Рейтинг@Mail.ru
"Кама" планирует в 2025 году произвести около десяти тысяч электромобилей - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:47 19.05.2023 (обновлено: 05:28 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/elektromobil-1872797288.html
"Кама" планирует в 2025 году произвести около десяти тысяч электромобилей
"Кама" планирует в 2025 году произвести около десяти тысяч электромобилей - РИА Новости, 19.05.2023
"Кама" планирует в 2025 году произвести около десяти тысяч электромобилей
Автомобильная компания "Кама" планирует произвести около 10 тысяч электромобилей "Атом" в РФ уже в первый год запуска производства, то есть в 2025 году, сообщил РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T04:47
2023-05-19T05:28
россия
набережные челны
сергей когогин
ford motor
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871239207_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc6c38e89f7a22bdf320496bdf81481b.jpg
КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Автомобильная компания "Кама" планирует произвести около 10 тысяч электромобилей "Атом" в РФ уже в первый год запуска производства, то есть в 2025 году, сообщил РИА Новости гендиректор компании Игорь Поваразднюк. Топ-менеджер напомнил, что старт серийного производства "Атома" запланирован на середину 2025 года. При этом он не раскрыл, где именно планируется организовать производство новинки, уточнив, что на данный момент рассматривается несколько производственных площадок. Ранее в пресс-службе отмечали, что среди них - бывший завод Ford в Набережных Челнах. Как анонсировала "Кама" в мае, электромобиль сможет разгоняться до 100 км/ч за 7 секунд, запас хода - 500 километров в зависимости от модели. По комфорту "Атом" будет соответствовать С/D-классу, при этом он будет представлен в компактных габаритах: длина составит 3995 миллиметров, ширина - 1780 миллиметров и высота - 1615 миллиметров. Над дизайном электромобиля работало итальянское дизайн-бюро. Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Сначала проект получил одноименное с компанией название, но впоследствии был переименован в "Атом". Первоначальными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.
https://ria.ru/20230511/elektromobil-1871138799.html
россия
набережные челны
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871239207_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_d87a8968223e58ec2e66b7efdd70fb24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, набережные челны, сергей когогин, ford motor, технологии, экономика
Россия, Набережные Челны, Сергей Когогин, Ford Motor, Технологии, Экономика
"Кама" планирует в 2025 году произвести около десяти тысяч электромобилей

Глава "Камы" Поваразднюк: в 2025 году компания произведет десять тысяч электромобилей

© РИА Новости / Пресс-служба "Атом" | Перейти в медиабанкПервый функциональный образец российского электромобиля "Атом"
Первый функциональный образец российского электромобиля Атом - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба "Атом"
Перейти в медиабанк
Первый функциональный образец российского электромобиля "Атом". Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Автомобильная компания "Кама" планирует произвести около 10 тысяч электромобилей "Атом" в РФ уже в первый год запуска производства, то есть в 2025 году, сообщил РИА Новости гендиректор компании Игорь Поваразднюк.
«
"С точки зрения объемов мы планируем в первый год произвести не менее 10 тысяч электромобилей, и объем будет корректироваться, в том числе в зависимости от того, насколько электромобиль соберет предзаказы. Уже сейчас, на стадии прототипа, автомобиль интересен и частным лицам, и бизнесу с точки зрения того, чтобы оформить предзаказ. В какой-то момент мы запустим такую возможность. И первый год производства будет, в частности, служить для того, чтобы удовлетворить тот спрос, который возникнет на этапе предзаказов", - сказал он, отвечая на вопрос об объемах производства новинки на первоначальном этапе.
Топ-менеджер напомнил, что старт серийного производства "Атома" запланирован на середину 2025 года. При этом он не раскрыл, где именно планируется организовать производство новинки, уточнив, что на данный момент рассматривается несколько производственных площадок. Ранее в пресс-службе отмечали, что среди них - бывший завод Ford в Набережных Челнах.
Как анонсировала "Кама" в мае, электромобиль сможет разгоняться до 100 км/ч за 7 секунд, запас хода - 500 километров в зависимости от модели. По комфорту "Атом" будет соответствовать С/D-классу, при этом он будет представлен в компактных габаритах: длина составит 3995 миллиметров, ширина - 1780 миллиметров и высота - 1615 миллиметров. Над дизайном электромобиля работало итальянское дизайн-бюро.
Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Сначала проект получил одноименное с компанией название, но впоследствии был переименован в "Атом". Первоначальными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.
Электрические зарядные станции для электромобилей в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Kaspersky оснастит российский электромобиль "Атом" защитой от взлома
11 мая, 19:10
 
РоссияНабережные ЧелныСергей КогогинFord MotorТехнологииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала