аэропорта в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 19 мая - РИА Новости. Представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" и их сторонники завершили акцию против возобновления авиасообщения с РФ и начали расходиться от здания тбилисского аэропорта, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии
.
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в данный момент автомобильное движение на прилегающей к зданию аэропорта территории восстановлено. При этом полицейские все еще остаются на месте, допуск в здание разрешен только журналистам.
В ходе прошедшей акции было задержано несколько человек, когда оппозиционеры попытались прорвать полицейский кордон. В разговоре с РИА Новости глава тбилисской патрульной полиции Важа Сирадзе заявил, что "число задержанных уточняется".
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