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Вакцина "ЭпиВакКорона" прошла третью фазу клинических испытаний - РИА Новости, 19.05.2023
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11:28 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/epivakkorona-1872852889.html
Вакцина "ЭпиВакКорона" прошла третью фазу клинических испытаний
Вакцина "ЭпиВакКорона" прошла третью фазу клинических испытаний - РИА Новости, 19.05.2023
Вакцина "ЭпиВакКорона" прошла третью фазу клинических испытаний
Российская и первая в мире пептидная вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона" успешно прошла третью, окончательную фазу клинических испытаний и подтвердила... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:28
2023-05-19T11:28
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вакцина "эпиваккорона"
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НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Российская и первая в мире пептидная вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона" успешно прошла третью, окончательную фазу клинических испытаний и подтвердила высокую эффективность – 82,5%, сообщил РИА Новости представитель одного из разработчиков, компании "Эпивак". В компании пояснили, что результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "ЭпиВакКорона" опубликовал международный научный журнал Vaccines, имеющий наивысший квартиль Q1. Исследования подтвердили ее высокую эффективность и безопасность. Вакцина может быть рекомендована для регулярной сезонной профилактики COVID-19. "Результаты клинического исследования (фаза III) продемонстрировали безопасность вакцины "ЭпиВакКорона". Введение вакцины сопровождалось легкими местными реакциями (болезненность в месте укола) в 27% случаев и легкими системными реакциями в 14% случаев (незначительный подъем температуры)… Профилактическая эффективность вакцины после завершения курса вакцинации составила 82,5%", - сообщил собеседник агентства. В компании рассказали, что в рамках третьей фазы клинических испытаний вакцины, разработанной в ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, было проведено исследование по оценке переносимости, безопасности, иммуногенности и профилактической эффективности вакцины с участием 3 тысяч добровольцев в возрасте 18 лет и старше. "Благодаря нашей совместной работе с новосибирским центром "Вектор"… удалось создать эффективную и безопасную вакцину против нового коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты проведенного клинического исследования", - прокомментировал директор компании ООО "Эпивак", участвовавшей в разработке вакцины и производящей компоненты для ее производства, Евгений Рыжиков. По его словам, вакцина представляет собой комплекс из коротких белковых последовательностей — пептидов и белка-носителя. В отличие от других вакцин в препарате нет вируса, ДНК или РНК вирусного происхождения. Все пептиды синтетические, а сама вакцина не содержит генетического материала коронавируса или других вирусов, что делает ее одной из наиболее безопасных. "Пептиды имитируют небольшие консервативные участки S-белка коронавируса, вызывающие выработку защитных антител. Белок-носитель содержит консервативный N-белок коронавируса. Консервативность компонентов, входящих в состав вакцины, позволяет предполагать, что вакцина сохранит свою эффективность и против новых штаммов SARS-CoV-2 в будущем", - сказал Рыжиков.
https://ria.ru/20230515/kino-1871857014.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцина "эпиваккорона"
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вакцина "ЭпиВакКорона"
Вакцина "ЭпиВакКорона" прошла третью фазу клинических испытаний

"ЭпиВакКорона" прошла третью фазу клинических испытаний, подтвердив высокую эффективность

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУпаковки с вакциной "ЭпиВакКорона"
Упаковки с вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Упаковки с вакциной "ЭпиВакКорона". Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Российская и первая в мире пептидная вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона" успешно прошла третью, окончательную фазу клинических испытаний и подтвердила высокую эффективность – 82,5%, сообщил РИА Новости представитель одного из разработчиков, компании "Эпивак".
В компании пояснили, что результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "ЭпиВакКорона" опубликовал международный научный журнал Vaccines, имеющий наивысший квартиль Q1. Исследования подтвердили ее высокую эффективность и безопасность. Вакцина может быть рекомендована для регулярной сезонной профилактики COVID-19.
"Результаты клинического исследования (фаза III) продемонстрировали безопасность вакцины "ЭпиВакКорона". Введение вакцины сопровождалось легкими местными реакциями (болезненность в месте укола) в 27% случаев и легкими системными реакциями в 14% случаев (незначительный подъем температуры)… Профилактическая эффективность вакцины после завершения курса вакцинации составила 82,5%", - сообщил собеседник агентства.
В компании рассказали, что в рамках третьей фазы клинических испытаний вакцины, разработанной в ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, было проведено исследование по оценке переносимости, безопасности, иммуногенности и профилактической эффективности вакцины с участием 3 тысяч добровольцев в возрасте 18 лет и старше.
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"Благодаря нашей совместной работе с новосибирским центром "Вектор"… удалось создать эффективную и безопасную вакцину против нового коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты проведенного клинического исследования", - прокомментировал директор компании ООО "Эпивак", участвовавшей в разработке вакцины и производящей компоненты для ее производства, Евгений Рыжиков.
По его словам, вакцина представляет собой комплекс из коротких белковых последовательностей — пептидов и белка-носителя. В отличие от других вакцин в препарате нет вируса, ДНК или РНК вирусного происхождения. Все пептиды синтетические, а сама вакцина не содержит генетического материала коронавируса или других вирусов, что делает ее одной из наиболее безопасных.
"Пептиды имитируют небольшие консервативные участки S-белка коронавируса, вызывающие выработку защитных антител. Белок-носитель содержит консервативный N-белок коронавируса. Консервативность компонентов, входящих в состав вакцины, позволяет предполагать, что вакцина сохранит свою эффективность и против новых штаммов SARS-CoV-2 в будущем", - сказал Рыжиков.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вакцина "ЭпиВакКорона"
 
 
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