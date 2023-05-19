https://ria.ru/20230519/f-16-1873025749.html
Условия обучения пилотов ВСУ управлять F-16 скоро определят, заявил Рютте
Условия обучения пилотов ВСУ управлять F-16 скоро определят, заявил Рютте - РИА Новости, 19.05.2023
Условия обучения пилотов ВСУ управлять F-16 скоро определят, заявил Рютте
Условия обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 будут выработаны в ближайшие недели, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T19:43
2023-05-19T19:43
2023-05-19T19:43
в мире
нидерланды
сша
европа
джо байден
марк рютте
g7
f-16
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ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Условия обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 будут выработаны в ближайшие недели, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Ранее американский президент Джо Байден проинформировал лидеров G7, что США поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16, сообщала журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из администрации. По данным газеты Politico, обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, будет проходить в Европе и займет несколько месяцев. Он отметил, что в этом плане Украина может рассчитывать на поддержку Нидерландов и своих международных партнеров.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, сша, европа, джо байден, марк рютте, g7, f-16
В мире, Нидерланды, США, Европа, Джо Байден, Марк Рютте, G7, F-16
Условия обучения пилотов ВСУ управлять F-16 скоро определят, заявил Рютте
Рютте: условия обучения украинских пилотов управлению F-16 определят в ближайшие недели