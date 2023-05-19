https://ria.ru/20230519/f-16-1873025749.html

Условия обучения пилотов ВСУ управлять F-16 скоро определят, заявил Рютте

Условия обучения пилотов ВСУ управлять F-16 скоро определят, заявил Рютте - РИА Новости, 19.05.2023

Условия обучения пилотов ВСУ управлять F-16 скоро определят, заявил Рютте

Условия обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 будут выработаны в ближайшие недели, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T19:43

2023-05-19T19:43

2023-05-19T19:43

в мире

нидерланды

сша

европа

джо байден

марк рютте

g7

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873023349_0:131:2464:1517_1920x0_80_0_0_20e288a24dc9101314cbc0bdb383958a.jpg

ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Условия обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 будут выработаны в ближайшие недели, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Ранее американский президент Джо Байден проинформировал лидеров G7, что США поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16, сообщала журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из администрации. По данным газеты Politico, обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, будет проходить в Европе и займет несколько месяцев. Он отметил, что в этом плане Украина может рассчитывать на поддержку Нидерландов и своих международных партнеров.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

нидерланды

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нидерланды, сша, европа, джо байден, марк рютте, g7, f-16