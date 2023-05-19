https://ria.ru/20230519/elektromobil-1872797288.html

"Кама" планирует в 2025 году произвести около десяти тысяч электромобилей

"Кама" планирует в 2025 году произвести около десяти тысяч электромобилей - РИА Новости, 19.05.2023

"Кама" планирует в 2025 году произвести около десяти тысяч электромобилей

Автомобильная компания "Кама" планирует произвести около 10 тысяч электромобилей "Атом" в РФ уже в первый год запуска производства, то есть в 2025 году, сообщил РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T04:47

2023-05-19T04:47

2023-05-19T05:28

россия

набережные челны

сергей когогин

ford motor

технологии

экономика

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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Автомобильная компания "Кама" планирует произвести около 10 тысяч электромобилей "Атом" в РФ уже в первый год запуска производства, то есть в 2025 году, сообщил РИА Новости гендиректор компании Игорь Поваразднюк. Топ-менеджер напомнил, что старт серийного производства "Атома" запланирован на середину 2025 года. При этом он не раскрыл, где именно планируется организовать производство новинки, уточнив, что на данный момент рассматривается несколько производственных площадок. Ранее в пресс-службе отмечали, что среди них - бывший завод Ford в Набережных Челнах. Как анонсировала "Кама" в мае, электромобиль сможет разгоняться до 100 км/ч за 7 секунд, запас хода - 500 километров в зависимости от модели. По комфорту "Атом" будет соответствовать С/D-классу, при этом он будет представлен в компактных габаритах: длина составит 3995 миллиметров, ширина - 1780 миллиметров и высота - 1615 миллиметров. Над дизайном электромобиля работало итальянское дизайн-бюро. Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Сначала проект получил одноименное с компанией название, но впоследствии был переименован в "Атом". Первоначальными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.

https://ria.ru/20230511/elektromobil-1871138799.html

россия

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россия, набережные челны, сергей когогин, ford motor, технологии, экономика