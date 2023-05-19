https://ria.ru/20230519/g7-1872802822.html

В Хиросиме в ходе мирной демонстрации против саммита G7 задержали человека

В Хиросиме в ходе мирной демонстрации против саммита G7 задержали человека - РИА Новости, 19.05.2023

В Хиросиме в ходе мирной демонстрации против саммита G7 задержали человека

Один человек задержан в Хиросиме в ходе мирной демонстрации против открывшегося в пятницу саммита G7, сообщил РИА Новости организатора митинга Рё Мияхара, глава РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T07:03

2023-05-19T07:03

2023-05-19T11:23

хиросима (префектура)

g7

китай

япония

в мире

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ХИРОСИМА (Япония), 19 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Один человек задержан в Хиросиме в ходе мирной демонстрации против открывшегося в пятницу саммита G7, сообщил РИА Новости организатора митинга Рё Мияхара, глава исполнительного комитета акции "Хиросима против атомной войны" - организатора митинга. "Вчера на демонстрации был арестован студент университета Хиросимы. Это случилось в месте, которое ближе всего было расположено ко встрече на высшем уровне Японии и США. Это не просто жаль, а это недопустимо. Сегодня мы после того, что случилось вчера, провели достаточно активную демонстрацию. Но вчера была очень мирная демонстрация. Полиция стала толкать, люди попадали вокруг. Это было достаточно жестко", - сказал Мияхара. Протесты проходят в Хиросиме под лозунгами: "Против саммита в Хиросиме!", "Нет империалистическому саммиту G7!", "Нет атомной войне!", "Нет войне и вторжению в Китай!", "Не позволим агрессивную войну с Китаем!" В демонстрации в пятницу, по оценке организаторов, участвовали около 350 человек, около трети из них – студенты. Митинги будут идти каждый день до закрытия саммита (21 мая).

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872802531.html

хиросима (префектура)

китай

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хиросима (префектура), g7, китай, япония, в мире