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Число мест на рейсах в Египет летом увеличится вдвое из-за высокого спроса

Число мест на рейсах в Египет летом увеличится вдвое из-за высокого спроса - РИА Новости, 19.05.2023

Число мест на рейсах в Египет летом увеличится вдвое из-за высокого спроса

Российские туроператоры летом предложат 11 тысяч мест на авиарейсах в Египет, это более чем вдвое превышает показатель сезона 2022 года, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:47

2023-05-19T14:47

2023-05-19T14:47

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские туроператоры летом предложат 11 тысяч мест на авиарейсах в Египет, это более чем вдвое превышает показатель сезона 2022 года, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "По данным туроператоров-членов РСТ, интерес туристов к Египту не снижается, несмотря на окончание высокого сезона. Направление остается одним из лидеров продаж туров на лето и имеет все шансы удержаться на этой позиции", – сообщили в союзе. Если в июле прошлого года в самолетах на египетские курорты было пять тысяч мест в неделю, в высокий сезон в декабре их число достигло 30 тысяч, то сейчас туроператоры суммарно предлагают порядка 11 тысяч мест в Египет в неделю – вдвое больше, чем прошлым летом."Спрос на туры в Египет на лето выше, чем в прошлом году. Глубина продаж – 15-20 дней. Бронируются в основном отели уровня пять звезд преимущественно на 10 ночей. Средний чек составляет 80,6 тысячи рублей на человека", – сказала руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова, слова которой привели в сообщении. В группе компаний "Слетать.ру", по данным РСТ, сообщили о росте количества заявок на Египет по мере приближения летнего сезона. С 8 по 14 мая зафиксирован рост продаж на 22 процента по сравнению с последней неделей апреля. "В целом доля Египта увеличилась у нас с 11,5 процента до 17,8 процента", – сообщила эксперт РСТ, директор по продвижению группы компаний Елизавета Тимошенко. У Pegas Touristik стоимость туров в Шарм-эш-Шейх с вылетом из Москвы на семь ночей начинается от 59,5 тысячи рублей на одного при размещении в двухместном номере, в Хургаду с вылетом из Москвы – от 64,9 тысячи рублей.

https://ria.ru/20230428/kuba-1868225163.html

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новости - туризм, египет, москва, шарм-эш-шейх, российский союз туриндустрии (рст), coral travel, отдых на море