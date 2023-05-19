https://ria.ru/20230519/gosuslugi-1872857293.html
Минцифры объяснило ограничение скорости развития портала "Госуслуги"
Минцифры объяснило ограничение скорости развития портала "Госуслуги" - РИА Новости, 19.05.2023
Минцифры объяснило ограничение скорости развития портала "Госуслуги"
Скорость развития портала госуслуг была ограничена для защиты данных на них, а концепция портала сместилась с предоставления максимально удобных услуг... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:39
2023-05-19T11:39
2023-05-19T11:39
технологии
максут шадаев
госуслуги
россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Скорость развития портала госуслуг была ограничена для защиты данных на них, а концепция портала сместилась с предоставления максимально удобных услуг пользователю к более надежным системам, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе выступления на фестивале Positive Hack Days. "Уменьшил скорость, и в целом мы поменяли концепцию. То есть раньше концепция у нас шла от клиента, чтобы у него под рукой были все данные, чтобы все было удобно, быстро, доступно. Чтобы формы заявления заполнялись за один клик. Сейчас не нужна лишняя концентрация данных: давайте ничего не загружать на "Госуслуги", давайте ведомства будут витрины данных строить. Да, это сильно длиннее процесс, чем забрать это все к себе, но очевидно, более системный", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, была ли уменьшена скорость развития "Госуслуг" для их защиты. По его словам, это вынужденная рефлексия. "Она привела к тому, что мы многие подходы за этот год пересмотрели", - отметил Шадаев. В феврале глава компания по кибербезопасности "РТК-Солар" Игорь Ляпунов заявил, что портал госуслуг и государственная единая облачная платформа "ГосОблако" в 2022 году не допустили ни одной утечки персональных данных.
https://ria.ru/20230426/moshennik-1867757000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, максут шадаев, госуслуги, россия
Технологии, Максут Шадаев, Госуслуги, Россия
Минцифры объяснило ограничение скорости развития портала "Госуслуги"
Минцифры ограничило скорость развития портала "Госуслуги" для большей безопасности
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Скорость развития портала госуслуг была ограничена для защиты данных на них, а концепция портала сместилась с предоставления максимально удобных услуг пользователю к более надежным системам, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе выступления на фестивале Positive Hack Days.
"Уменьшил скорость, и в целом мы поменяли концепцию. То есть раньше концепция у нас шла от клиента, чтобы у него под рукой были все данные, чтобы все было удобно, быстро, доступно. Чтобы формы заявления заполнялись за один клик. Сейчас не нужна лишняя концентрация данных: давайте ничего не загружать на "Госуслуги", давайте ведомства будут витрины данных строить. Да, это сильно длиннее процесс, чем забрать это все к себе, но очевидно, более системный", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, была ли уменьшена скорость развития "Госуслуг" для их защиты.
По его словам, это вынужденная рефлексия. "Она привела к тому, что мы многие подходы за этот год пересмотрели", - отметил Шадаев.
В феврале глава компания по кибербезопасности "РТК-Солар" Игорь Ляпунов заявил, что портал госуслуг и государственная единая облачная платформа "ГосОблако" в 2022 году не допустили ни одной утечки персональных данных.
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