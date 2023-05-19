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Условия обучения пилотов ВСУ управлять F-16 скоро определят, заявил Рютте - РИА Новости, 19.05.2023
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19:43 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/f-16-1873025749.html
Условия обучения пилотов ВСУ управлять F-16 скоро определят, заявил Рютте
Условия обучения пилотов ВСУ управлять F-16 скоро определят, заявил Рютте - РИА Новости, 19.05.2023
Условия обучения пилотов ВСУ управлять F-16 скоро определят, заявил Рютте
Условия обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 будут выработаны в ближайшие недели, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T19:43
2023-05-19T19:43
в мире
нидерланды
сша
европа
джо байден
марк рютте
g7
f-16
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ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Условия обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 будут выработаны в ближайшие недели, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Ранее американский президент Джо Байден проинформировал лидеров G7, что США поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16, сообщала журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из администрации. По данным газеты Politico, обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, будет проходить в Европе и займет несколько месяцев. Он отметил, что в этом плане Украина может рассчитывать на поддержку Нидерландов и своих международных партнеров.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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в мире, нидерланды, сша, европа, джо байден, марк рютте, g7, f-16
В мире, Нидерланды, США, Европа, Джо Байден, Марк Рютте, G7, F-16
Условия обучения пилотов ВСУ управлять F-16 скоро определят, заявил Рютте

Рютте: условия обучения украинских пилотов управлению F-16 определят в ближайшие недели

© AFP 2023 / MIKE NELSONАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023 / MIKE NELSON
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Условия обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 будут выработаны в ближайшие недели, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Ранее американский президент Джо Байден проинформировал лидеров G7, что США поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16, сообщала журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из администрации. По данным газеты Politico, обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, будет проходить в Европе и займет несколько месяцев.
«
"Вместе с моими британскими, датскими и бельгийскими коллегами мы приветствуем новость о том, что США готовы одобрить обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Условия будут выработаны в ближайшие недели", - написал Рютте в своем Twitter.
Он отметил, что в этом плане Украина может рассчитывать на поддержку Нидерландов и своих международных партнеров.
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В миреНидерландыСШАЕвропаДжо БайденМарк РюттеG7F-16
 
 
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