https://ria.ru/20230519/gosuslugi-1872857293.html

Минцифры объяснило ограничение скорости развития портала "Госуслуги"

Минцифры объяснило ограничение скорости развития портала "Госуслуги" - РИА Новости, 19.05.2023

Минцифры объяснило ограничение скорости развития портала "Госуслуги"

Скорость развития портала госуслуг была ограничена для защиты данных на них, а концепция портала сместилась с предоставления максимально удобных услуг... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:39

2023-05-19T11:39

2023-05-19T11:39

технологии

максут шадаев

госуслуги

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Скорость развития портала госуслуг была ограничена для защиты данных на них, а концепция портала сместилась с предоставления максимально удобных услуг пользователю к более надежным системам, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе выступления на фестивале Positive Hack Days. "Уменьшил скорость, и в целом мы поменяли концепцию. То есть раньше концепция у нас шла от клиента, чтобы у него под рукой были все данные, чтобы все было удобно, быстро, доступно. Чтобы формы заявления заполнялись за один клик. Сейчас не нужна лишняя концентрация данных: давайте ничего не загружать на "Госуслуги", давайте ведомства будут витрины данных строить. Да, это сильно длиннее процесс, чем забрать это все к себе, но очевидно, более системный", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, была ли уменьшена скорость развития "Госуслуг" для их защиты. По его словам, это вынужденная рефлексия. "Она привела к тому, что мы многие подходы за этот год пересмотрели", - отметил Шадаев. В феврале глава компания по кибербезопасности "РТК-Солар" Игорь Ляпунов заявил, что портал госуслуг и государственная единая облачная платформа "ГосОблако" в 2022 году не допустили ни одной утечки персональных данных.

https://ria.ru/20230426/moshennik-1867757000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, максут шадаев, госуслуги, россия