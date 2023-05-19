https://ria.ru/20230519/festival-1872831962.html
В Липецкой области пройдет исторический фестиваль "Серболов стан"
В Липецкой области пройдет исторический фестиваль "Серболов стан" - РИА Новости, 19.05.2023
В Липецкой области пройдет исторический фестиваль "Серболов стан"
Исторический фестиваль "Серболов стан" пройдет 24 июня в Воловском районе Липецкой области на степных склонах Елизаветинской горы, недалеко от рубежа воинской... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:51
2023-05-19T10:51
2023-05-19T10:51
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872832809_0:181:1280:901_1920x0_80_0_0_edb1d4bea5253f26bfa03ab238fd6651.jpg
ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Исторический фестиваль "Серболов стан" пройдет 24 июня в Воловском районе Липецкой области на степных склонах Елизаветинской горы, недалеко от рубежа воинской доблести – мемориального комплекса Высота 194,0 "Огурец", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, фестиваль объединит бойцов разных эпох - гордых казаков, мятежных стрельцов и отважных советских воинов. Территория "Серболова стана" с момента его создания, а позднее и Воловского района, была местом ожесточенных боев. Только во время Великой Отечественной войны на Высоте 194,0 "Огурец" погибли около десяти тысяч советских солдат. Фестиваль проводится как дань уважения и памяти всем защитникам Отечества с древнейших времен до настоящего времени. Участники фестиваля воссоздадут картину прошлого на разных временных площадках и наглядно продемонстрируют зрителям ратный подвиг и самоотверженный труд наших предков.Артамонов отметил, что в программе фестиваля - творческие и командные конкурсы, спортивно-исторические состязания, выступление реконструкторов военно-исторических клубов и эстрадных коллективов, дегустация блюд исторической кухни, мастер-классы и фотозоны."Подобные фестивали – не просто зрелищные события, они дают возможность буквально прикоснуться к нашей истории и национальной культуре. В последние годы в Липецкой области все чаще организуют праздники, используя местные традиции. Активную поддержку разнообразным событийным фестивалям, ставшим известными за пределами региона, оказывает правительство Липецкой области. Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти в сфере культуры и искусства", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230518/lipetskkurort-1872716927.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872832809_69:47:1232:919_1920x0_80_0_0_e38a566913c7869d095bf0aa71e015a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Исторический фестиваль "Серболов стан" пройдет 24 июня в Воловском районе Липецкой области на степных склонах Елизаветинской горы, недалеко от рубежа воинской доблести – мемориального комплекса Высота 194,0 "Огурец", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, фестиваль объединит бойцов разных эпох - гордых казаков, мятежных стрельцов и отважных советских воинов. Территория "Серболова стана" с момента его создания, а позднее и Воловского района, была местом ожесточенных боев. Только во время Великой Отечественной войны на Высоте 194,0 "Огурец" погибли около десяти тысяч советских солдат. Фестиваль проводится как дань уважения и памяти всем защитникам Отечества с древнейших времен до настоящего времени. Участники фестиваля воссоздадут картину прошлого на разных временных площадках и наглядно продемонстрируют зрителям ратный подвиг и самоотверженный труд наших предков.
В Липецкой области реконструируют старейший санаторий "Липецккурорт"
Артамонов отметил, что в программе фестиваля - творческие и командные конкурсы, спортивно-исторические состязания, выступление реконструкторов военно-исторических клубов и эстрадных коллективов, дегустация блюд исторической кухни, мастер-классы и фотозоны.
"Подобные фестивали – не просто зрелищные события, они дают возможность буквально прикоснуться к нашей истории и национальной культуре. В последние годы в Липецкой области все чаще организуют праздники, используя местные традиции. Активную поддержку разнообразным событийным фестивалям, ставшим известными за пределами региона, оказывает правительство Липецкой области. Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти в сфере культуры и искусства", - сказал Артамонов
.