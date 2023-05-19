https://ria.ru/20230519/g7-1872822694.html

МИД Японии утверждает, что Зеленский поучаствует в саммите G7 онлайн

МИД Японии утверждает, что Зеленский поучаствует в саммите G7 онлайн - РИА Новости, 19.05.2023

МИД Японии утверждает, что Зеленский поучаствует в саммите G7 онлайн

МИД Японии на фоне сообщений о личном участии Владимира Зеленского в саммите G7 ответил на запрос РИА Новости, что Зеленский будет участвовать в сессии... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:02

2023-05-19T10:02

2023-05-19T10:15

в мире

япония

хиросима (префектура)

украина

владимир зеленский

g7

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ХИРОСИМА (Япония), 19 мая – РИА Новости, Ксения Нака. МИД Японии на фоне сообщений о личном участии Владимира Зеленского в саммите G7 ответил на запрос РИА Новости, что Зеленский будет участвовать в сессии "семерки" 21 мая в Хиросиме в режиме онлайн."На ваш запрос получен следующий ответ: как и было объявлено (МИДом) ночью 18 числа, планируется, что президент Зеленский примет участие в заново учрежденной сессии по Украине с лидерами G7 в первой половине дня 21 мая онлайн", - сообщило внешнеполитическое ведомство Японии. Этот ответ слово в слово повторил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что Зеленский посетит саммит "группы семи" в Японии. Агентство Блумберг в пятницу писало со ссылкой на источники, что Зеленский прилетит в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств, а затем – в Японию на саммит "группы семи".Саммит G7 (участвуют лидеры Японии, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады, а также главы Евросовета и Еврокомиссии) открылся в пятницу в Хиросиме. Саммит ЛАГ начнется также в пятницу в Джидде, в нем впервые за много лет примет участие президент Сирии Башар Асад.В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html

https://ria.ru/20230518/sammit-1872605628.html

https://ria.ru/20230510/sammit-1870690951.html

япония

хиросима (префектура)

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, япония, хиросима (префектура), украина, владимир зеленский, g7